PlayStation originó un tsunami matando los juegos en formato físico. Si esperas una marcha atrás, el enemigo final son las matemáticas

Ha pasado algo más de una semana desde que Sony, PlayStation, anunciara la muerte del formato físico para sus consolas. A partir de enero de 2028 no se editarán juegos en formato físico para consolas PlayStation. Se trata de un duro golpe para el videojuego como arte, para la preservación y para el consumidor, ya que pocas medidas más anticonsumidor hay que hacer que los jugadores dependamos de un formato físico que no nos pertenece.

La reacción de esos jugadores no ha sido buena y hay quien apunta a una posible reculada por parte de PlayStation. Hay un problema: no hay ningún clavo al que agarrarse más allá del de la esperanza.

Tiene... sentido. Desde el punto de vista de la compañía, el paso al formato 100% digital es perfecto. Si alguna vez estos días te has preguntado qué les lleva a enfadar a tantos jugadores y poner a parte de su propia comunidad en contra, es porque, aunque no lo parezca, comercialmente tiene bastante sentido.

Sí, el mercado digital es enorme y más grande que el físico, pero cuando se publican estadísticas y se habla de que apenas un 20% (aproximadamente) del mercado es físico, es porque en la parte digital se cuentan juegos digitales, juegos que no tienen versión en físico, DLC y microtransacciones. Los sobres del 'FIFA', por ejemplo, entran en juego en esas estadísticas.

Ese es el argumento, pero cuando se busca eliminar el físico, se busca controlar todas las ganancias. No hay que fabricar discos, no hay que transportar discos, no hay que pagar a tiendas por vender esos discos. Ese margen que antes no ganabas, con el juego en digital pasas a controlarlo. También te quitas la segunda mano y el prestar juegos, algo que las compañías llevan años persiguiendo.

Matemáticas. Y, de cara a una nueva generación de consolas que todo apunta que será más cara que la actual (ahí están de ejemplo las subidas de precio tanto de PS5 como de Xbox Series X, pero también de máquinas como Steam Deck y los más de 1.000 euros de Steam Machine), ahí Sony sí puede temer que haya usuarios que no quieran, o no puedan, pagar 1.000 euros por una nueva consola. Si hay menos jugadores que compran hardware, también habrá menos que compre software, pero lo que buscan es maximizar los beneficios por usuario. ¿Cómo? Controlando los precios.

Un ejemplo: yo en PS5 compro todos los juegos editados por Sony en físico y a 80 euros. De esos 80 euros, quita 30 que van a parar esos gastos asociados al formato físico y a las propias tiendas. Sony ve 50 euros. Con PS6, compraría los mismos juegos en digital a 80 euros y Sony no tendría ninguno de los gastos asociados ni al formato físico ni los pagos a tiendas.

Jason Schreier, periodista de Bloomberg, lo aborda muy bien en este vídeo y me estaba inventando los números en el ejemplo anterior, pero él apunta que, de un juego first party de 70 dólares, Sony ve unos 45 dólares. De un juego digital de 70 dólares first party, Sony ve 70 dólares. Si hablamos de un juego third party (Electronic Arts, Ubisoft o quien sea publicando para Sony) que sea físico, de los 70 dólares, quien hace el juego se lleva unos 35, la tienda que lo vende unos 20-25 y Sony se lleva unos 10-15. Si ese juego third party es digital, quien hace el juego se lleva unos 49 y Sony se lleva unos 21. Es un win-win para ambos.

Maximizar ganancias. El propio Hideaki Nishino, CEO de PlayStation, ha dejado claro que la compañía debe priorizar el rendimiento por cliente frente al volumen bruto de ventas. Quieren más ingreso medio por cada usuario, en definitiva, un modelo menos dependiente de vender hardware y más enfocado a extraer más valor de cada usuario. Ahí entran en juego los propios juegos, pero también microtransacciones y suscripciones.

Mutis por el foro. Tras días sin publicar absolutamente nada en redes como Bluesky, aunque en su blog oficial sí han seguido realizando anuncios, Sony se acordó de la contraseña y anunció lo que nadie estaba esperando: un arcade stick para juegos de lucha. Tiene sentido porque tienen un juego de lucha a la vuelta de la esquina, el 'Marvel Tokon', pero los jugadores se tomaron ese anuncio aún con más recochineo.

Como seguidor de todo el jaleo, casi mejor que hayan anunciado un mando en su primera comunicación. ¿El motivo? Hubieran enseñado el juego que hubieran enseñado, la cantidad de comentarios negativos que habría recibido ese juego serían para estudiarlo y, por ejemplo, si lo primero es un vídeo del juego de 'Wolverine', toda la rabia de estos días ante la inacción de PlayStation se habría volcado sobre el juego y sobre un estudio desarrollador que no merece ese trato.

¿Reculada? Ahí está, como decía al comienzo, la esperanza de algunos usuarios de que tantísima negatividad afecte a la decisión de la compañía y den marcha atrás. Evidentemente, nadie fuera de Sony puede saber qué pasará, pero no tengo tan claro que la compañía recule en esta decisión.

El principal motivo es que algo así no se toma a la ligera y ya están apareciendo informes que indican que es algo muy estudiado y sabían perfectamente cómo se iba a poner parte de la comunidad. Es más, ya hay informes que apuntan que la principal fábrica de Blu-Ray de la compañía, ubicada en Austria, ya está comenzando el entrenamiento de unos empleados que pasarán a dedicarse a otro tipo de producción.

Esperanza amarga. Si hay una mínima cosa a la que agarrarse es que, al mismo tiempo que PlayStation anunciaba la muerte de los juegos en formato físico para sus consolas, también puso fecha al cierre de las tiendas digitales de PS3 y PS Vita (vaya timming, ¿eh?), y no era la primera vez. En marzo de 2021 ya dimos esa noticia, pero la comunidad se hizo escuchar y obligó a Sony a desdecirse, manteniendo las tiendas abiertas de forma indefinida.

Ahora llega un nuevo final, uno que parece definitivo y que, de forma irónica, se anunció justo cuando en el comunicado en el que PlayStation ponía fecha al fin del formato físico se abogaba por una medida tomada para ofrecer opciones al usuario y demás. También es gracioso que el mensaje se lanzara unos días después de que la propia Sony borraba más de 500 películas digitales de las bibliotecas de los clientes de uno de sus servicios de vídeo por fin de licencias de StudioCanal, mostrando la volatilidad del contenido digital.

Al final, las matemáticas que comentan Schreier están ahí. Un juego digital es mejor para quien hace el juego y para la empresa que tiene la plataforma que lo vende. Simplemente, no tienen que repartir con nadie más y se cumple ese objetivo de Nishino de maximizar la ganancia por software y usuario. ¿Que Sony da marcha atrás? Ojalá. Sabiendo que matarán el formato en algún momento, como amante de esto prefiero seguir comprando juegos físicos para PlayStation durante cuatro, seis o diez años más antes que terminar de hacerlo en 2028, pese a que algunos de esos juegos físicos vengan totalmente vacíos, pero ese es otro tema.

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