Windows 11: novedades, fecha de salida, precio y toda la información

Te traemos un artículo con toda la información sobre Windows 11, la próxima versión del sistema operativo de Microsoft. Se trata de una nueva versión que va a cambiar el aspecto visual del sistema operativo con muchas mejoras y novedades, pero que también va a tener otros muchos añadidos que merece la pena conocer.

Vamos a empezar explicándote cuándo ha anunciado Microsoft que va a llegar Windows 11. Luego, pasaremos a decirte todas las novedades del sistema operativo, comentaremos su precio, y terminaremos diciéndote cómo puedes probarlo instalando su beta oficial.

Cuándo llegará Windows 11

Según ha anunciado la propia Microsoft, Windows 11 se lanzará de forma oficial el próximo 5 de octubre. Sin embargo, no lo va a hacer con todas las funciones anunciadas por Microsoft, que ya verás un poco más adelante cómo son. De hecho, va a faltar la más importante de ellas, la compatibilidad con aplicaciones de Android.

El próximo 5 de octubre, Windows 11 llegará a modo de actualización gratuita para los PCs con Windows 10 original que lo soporten, así como para los nuevos ordenadores que empiecen a traerlo preinstalado. Su despliegue será gradual, de forma que la actualización podría tardar en llegarle a algunos usuarios, aunque Microsoft espera que ya todos lo tengan para 2022.

Qué ordenadores son compatibles con Windows 11

Microsoft ha anunciado cuáles son los requisitos mínimos de Windows 11, y debes prestar atención, porque algunos han cambiado un poco con respecto a los de Windows 10. Estos son los requisitos mínimos que te pide Windows 11:

Procesador : 2 o más núcleos de 1 GHz o más, y tiene que ser un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC).

: 2 o más núcleos de 1 GHz o más, y tiene que ser un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC). Memoria RAM : Necesitarás un mínimo de 4 GB de memoria RAM.

: Necesitarás un mínimo de 4 GB de memoria RAM. Almacenamiento : Necesitarás un mínimo de 64 GB de espacio libre en el disco duro donde vayas a instalarlo.

: Necesitarás un mínimo de 64 GB de espacio libre en el disco duro donde vayas a instalarlo. Firmware del sistema : Necesitarás un ordenador con UEFI, y compatible con Secure Boot.

: Necesitarás un ordenador con UEFI, y compatible con Secure Boot. TPM : Necesitas compatibilidad con el Módulo de plataforma segura 2.0 o TPM 2.0, que desde 2016 es obligatorio para el hardware de cualquier ordenador con Windows. Te hemos escrito cómo comprobar si tienes chip TPM en el ordenador, ya que será el requisito más duro de cumplir.

: Necesitas compatibilidad con el Módulo de plataforma segura 2.0 o TPM 2.0, que desde 2016 es obligatorio para el hardware de cualquier ordenador con Windows. Te hemos escrito cómo comprobar si tienes chip TPM en el ordenador, ya que será el requisito más duro de cumplir. Tarjeta gráfica : Tu tarjeta gráfica necesita ser compatible con DirectX 12 o posterior, y con el controlador WDDM 2.0.

: Tu tarjeta gráfica necesita ser compatible con DirectX 12 o posterior, y con el controlador WDDM 2.0. Pantalla : Necesitarás una pantalla de un mínimo de 9 pulgadas en diagonal, con 720p de alta definición, y canal de 8 bits por color.

: Necesitarás una pantalla de un mínimo de 9 pulgadas en diagonal, con 720p de alta definición, y canal de 8 bits por color. Otros: Vas a necesitar tener una cuenta de Microsoft, y necesitarás estar conectado a Internet para la configuración inicial y cualquier actualización.

Windows 11 ha cambiado algunos de los requisitos que había en Windows 10. Por ejemplo, necesitarás 4 GB de RAM en vez de los 1 o 2 GB que necesitaban las versiones de 32 y 64 bits de Windows 10. Además, Windows 11 solo tiene versión de 64 bits, por lo que los procesadores con 32 bits, que los que queden deben ser ya muy antiguos, no podrán recibir esta actualización.

