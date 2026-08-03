China ha hecho un all-in a la robótica y la IA. Ahora tiene un nuevo pilar para ser la principal potencia mundial: biotecnología

China se ha marcado un ambicioso objetivo: ser la primera potencia mundial a corto plazo. Para ello, dentro del último Plan Quinquenal, el gigante asiático marcó la hoja de ruta y las industrias a desarrollar con la vista puesta en ese objetivo. La robótica humanoide, la inteligencia artificial o el desarrollo de la industria de semiconductores están en ese plan, pero también algo que no suele ser ten protagonista: la biotecnología.

No pienses en algo como los chips neuronales (campo en el que China y Estados Unidos mantienen otra carrera). La biotecnología es un conjunto de técnicas que aprovecha organismos vivos, células o componentes biológicos para desarrollar productos, procesos y servicios. Es algo que se aplica a medicina, pero también a la agricultura, la alimentación, industria y medio ambiente.

La idea es convertir el conocimiento biológico en soluciones para esas industrias, por ejemplo creando fármacos, mejorando cultivos o tratando residuos. Y China tiene mucho que decir en este sector.

La apuesta de China por la biotecnología y la transferencia de patentes

Dicho esto, desde Bloomberg se apunta que la reciente desconfianza en el futuro de la IA está provocando que la industria china mire con ojos renovados esa apuesta por la biotecnología.

Aunque a las empresas que están metidas de lleno en la IA es evidente que les está yendo bien, se ha notado una caída estas últimas semanas, sobre todo si miramos a SK Hynix y Samsung, con caídas severas en ambos casos (aunque se han ido recuperando)

Una posible explicación es que están vendiendo la producción de dentro de varios de forma muy anticipada cuando hay cierto escepticismo sobre la fuerte concentración de ganancias y del propio sector en apenas unos pocos fabricantes, así como esa burbuja que unos dicen que no existen y otros apuntan que puede estar ahí.

Mientras tanto, el sector chino de los chips está asomando la cabeza y, como el perfil de ciertos inversores no se caracteriza por la paciencia, parece que están mirando a otra parte en la que depositar su dinero. Como apuntan en BusinessTimes, al menos diez farmacéuticas chinas han registrado ganancias de dos dígitos en ese mismo periodo en el que se han vendido masivamente acciones de las tecnológicas.

"Si piensas en dónde encuentran innovacion los inversores hoy en día, hay que pensar en la tecnología, donde está la IA, pero también en la biotecnología" - Marcus Weyerer, de la firma Franklin Templeton

Un ejemplo es CSPC Innovation Pharmeceutical, cuyas acciones se han disparado tras anunciar un acuerdo con AstraZeneca de 1.800 millones de dólares para hacerse con los derechos globales de un tratamiento de enfermedades renales basado en ARN.

Los analistas ya están apuntando que esas inversiones en el sector de salud son más atractivas que las de un sector de IA en el que todo está cada vez más concentrado.

Y no es que las empresa chinas de biotecnología hayan salido de la nada, ya que en 2025 firmaron un 81% más acuerdos respecto al año anterior para licenciar su tecnología en una corriente curiosa: cada vez más propiedad intelectual fluye desde las empresas chinas hacia las farmacéuticas occidentales. Y el propio Gobierno lo ha catalogado como un "pilar emergente", algo que también ayuda a que está llamando la atención de los inversores.

Estados Unidos no se queda atrás con gigantes como Johnson & