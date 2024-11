Bluesky vs Threads vs Mastodon: comparativa de las tres principales alternativas a X / Twitter

Vamos a decirte cuáles son las diferencias entre las principales alternativas a X, que son Bluesky, Threads y Mastodon. La decadencia de la antigua Twitter desde que fuera comprada por Elon Musk y se empezase a ver cada vez más desinformación ha hecho que muchos usuarios y medios de comunicación empiecen a buscar otro sitio al que ir, y estos son los tres protagonistas.

Estas tres redes sociales tienen un caracter totalmente diferente, y algunas opciones distintivas. En este artículo vamos a empezar con una tabla con las principale opciones y características que hay en ellas, y luego te hablaremos de una manera algo más centrada de lo que puedes esperar en cada una.

Tabla comparativa entre BlueSky y Threads

Opción Threads Bluesky Mastodon Seguidos/seguidores Sí Sí Sí Menciones Sí Sí Sí Muros o feeds Para ti (con algoritmo) Siguiendo Te gusta Guardado Inicio (sin algoritmo) Feeds personalizados Inicio (sin algoritmo) Explorar Tu servidor Fediverso Hashtags Solo 1 Sí Sí Caracteres máx 500 300 500/1000/2000 Depende del servidor Mensajes privados No Sí No Reposts Compartir o citar Compartir o citar Compartir Compartir fotos Sí Sí Sí previsualización enlaces Sí Sí No Elementos en publicación Texto Fotos Posts Instagram GIFs Encuestas Ubicación Texto Fotos Vídeo GIFs Emojis Texto Fotos Encuestas Advertencia contenido Emojis Editar publicaciones Sí No, pero trabajan en ello. Sí Borrador Sí No No Crear hilo Sí Sí No Fediverso ActivityPub atproto ActivityPub Registro Libre y gratis Usando cuenta Instagram Libre y gratis Libre y gratis Buscador Sí Sí Sí Publicidad En 2025 No No Perfil Nombre usuario Imagen de perfil Presentación Enlace Insignia de Instagram Nombre de usuario Imagen de perfil Imagen cabecera Descripción Nombre de usuario Imagen de perfil Imagen cabecera Biografía Enlaces Perfil privado Sí Sí Sí Perfil verificado Sí. Pagando la verificación de instagram No, pero puedes vincular tu nombre de usuario a un dominio. Sí. Puedes añadir enlaces a webs y añadir un código en ellas para que el enlace esté verificado. Filtros de contenido Palabras bloqueadas Perfiles bloqueados Palabras ocultas Palabras bloqueadas Etiquetas silenciadas Cuentas silenciadas Listas moderación Cuentas bloqueadas Contenido adulto Desnudez no sexual Contextos según palabras o frases bloqueadas Cuentas silenciadas Cuentas bloqueadas Número usuarios Más de 275 millones 15 millones 9 millones

Threads es el lugar más accesible

Threads es la alternativa a X creada por Meta, la empresa matriz de Facebook. Se trata de una red social vinculada a Instagram, de forma que no necesitas registrarte desde cero, sino que lo puedes hacer desde tu cuenta de Instagram. Además, en cada una de estas dos redes puedes tener un icono que apunte a tu perfil en la otra.

Los usuarios que puedes esperarte en Threads son los mismos que hay en Instagram o Twitter, y hay una mayor cantidad de medios y celebridades, ya que dar el salto es extremadamente fácil. Esto hace que su caracter sea más parecido al de X, aunque con publicaciones más limpias. De momento Threads no tiene publicidad, pero viendo cómo son Facebook e Instagram, es de esperar que se inunde de ella cuando empiece a llegar en 2025.

Más allá de la vinculación con Instagram, debes saber que Threads utiliza el mismo algoritmo, aunque también tienes un feed en el que solo vas a ver las publicaciones de los usuarios al os que sigues con un orden cronológico. No tiene sistema de mensajes privados, y para escribir a alguien tendrás que entrar en su cuenta de Instagram.

