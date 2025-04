AEMET ya da por perdida la Semana Santa y empieza preocuparse las previsiones para abril: el problema de un "nuevo marzo"

Mientras escribo esto, los sistemas frontales asociados a la borrasca de alto impacto Olivier "van abandonando el archipiélago canario y el sistema comienza a enfilar la Península". Se acaba el brevísimo adelanto del verano que hemos disfrutado estos días y vuelve la lluvia. Y no, no es una figura retórica: vuelve la lluvia y vuelve de verdad.

Con un agravante: que va a llegar en plena semana santa.

Olivier, a las puertas. A última hora de hoy jueves 10 de abril, la borrasca llegará al Golfo de Cádiz y aparecerán los primeros chubascos (y un fuerte Levante que azotará el Estrecho y el mar de Alborán).

El viernes, en cambio, las cartas ya estarán encima de la mesa. Se iniciará un proceso de inestabilidad que llenará de agua y calima buena parte de la Península. De hecho, muy probablemente afectará también a las islas Baleares. El epicentro, como en las últimas semanas, será la vertiente atlántica con el suroeste de Andalucía, Galicia y el Sistema Central como protagonistas.

Así que la Semana Santa se complica. Es inevitable. Para el sábado los chubascos asociados a Olivier afectarán a gran parte del territorio peninsular. Solo el Mediterráneo y Canarias se librarán de los cielos nublados y las temperaturas frescas. Seguirá así, con cambios y particularidades durante la primera mitad de la semana.

La buena noticia es que, siempre según los modelos, para el jueves y el viernes la situación mejorará. Todo parece indicar que las precipitaciones estarán en remisión y es difícil que sean tan generalizadas de ahí en adelante. Solo en el noroeste parece que siga lloviendo.

Más allá de la Semana Santa. Y no me refiero a "después" de la Semana Santa, sino a que si nos fijamos en la imagen general que se va a dar estas semanas la situación que emerge es preocupante. No en vano, el ECMWF acaba de actualizar la previsión mensual del SEAS5.

¿Y qué dice? Como dice Duncan Wingen, el modelo europeo apuesta "por un mes de abril extremadamente lluvioso en el cuadrante suroeste y zona centro peninsular, con anomalías húmedas de hasta 50 l/m2 respecto a la media en Andalucía occidental, Sierra de Gredos y de forma local en la Comunidad de Madrid".

"Esta distribución en las anomalías de precipitación es indicativa de un posible carrusel de borrascas atlánticas, con flujos de viento del suroeste en superficie, aportando abundante humedad a través del Golfo de Cádiz". Es decir, lo mismo que ocurrió en marzo.

¿Eso significa que vamos a volver a la "lluvia infinita"? No necesariamente. Al fin y al cabo, aún queda mucho tiempo por delante. No obstante, la posibilidad de que empiecen a llegar borrascas está encima de la mesa. Y llega un momento en que tanta agua puede acabar por generarnos un problema.

Imagen | Copernicus

