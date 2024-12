Disney se juega algo importante con el nuevo videojuego de Indiana Jones: descubrir si la marca sigue teniendo tirón

Una de las primeras opciones que se nos da a elegir en el nuevo juego de Bethesda, 'Indiana Jones y el Gran Círculo', es si queremos ver la pantalla en el formato panorámico habitual o en un scope superestrecho que recuerda claramente a las películas de aventuras clásicas. Es un arreglo meramente cosmético, pero deja claro hasta qué punto esta nueva aventura de Indiana Jones es dependiente de sus orígenes cinematográficos. Pero no solo lo es en lo temático y lo estético, sino también en la cuestión financiera.

Recibimientos dispares. Las primeras impresiones del juego por parte de la crítica, unos pocos días antes de la llegada del juego a Game Pass, han sido generalmente positivas, aunque con algunas (pero muy notorias) voces discordantes. Hay quien habla de la mejor aventura del arqueólogo en tres décadas, hay quien dice que para esto hubiera sido mejor una película. Se habla de él como una de las citas indiscutibles del año y en términos de obra maestra, y también de que el juego es estupendo, pero el legado del personaje se siente un poco como una carga.

Buenas vibras arqueológicas. La sensación general, sin embargo, ha sido positiva: en Metacritic el juego ostenta un 87 de puntuación de la críctica, aunque aún no cuenta con suficientes valoraciones del público dado que acaba de llegar a las tiendas y Game Pass. En cualquier caso, 'Indiana Jones y el Gran Círculo' tiene un valor extra para Microsoft: es su primer juego Triple A que desde su salida se sabe que también irá a parar a Playstation, dando el pistoletazo de salida a la anunciada apertura de Microsoft, que quiere empezara a considerar que cualquier aparato de casa sea potencialmente una Xbox gracias a Game Pass y el juego en la nube. Antes ya lo había hecho con títulos como Deathloop, Ghostwire: Tokyo, Sea of Thieves o Grounded, pero nunca se había anunciado a la vez su condición multiplataforma (

En busca de la marca perdida. Sin embargo, hay otra compañía no vinculada a Microsoft a la que también le interesa seguir el recorrido de esta nueva aventura de Indiana Jones: Disney, dueña de LucasFilm. Todos sabemos que el prestigio y el lustre de la franquicia no es el mismo ahora que cuando se estrenó 'La última cruzada'. Entre ésta y la siguiente entrega, 'El reino de la Calavera de Cristal' pasaron casi 20 años, y hoy es considerada un estrepitodo paso en falso. Quince años más pasaron hasta la más reciente 'El Dial del Destino', que supuso un desastre en taquilla: se calcula que costó casi 300 millones de dólares y que debería haber recaudado 600 para no perder dinero. Recaudó un total de 384, uno de los mayores fracasos de Disney desde John Carter.

Disney, ojo avizor. Por eso a Disney le conviene estar atento al resultado crítico, de público y financiero de este 'Gran Círculo'. Está claro que Indiana Jones sigue siendo una marca queridísima por millones de fans (que es por lo que el juego de Machinegames está recibiendo sus principales elogios y críticas: a menudo parece un expositor de greatest hits del arqueólogo, algo que a muchos aficionados les parece bien y a otros no tanto) y que Disney quiere seguir intentando explotar. Pero... ¿cómo? Una atenta observación de los hallazgos y virtudes del juego le servirá para seguir trazando su propio camino en futuras películas y series.

Ya le pasó con Star Wars. Este proceso recuerda, sin duda, a 'Star Wars: Outlaws', el reciente juego de Ubisoft que acaparó críticas y ventas no tan brillantes como las de este Indiana Jones. 'Star Wars', la propiedad principal de Lucasfilm, se encuentra en un punto muerto aún más acusado que las películas del arqueólogo, generando series y videojuegos que apuntan a caminos, tonos, estilos y argumentos muy distintos, pero ninguno tan definitivo como, por ejemplo, marcar una dirección hacia la que deban orientarse las futuras películas de la franquicia, auténticos rectores del estilo de la serie durante años.

Si Disney ha sacado alguna conclusión del pinchazo en ventas de 'Outlaws' es algo que veremos en los próximos años. Pero muy posiblemente, este 'Gran Círculo' esté generando ya comentarios y notas dentro de Disney. Al fin y al cabo, es una de sus propiedades más carismáticas.

