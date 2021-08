Microsoft actualiza los requisitos para Windows 11: se podrá instalar en equipo antiguos, pero sin actualizaciones de seguridad

Desde la presentación de Windows 11 hasta la fecha hemos visto aclaración tras aclaración sobre qué dispositivos son compatibles y cuáles no. La confusión sin duda esta presente, por lo que Microsoft ha publicado una nueva aclaración explicando los requisitos necesarios. Pero lo que quizás es más interesante es qué ocurre con los equipos no compatibles.

En una nueva publicación en el blog oficial de Windows, Microsoft ha aclarado qué procesadores serán compatibles además de qué otras especificaciones se requieren. Según indican, se requerirá como hasta ahora de procesadores de 64 bits compatibles, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, UEFI secure boot y TPM 2.0.

Entrando en el aspecto de los procesadores, Microsoft ha actualizado la lista de Intel, AMD y Qualcomm con todos los modelos compatibles. Ahora añade los modelos de las series Core X y Xeon W, también el Intel Core 7820HQ. Nada nuevo para Qualcomm y AMD, que mantienen la misma lista de modelos compatibles.

Según Microsoft, los dispositivos que no cumplen con estos requisitos tienen un "52% más de bloques en el kernel" mientras que los que cumplen con las especificaciones necesarias "tenían una experiencia libre de bloqueos del 99,8%". De momento los usuarios pueden descargar la herramienta para comprobar si su dispositivo es compatible e instalar la versión en beta.

Qué ocurrirá al instalar Windows 11 en equipos no compatibles

Dadas las especificaciones anteriores, muchísimos equipos no van a poder actualizarse debido a que no cumplen con los requisitos de hardware mínimos para Windows 11. No van a poder al menos de forma oficial, pero sí por su cuenta. Si el usuario decide descargar la ISO de Windows 11 por su propia cuenta e instalarla es libre de hacerlo. ¿El problema? Unos cuantos.

Aparte de los errores que puede dar y los bloques del kernel mencionados anteriormente, Microsoft ha indicado a The Verge que no habrá actualizaciones de seguridad. Los equipos no compatibles que tengan Windows 11 no recibirán actualizaciones críticas de seguridad ni por supuesto tampoco actualizaciones con nuevas características.

Microsoft ha lanzado parches de seguridad para sus sistemas operativos durante años, tanto para los sistemas operativos presentes como incluso para los que ya no tenían soporte oficial. Va a ser interesante ver si Windows 11 no tendrá actualizaciones de seguridad desde el primer día para aquellos equipos que no deberían tenerlo instalado.

Vía | ZDNet