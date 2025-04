Justo cuando parecía desbloqueada, la eólica gallega vuelve a estar en el aire: demasiados generadores en poco espacio

Si hace apenas unos días el Tribunal Supremo avaló la tramitación ambiental de la Xunta de Galicia para reactivar 64 proyectos eólicos bloqueados judicialmente, ahora ha sado un varapalo al sector.

En corto. El Supremo ha decidido suspender provisionalmente la autorización del "Parque eólico Moeche", impulsado por Enel Green Power España (filial de Endesa), tras admitir un recurso de la asociación ecologistas Petón do Lobo, según La Voz de Galicia.

En la cuerda floja. El mismo medio gallego ha detallado que la instalación de 50,4MW estaba proyectada en la provincia de A Coruña, entre los municipios de Moeche, San Sadurñino y As Somozas. Al superar los 50 megavatios, la tramitación dependía del Estado y no de la Xunta. Sin embargo, el TS ha detenido la iniciativa ya que considera que no se ha evaluado adecuadamente su impacto acumulativo en el entorno, es decir, la cercanía con otros macroproyectos.

Y más macroproyectos. Como ha denunciado la organización ecologista, Moeche forma parte de un macroproyecto fragmentado que incluye otras grandes instalaciones de Endesa en la zona, como Barqueiro (126MW), Tesouro (50,4MW), Santuario (161MW) y Badulaque (102,4MW). Además, el grupo ha explicado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no analiza suficientemente cómo interactúan estos proyectos entre sí ni su impacto global sobre el territorio, como ha tenido acceso El Faro de Vigo.

Demasiados aerogeneradores. El Supremo no entra a valorar la posible fragmentación del proyecto, sí considera que existe una alta concentración de parques eólicos en un radio de 20 kilómetros, siendo un total de 37 en funcionamiento y 62 proyectados, según el medio vigués. En el auto del tribunal recuerda que el principio de precaución ambiental debe prevalecer: más vale prevenir un daño irreversible que intentar corregirlo a posteriori, aunque exista un plan de restauración. Además, hay una normativa vigente que estipula que tiene que existir una distancia mínima entre los parques.

En contra. Tanto el Abogado del Estado como Endesa se opusieron a la medida cautelar. Según la Voz de Galicia, argumentaron que los riesgos ambientales ya fueron debidamente evaluados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y que el estudio tuvo en cuenta todos los parques eólicos del entorno. Además, negaron que existiera una fragmentación del proyecto y recordaron que, según jurisprudencia reciente del propio Supremo, no es obligatorio presentar todos los informes sectoriales en la fase inicial del proceso de evaluación ambiental.

¿Y ahora qué? El caso Moeche ha reabierto nuevamente el debate sobre el desarrollo del sector eólico en Galicia, especialmente en zonas saturadas de proyectos, y sobre la necesidad de realizar análisis más integrados del impacto ambiental. Además, según han informado en Expansión, es la primera vez que el Supremo acuerda una suspensión cautelar de este tipo, y lo hace subrayando que el “interés general” de avanzar en la descarbonización no puede imponerse automáticamente cuando hay dudas razonables sobre los posibles daños al medio natural.

