Sony acaba de dar un paso histórico en la historia de los videojuegos: se acaba el formato físico a partir de 2028

Los principales actores de la industria del videojuego llevan años buscando cómo migrar del físico en Blu-Ray al formato digital y ya tienen la respuesta: Sony acaba de fijar la fecha para la muerte del formato físico en los videojuegos.

En un escueto comunicado, la compañía japonesa ha anunciado que enero de 2028 será el punto de inflexión y que todos los juegos que salgan después para sus consolas llegarán únicamente en formato digital.

Curiosamente, a la vez que soltaban esa bomba, los japoneses lanzaban otra: el cierre de la PlayStation Store de PS3 y PS Vita. Definitivamente, no es la mejor noticia para empezar julio si eres un amante de los videojuegos (y te gusta poseer aquello por lo que pagas).

Vamos por partes porque tiene chicha.

El fin de los juegos físicos en consolas PlayStation

"A medida que las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general continúen pasando de los discos físicos a los digitales, la producción de discos de juegos físicos para todos los nuevos juegos lanzados en las consolas PlayStation se interrumpirá a partir de enero de 2028. Después de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en los minoristas en formatos digitales solamente."

Así empieza el comunicado de una compañía que continúa afirmando que se trata de una "dirección natural" para adaptarse a las tendencias de los consumidores. Argumentan que "la preferencia general por los medios digitales supera significativamente a los discos físicos" y comentan que están haciendo un favor a los jugadores porque esta decisión les "permitirá alinearnos más estrechamente con la forma en la que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar a juegos hoy".

Esta noticia llega apenas unos días después de que nos enteráramos de que un juego generacional como 'GTA VI' no tendrá una edición en formato físico (al menos, de lanzamiento) y sigue la tendencia de una Sony, Microsoft y Nintendo que, estos últimos años, han apostado fuerte por el paso al digital. Ahí están consolas sin lector, una PS5 Pro cuyo lector se vendía aparte o una Nintendo que ha lanzado las Game Key Cards.

Es innegable que la conveniencia del formato digital estaba ganando la batalla. Estimaciones recientes así lo han puesto sobre la mesa en mercados principales como el estadounidense, pero el formato físico tiene algo que el digital no puede ofrecer: pertenencia.

Porque los juegos digitales (excepto aquellos de tiendas como GOG) no pertenecen a quien paga por ellos. Son licencias de uso, lo que implica que hoy podemos pagar 80 euros por uno, pero si mañana quien sea decide que esa licencia ya no está vigente, lo pueden borrar. Incluso aunque lo tuvieras instalado en la máquina (que se lo digan a los usuarios de 'The Crew').

Algunos juegos en físico también eran pisapapeles que necesitaban una descarga adicional, pero la única manera de poseer un videojuego era comprando una versión física que viniera completa en disco.

Con este movimiento, Sony da una estocada importante a esa posesión del producto por el que has pagado, pero fulmina por completo la segunda mano que tan importante es para acceder a ese producto cultural llamado videojuego. Sony ganó la generación de PS4 con, entre otras cosas, ese argumento: el préstamo de videojuegos y la libre circulación de los discos. Y no hace tanto tiempo.

Porque que Sony anuncie que dejará de "imprimir" discos es eso, un golpe bestial a los videojuegos en formato físico. Sony, junto a Panasonic, es el principal fabricante de discos Blu-Ray, el que tiene la cadena de producción y al que el resto de empresas tienen que mandar sus juegos para plasmarlos en el disco.

Y en el comunicado la compañía no dice: "vamos a dejar de fabricar discos de nuestros juegos", sino la "producción de discos físicos que finalizará en enero de 2028 para los nuevos juegos lanzados en las consolas PlayStation", en general.

¿La solución? El formato 100% digital. "Continuaremos priorizando nuestros recursos para impulsar la innovación en cómo los jugadores pueden acceder a los juegos y proporcionar opciones sobre dónde prefieren los jugadores comprar nuevos juegos, ya sea en los minoristas o en PlayStation Store. Seguimos comprometidos a ofrecer una experiencia de juego de clase mundial a nuestros fans y le agradecemos su continuo apoyo".

