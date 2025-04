Un monitor Samsung con funciones de smart TV a precio de escándalo, el 'Mario Kart World' ya está de oferta y más. Cazando Gangas

Hoy es un viernes de Cazando Gangas de lo más interesante. A lo largo de la semana hemos podido encontrar bastantes ofertas, pero hemos reunido las cinco que más merecen la pena tener en mente. Vamos a repasar cuáles (y cómo) son estas ofertas en dispositivos para el televisor, gafas de realidad virtual, videojuegos de la Nintendo Switch 2 y más.

Xiaomi TV Box S (3rd Gen)

El nuevo Xiaomi TV Box S (3rd Gen) ya se puede comprar en muy pocas tiendas, y mucho ojo porque ahora mismo está de oferta en Powerplanet, ya que ha bajado hasta los 69,99 euros. Este pequeño dispositivo es interesante por muchos motivos: ofrece resolución 4K, es compatible tanto con Dolby Vision y HDR10+ como con Dolby Atmos y DTS:X, su sistema operativo es Google TV y viene con Chromecast.

Samsung Smart Monitor M5

En Amazon podemos encontrar a muy buen precio el Samsung Smart Monitor M5, un monitor con funciones de smart TV que ha bajado hasta los 158,53 euros. Monta un buen panel VA de 27 pulgadas con resolución Full HD, su sistema operativo es Tizen, es compatible con AirPlay y permite acceder a las apps de streaming sin necesidad de utilizar un ordenador.

Mario Kart World

El precio de algunos videojuegos de Nintendo Switch 2 ha hecho saltar las alarmas a los jugadores. El 'Mario Kart World' es, de momento, el videojuego más caro de los que ha anunciado Nintendo y tiene un precio oficial en físico de 89,99 euros. No obstante, algunas tiendas ya lo han bajado de precio, por lo menos para reservar. En Amazon, por ejemplo, lo tenemos por 74,90 euros, un precio más asequible.

También hay otros videojuegos exclusivos de Nintendo Switch 2 que han bajado de precio.

Meta Quest 3S

Si siempre has querido dar el salto a la realidad virtual, mucho ojo con este dispositivo. Las Meta Quest 3S en su configuración de 128 GB han bajado hasta los 299 euros, el precio mínimo histórico de Amazon. Además, las gafas VR no vienen solas, ya que incluye el videojuego 'Batman: Arkham Shadow', un título ideal para que demos nuestros primeros pasos con este dispositivo, y una suscripción de tres meses a Meta Quest+.

eufy E20

Como siempre, me gusta dejar en el último lugar algún dispositivo que sirva a modo de descubrimiento. Esta semana he querido mencionar al eufy E20, un robot aspirador que, con los accesorios que incluye, también se puede utilizar como aspiradora vertical y de mano. La base (del dispositivo, no la de vaciado) es lo que cobra toda la importancia, ya que se puede introducir en el robot aspirador o conectarle el cepillo para utilizar el dispositivo como aspiradora vertical o de mano.

En modo robot aspirador ofrece una potencia de 8.000 Pa, pero si lo utilizamos como aspirador vertical o de mano esa cifra sube hasta los 30.000 Pa. Incluye una base de autovaciado con capacidad de hasta aproximadamente 70 días y viene con un sistema de navegación con precisión triple láser. Es, en definitiva, un dispositivo perfecto si queremos comprar los dos dispositivos.

El precio del eufy E20 es de 549 euros, aunque ahora mismo Amazon cuenta con un cupón de descuento (0UHELVAH) del 15% que podemos introducir antes de tramitar la compra.

