Cada vez hay más videojuegos físicos que son pisapapeles. Es un problema tremendo para el videojuego como arte

Los videojuegos llevan unos años recorriendo la misma senda que la música y el cine en su día: el cambio hacia lo digital. Los lanzamientos ahora son digitales y las plataformas de videojuego por streaming han supuesto un gran salto en la industria. Algunos -Xbox- lo tienen tan claro que gran parte de su estrategia gira en torno a esta tecnología. Si quieres el formato físico, también está ahí, pero con una importante letra pequeña: puede que el disco que compres esté vacío.

Y ‘DOOM The Dark Ages’ ha sido el último ejemplo de esta nueva realidad.

La polémica de ‘DOOM’. Los juegos cada vez ocupan más y más espacio. Es por ello que el formato físico actual, el Blu-Ray, hace tiempo que apostó por la doble y triple capa de 66 y 100 GB respectivamente. Entra muchísima información en un disco con esa capacidad, pero el problema es que el reciente lanzamiento de ‘DOOM The Dark Ages’ muestra que, en el disco, apenas hay 85 MB en PS5, unos 320 MB en Xbox Series X. Es una mota de polvo en un océano.

¿Qué implica esto? Pues que, cuando introducimos el disco en una PS5 o en una Xbox Series X, los datos que se instalan no están en el disco: son los archivos de esos 85 MB los que dan la orden a la máquina para descargar los datos de los servidores de las compañías correspondientes. Es decir: el disco del nuevo ‘DOOM’ es un launcher, pero no es nada nuevo.

El 'tuit' de la polémica

Ubisoft le ha cogido el gustillo. Antes del último juego de Bethesda, la polémica en este sentido venía con cada lanzamiento de Ubisoft. La compañía francesa ha tenido algunos de los mayores juegos de la industria de estos últimos años (como ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, ‘Star Wars Outlaws’ y ‘Assassin’s Creed Shadows’) y, aunque no todos han ido bien, sí comparten algo: necesitas internet para instalarlos.

Formato físico, pero no mucho. Ya no es que necesites internet para jugar (’Gran Turismo 7’, entre otros, requieren conexión constante a los servidores de Sony o no podremos jugar a la mayoría del contenido), sino que el juego ha de ser descargado aunque lo hayas comprado en formato físico, relegando la caja a algo que, simplemente, ocupa espacio en la estantería.

Pero hay más ejemplos de otras compañías, como ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ o ‘S.T.A.L.K.E.R.2’. Otros como ‘GTA Trilogy’ se pueden jugar con el contenido en disco, pero que están tan rotos que sin parche no vale la pena. Y casos como 'Star Wars Jedi Survivor' o 'Hogwarts Legacy' traen el comienzo del juego en el disco y el resto bajo descarga. ¿La alternativa? Dos discos, como hace 'Final Fantasy VII Rebirth', pero eso también aumenta los costes para las compañías.

Activismo. Todo esto ha provocado una reacción en los usuarios. No se trata de estar en contra del formato digital, sino de los discos que vienen prácticamente vacíos porque nadie sabe qué ocurrirá cuando cierren los servidores. Se trata de una situación nueva en la industria y ya hemos visto casos (Ubisoft cerrando servidores de ‘The Crew’ y haciendo imposible que juegues a algo que has pagado en formato físico o digital) de juegos inaccesibles cuando la compañía cierra el grifo.

Es por eso que han aparecido iniciativas como la de Stop Killing Games para que sean las autoridades quienes promulguen leyes que eviten que desactiven nuestros juegos en remoto, pero también hay iniciativas por parte de usuarios que nos permiten conocer qué juegos vienen completos en el disco y, si necesitan descarga, hasta qué punto es obligatoria.

Es el caso de la web Does It Play? en la que los usuarios reportan el estado de las versiones físicas en los videojuegos.

Y la gran pregunta. Como decimos, el lío más reciente se ha formado alrededor del lanzamiento de ‘DOOM The Dark Ages’, y la pregunta es qué ocurrirá con mis videojuegos físicos en el futuro. Tener un título de Xbox 360 me garantiza, siempre que tenga una consola, poder jugarlo ahora o dentro de 20 años, pero nada me asegura que dentro de 20 años estén los servidores de Microsoft activos guardando mi copia de ‘DOOM’.

Y nos centramos en el caso de los Blu-Ray casi vacíos, pero podríamos meter las Game Key Card de Nintendo Switch 2 en el saco, ya que funcionan de igual manera.

Brotes verdes. Por un lado, plataformas como Good Old Games nos permiten comprar un juego digital, pero cuando nos hacemos con él, tenemos un instalador para poder instalarlo offline las veces que queramos sin depender de servidores. Incluso cuando retiran juegos por licencias, recientemente el caso de ‘Warcraft 1 + 2’, si ya los habías comprado, son tuyos para siempre.

Por otro lado, cuando hemos asistido a cierres de servidores de Nintendo DS, Wii o Xbox 360, las compañías han avisado con antelación para que podamos hacer las compras necesarias antes de que los videojuegos desaparezcan para siempre, pudiendo descargarlos en el almacenamiento del sistema o del disco duro para jugarlos en el futuro. Porque Ubisoft o Steam han dejado claro que los juegos digitales no nos pertenecen, pero los físicos deberían ser nuestros y, si cierran los servidores en un futuro, habrá que ver qué ocurre con todos esos discos que sólo tienen un launcher en su interior.

Porque, al final, esto va más allá de poder jugar a mi juego físico dentro de 20 años: va de que es una práctica que juega contra la preservación del videojuego como arte, una que puede hacer que muchos desaparezcan para siempre.

