Los juegos exclusivos en físico que ya se pueden reservar en My Nintendo Store para Switch 2, y dónde encontrarlos más baratos

El precio de los juegos de la nueva Nintendo Switch 2 ha generado una gran polémica entre los jugadores. Los 89,99 euros del 'Mario Kart World' ha sido la cifra más comentada y criticada, ya que supone un precio muy alto para un juego base. No obstante, las tiendas no han tardado en lanzar las reservas de los juegos en físico a un precio más barato de lo que podemos encontrar en My Nintendo Store, la tienda oficial de la compañía. Si tienes en mente comprar la Nintendo Switch 2, en algunas tiendas podrás comprar los juegos más baratos.

El punto de mira de los jugadores ha estado, sobre todo, en el precio oficial de 'Mario Kart World', que cuesta 89,99 euros en My Nintendo Store. Pero las tiendas no han tardado en reaccionar y ya mismo se puede reservar en tiendas como Amazon por 74,90 euros. También está disponible al mismo precio en MediaMarkt.

'Mario Kart World', lejos de su precio, es una renovación de 'Mario Kart 8 Deluxe'. Todavía queda mucho por descubrir —algo que haremos en cuanto lo tengamos en nuestras manos—, pero lo visto en el Nintendo Direct y también en los diferentes tráileres no nos ha dejado indiferentes (al menos a mí, y eso que no suelen gustarme especialmente los juegos de conducción).

También puedes encontrar la Nintendo Switch 2 en pack con el videojuego 'Mario Kart World' en digital por un precio de 509 euros en MediaMarkt.

'Donkey Kong Bananza'

De todos los videojuegos que se mostraron en el Nintendo Direct, el que más me llamó la atención fue 'Donkey Kong Bananza' por su nivel de destrucción de los escenarios. En este caso Nintendo no fijó el mismo precio que podemos ver en el 'Mario Kart World' (de momento es el único juego que cuesta 89,99 euros), sino que se puede encontrar en My Nintendo Store por 79,99 euros. No obstante, Amazon lo tiene actualmente para reservar por 69,90 euros; también se puede encontrar al mismo precio en MediaMarkt.

'Super Mario Party Jamboree'

También se pueden reservar algunos videojuegos de Nintendo Switch que contarán con actualizaciones de mejora o añadidos. 'Super Mario Party Jamboree' tendrá nuevos minijuegos específicos para la Nintendo Switch 2, permitiendo que podamos utilizar algunas funciones propias de la segunda consola híbrida de Nintendo. En My Nintendo Store tiene un precio oficial de 79,99 euros, pero si lo queremos más barato lo tenemos en Amazon por 69,90 euros y en MediaMarkt por otros 69,90 euros.

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

Sin duda, uno de los grandes reclamos de Nintendo Switch 2 es poder jugar a los títulos principales de The Legend of Zelda lanzados en Nintendo Switch con una mejora a nivel visual y de rendimiento. 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' fue, y es, uno de los mejores videojuegos de la Switch, y se puede reservar en My Nintendo Store junto a la actualización de mejoras por 79,99 euros. Si buscamos el mejor precio actual, lo tenemos en Amazon por 64,90 euros y en MediaMarkt por otros 64,90 euros.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

La secuela de 'Breath of the Wild', 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' también contará con una actualización que trae tanto mejoras de rendimiento como mejoras a nivel visual. Aunque el videojuego es más reciente que su precuela, la versión para Nintendo Switch 2 tiene el mismo precio: se puede encontrar en My Nintendo Store por 79,99 euros, aunque podemos reservarlo en Amazon por 64,90 euros y en MediaMarkt por otros 64,90 euros.

'Kirby y la tierra olvidada'

Por último, uno de los videojuegos que también se anunciaron durante el Nintendo Direct y que originalmente se lanzó para Nintendo Switch es 'Kirby y la tierra olvidada'. En este caso, el videojuego viene con ciertas mejoras, pero lo más interesante lo encontramos en su nueva expansión de contenido denominada 'El mundo astral'. Su precio oficial en My Nintendo Store alcanza los 79,99 euros, pero podemos reservarlo más barato en otras tiendas. En MediaMarkt, por ejemplo, se encuentra por 69,90 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Nintendo