No tiene un sistema de hashtags o etiquetas como otras redes. Solo puedes añadir uno, de forma que todo quede más organizado en temas concretos, aunque su algoritmo se cuida mucho de mostrarte contenido de otras palabras claves que uses. Si quieres verificar tu cuenta tienes que pagar por la verificación de Instagram, ya que los perfiles de ambas redes están vinculados.

Otra cosa a tener en cuenta es que esta red va a usar el fediverso de ActivityPub, lo que quiere decir que desde Mastodon y otras redes sociales que lo usen se podrá seguir y leer a las cuentas de Threads y viceversa. Sin embargo, desde Mastodon no hace gracia que una megacorporación, y muchos servidores bloquearán el acceso a las cuentas de Threads.

Bluesky

Bluesky es posiblemente una de las alternativas más parecidas a lo que fue Twitter en su día. Su límite de caracteres es el más bajo de todos y todavía no puedes editar publicaciones, aunque todas las demás opciones están ahí. Puedes enviar mensajes privados, citar, compartir, y añadir hashtags a tus posts.

Su gran error, y lo que más lastra a esta red social es que está mucho más centralizada al no apostar por el fediverso de ActivityPub, sino por otro propio. Esto hace que no vayas a poder interactuar con otras redes sociales, y que Bluesky sea muchísimo más hermética y privada que las demás. Para quienes buscan un Internet libre y descentraliazdo, esto es algo muy malo.

El gran punto a favor de Bluesky es que puedes crear feeds personalizados y añadir todos los que quieras que hayan creado otras personas. Esto hace que puedas tener un muro en el que aparezcan todas las publicaciones en español, o todas las que hablen de temas concretos. Esto hace que sea un sitio perfecto para conversaciones temáticas sin necesidad de recurrir a los hashtags.

No tiene un sistema de verificación. En su lugar, lo que te permite es utilizar la URL de una página web como tu nombre de usuario. Así, si ves que hay un perfil que se llama Xataka.com, sabrás que es porque los creadores de esa web concreta han introducido el código necesario a la URL para vincularla, lo que hace las veces de verificación sin necesidad de un sistema concreto para ella.

No vas a encontrar tanta gente como en Threads, pero la calidad y el entusiasmo de sus usuarios es grande. Es para esas mentes un poco más alternativas que no se conforman con lo mainstream y prefieren encontrar algo un poco más diferente y específico que no pertenezca a una megacorporación.

Mastodon

Mastodon es la red social más punky y alternativa de todos, y en ella vas a encontrar a usuarios que apuestan por un Internet libre, descentralizado y que no pertenezca a ninguna empresa. Funciona con servidores interconectados con ActivityPub, algo que la convierte también en la más difícil de entender.

Es como si Mastodon estuviera formada por distintos Mastodon. No hay una página central, y tendrás que buscar un servidor en el que registrarte (que puede ser por idioma o por tema). Y cuando lo hagas, tendrás tanto un feed para leer solo lo que se escribe en tu servidor y otro para leer el contenido del resto de servidores interconectados.

La parte negativa es que no puedes tener una identidad central, ya que otra persona puede usar tu nombre de usuario en otros servidores. La parte positiva es que puedes buscar un servidor temático y hablar de temas de interés concretos sin sacrificar el leer también a los usuarios del resto del fediverso.

Cada servidor tiene sus propias normas y reglas, hay una total libertad en esto. Hay algunos que censurarán unos tipos de contenido y otros que no, y cada uno de ellos tiene también libertad para cortar el acceso a servidores que considere tóxicos. Muchas opciones dependen también de cada servidor, como el número de caracteres que puedes escribir u otras opciones específicas.

Por último, Mastodon tiene un sistema de enlaces verificados. Tú no verificas tu cuenta, sino que verificas los enlaces que añades en ella introduciendo en la web a la que apuntan un pequeño código. Con todo, esta es la alternativa más inconformista, aunque también la menos poblada y la que tiene un caracter más marcado.