Pero como dicen, dos noticias se entienden mejor juntas, y esto último tiene algo de retranca.

Adiós a la Store de PS3 y PS Vita

Como ya hiciera Nintendo en su día con Wii o Xbox con Xbox 360, Sony ya está preparando el terreno para el cierre de la PlayStation Store tanto de PS3 como de PS Vita.

Son consolas veteranísimas, retro a estas alturas en el caso de PS3 y sus veinte añazos, pero que la Store siguiera funcionando permitía que nuevos jugadores que la descubren en la actualidad puedan acceder a un catálogo brutal.

"Sabemos que esta noticia puede ser decepcionante para los jugadores de PS3 y PS Vita que ocupan un lugar especial en sus corazones para esta generación de juegos. PS3 y PS Vita representan una era importante en nuestra historia de PlayStation, por lo que esta no fue una decisión fácil de tomar"

Si quieres acceder a ese catálogo, más vale que te des prisa porque a partir de este año habrá mercados en los que empezarán a echar la persiana. En el comunicado, apuntan que, como tienen que empezar a dar más soporte al formato digital (porque se cargan los discos, así que es arreglar un problema que ellos mismos se han causado), "PS3 y PS Vita ya no pueden soportar actualizaciones y, como resultado, tendrán que cerrar la PlayStation Store".

Los plazos son los siguientes:

México, Honduras, Nicaragua - PlayStation Store en PS3 cerrará a partir de agosto de 2026.

- PlayStation Store en PS3 cerrará a partir de agosto de 2026. Otros países de América Latina y Oriente Medio - PlayStation Store en PS3 se cerrarán a partir de finales de 2026.

- PlayStation Store en PS3 se cerrarán a partir de finales de 2026. En todos los demás países, PlayStation Store en PS3 y PS Vita se cerrarán en julio de 2027.

"A medida que continuamos expandiendo la experiencia de PlayStation en dispositivos más nuevos en los que la mayoría de nuestros usuarios están jugando hoy, necesitamos enfocar más recursos en ofrecer las mejores experiencias de juego en estas plataformas a medida que miramos hacia el futuro", justifican la decisión, cerrando el comunicado dando las gracias a la confianza del consumidor durante todos estos años.

¿Hay esperanza?

Ciertamente, es un día que estaba claro que iba a llegar, pero para los amantes del videojuego y del formato, no había nada que nos preparara para ello. Porque esto no es como los vinilos que vuelven porque "cualquiera" puede "imprimirlos". El Blu-Ray es un formato propietario que pertenece a unas pocas empresas, Sony entre las máximas representantes, por lo que no es tan fácil como que otra compañía se ponga a crear ediciones en físico de la nada.

Se podría hacer si llegan a un acuerdo, claro está, pero es evidente que si una de las pocas que manejan la impresora dice que ya no hay más tinta, pues se cerró el grifo. Sólo queda ver cómo se suceden los acontecimientos, pero si había esperanzas en una PS6 con lector de discos incluido, esto puede que las tire un poco por la borda.

Ahora bien, puede que no todo esté perdido y, aunque haya que pagar royalties a Sony, otras empresas puedan realizar tiradas de videojuegos físicos. Sony ya se retiró de la producción de Blu-Ray víregenes y éstos no han desaparecido porque hay otras empresas que prensan para terceros con material de duplicado óptico.

Estas empresas son MPO, DiscRepublic, Duplicalia o CDCLICK, empresas que podrían seguir haciendo discos para tiradas bajo demanda. El problema es que, en el caso de PlayStation, si la compañía va con todo con esa política de que no salgan juegos físico para sus consolas a partir de 2028, quizá ni venden un lector externo para PS6 y, por mucho que haya quien pueda fabricar no lo haga porque será... inútil.

Mi recomendación es... que si tienes una PS3 y una PS Vita, vayas a la Store antes de que cierre en tu país y compres todo lo que te interese. Sony ha comentado que los jugadores "podrán descargar el contenido comprado anteriormente después de la fecha del cierre".

Pero claro, también dijeron eso con las más de 500 pelis que acaban de retirar.

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