Pero sin duda, la mayor polémica viene por la obligatoriedad de tener un chip TPM 2.0 en tu ordenador. El TPM es un chip de seguridad, un criptoprocesador que sirve para almacenar las claves de cifrado de Windows y proteger así la privacidad de tus archivos más sensibles. En muchas ocasiones, tienes que activar el TPM desde la UEFI de Windows, porque posiblemente es algo que tu ordenador tenga sin que tú lo sepas.

Existen métodos para instalar Windows 11 en equipos sin TPM, y Microsoft ha dicho que estos ordenadores tendrán más errores, y no recibirán actualizaciones de seguridad del sistema operativo, y tampoco las actualizaciones periódicas que vayan lanzando cada medio año o cada año con nuevas características.

Características de Windows 11

A continuación, te dejamos una lista con todas las nuevas características de Windows 11, que supone un importante lavado de cara con respecto a lo que es Windows 10. Hay muchísimos cambios estéticos con un lavado de cara completo, pero también hay muchas novedades debajo del capó. Aquí tienes la lista con todo.

Cuánto costará Windows 11

Si tienes Windows 10 con una licencia oficial, actualizar a Windows 11 será completamente gratis. Si no tienes Windows 10, posiblemente tengas que comprar una licencia, que tendrá un precio que todavía no ha sido anunciado.

Además de esto, siempre tendrás la opción de recurrir al programa de versiones beta, Windows Insider. Con él, podrás tener en tu ordenador las versiones beta oficiales eligiendo una rama de estabilidad, y cambio de dejar que Microsoft registre los errores que puedas tener con Windows para solucionarlos, no necesitarás pagar para utilizarlo.

Cómo probar la beta de Windows 11

Para probar Windows 11 en su versión Beta, tienes que entrar en la configuración de Windows 10 y pulsar en el apartado de Actualización y seguridad. Allí, entra en la sección de Programa Windows Insider. Dentro de esta sección, se va a gestionar lo relacionado con el programa de prueba de versiones beta de Windows 10.

Si cumples con los requisitos, dentro de la sección Programa Windows Insider solo tendrás que pulsar en el botón de Comenzar para unirte al programa de Windows Insider, que es donde probarás las versiones beta. Esto te llevará a una pantalla donde vas a tener que vincular la cuenta de Microsoft que uses en tu ordenador para registrarla al programa. Si no cumples los requisitos, que sepas que hay un método para poder instalar Windows 11 sin tener chip TPM, aunque implica enredar en el registro del sistema.

Tras elegir una cuenta, entrarás en el menú de Elegir tu configuración de Insider, donde puedes elegir a qué canal te quieres unir para descargar desde él las actualizaciones. Aquí, tienes que seleccionar los canales de desarrollo o beta, que son los que están sirviendo actualmente las versiones preliminares de Windows 11. El primero es para las versiones Alpha con más actualizaciones semanales, el segundo para las beta con menos actualizaciones pero más estables.

Tras seleccionar el canal de desarrollo y continuar, te aparecerá una ventana en la que se te informa de que Microsoft va a recopilar información sobre cómo usas el ordenador. Esto es normal en el programa Insider y debes aceptarlo, ya que es el granito de arena que tú pones en el programa, y con tu información Microsoft podrá detectar los fallos de Windows 11 e ir corrigiéndolos.

Y ahora, te aparecerá una pantalla en la que se te dice que vas a tener que reiniciar el ordenador para aplicar los cambios. Esto es necesario, ya que hasta que no reinicies no te terminarás de unir al programa de Windows Insider, y no pasarás a empezar a descargar Windows 11.

Una vez hayas reiniciado el ordenador, vuelve a la Configuración de *Windows, entra en Actualización y seguridad, y ve a la sección de Windows Update. Aquí, busca nuevas actualizaciones del sistema operativo, y se comenzarán a descargar las versiones preliminares de Windows 11. Cuando se descarguen, tendrás que reiniciar y listo, ya tienes Windows 11.