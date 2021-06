La gran sorpresa de Windows 11 no es su diseño, es la llegada de las aplicaciones Android a su tienda

Windows 11 quiere llegar por la puerta grande, para tomar el relevo de Windows 10 y ser la alternativa de referencia por parte de Microsoft a nivel de sistema operativo. Además de venir con un gran cambio a nivel de diseño, una de las grandes sorpresas del evento ha sido el anuncio de la llegada de las apps de Android a Windows.

Las aplicaciones del sistema operativo de Google quedarán integradas tanto en Microsoft Store como en el propio Windows 11, corriendo en una interfaz vertical adaptada o en pantalla completa.

Las apps de Android, integradas en Windows 11

Microsoft ha anunciado la integración de las aplicaciones de Android en la tienda de apps de Microsoft, así como en el propio sistema operativo. Podremos buscar estas apps como TikTok, juegos desarrollados para Android y demás dentro de la propia Microsoft Store.

La descarga de apps Android en Windows 11 llega de la mano de Amazon Store. La propia Microsoft Store nos proporcionará enlaces a Amazon Store para descargarlas

Esta descarga de apps Android se logra mediante la implementación de la Amazon Store en Microsoft Store. En otras palabras, para buscar una app de Android, abrimos Amazon Store y, desde ella, podremos acceder a un enlace en la Amazon Store que nos lleva a las apps Android (por lo que, a priori, puede que haya limitaciones por integrar la tienda de apps de Amazon, y no la de Google). Microsoft no ha dado aún detalles sobre la ejecución de las apps, por lo que no se conoce si lo hace o no mediante emulación.

"A partir de finales de este año, las personas podrán descubrir aplicaciones de Android en Microsoft Store y descargarlas a través de Amazon Appstore; imagine grabar y publicar un video de TikTok directamente desde su PC."

Lo que sí han detallado es la integración a nivel sistema de estas apps Android. Se ejecutarán, como cualquier otro programa, en ventanas, pudiendo funcionar de forma simultánea con otros programas del sistema operativo. Asimismo, estas apps se podrán anclar en la barra de tareas ya que, a efectos prácticos, no dejan de ser programas del sistema.

TikTok para Android funcionando junto a la galería de Windows 11.

Sobre el papel, no habrá limitaciones con estas apps, ya que correrán con interfaz móvil dentro del propio Windows 11. Esto quiere decir que, a priori, no habrá problemas para publicar un vídeo en una red social (siempre que tengamos el hardware necesario) y que, a nivel de funciones, deberían ser las mismas que encontramos en Android.

