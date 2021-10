Cómo obtener la clave de tu licencia de Windows 11 desde el terminal y sin instalar nada

Vamos a explicarte cómo obtener la clave de tu licencia de Windows 11, algo para lo que no vas a necesitar nada, simplemente utilizar el Terminal de Windows 11. Aquí, ya sabes que existen herramienta de terceros para poder obtener esta clave de licencia, pero realmente no vas a necesitar usar ninguna de ellas, solo introducir uno de los dos códigos que te vamos a decir en el terminal para que te la de.

Esto puede serte útil en el caso de que vayas a formatear el ordenador y, aunque la licencia quede en tu perfil, quieras asegurarte de que no la pierdes. También puede servir para cuando tienes una licencia de usuario que quieras aplicar a otro ordenador donde vayas a instalar Windows 11. Con este método, el terminal te dará la licencia y solo te quedará tener que copiarla en cualquier sitio.

Obtén la clave de tu licencia de Windows

Lo primero que tienes que hacer es abrir la Terminal de Windows 11. Puedes usar también Windows PowerShell o el Símbolo de sistema, pero la terminal unifica ambos sistemas en uno solo, por lo que así no hay lugar a equivocaciones. Simplemente, abre el menú de inicio y escribe "termina.

Una vez hayas entrado en la terminal de Windows, lo único que tienes que hacer ahora es escribir el siguiente comando: wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey. Es un comando largo y compuesto de varias palabras, pero sirve para pedirle a Windows que te muestre la clave de tu licencia directamente desde la consola de comandos. Escribe este código y pulsa Intro.

Y ya está. Una vez hayas escrito este comando, la terminal de Windows te mostrará tu licencia de Windows. No añadirá nada, simplemente verás las cinco combinaciones de cinco dígitos que configuran tu clave.

En el caso de que no te funcione, hay un segundo comando que puedes probar y que sirve exactamente para lo mismo. Lo único que tienes que hacer es escribir el comando (Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey, con todos los símbolos y palabras.

Ahora, lo único que te queda es guardar esta clave en el portapapeles para pegarla o copiarla en el sitio que quieras para guardarla y que no se te pierda. Puede ser útil utilizar alguna aplicación de notas en la nube. No hay clic derecho en la terminal, o sea que lo que tienes que hacer es seleccionar la clave y pulsar *Control + C*** para copiarla.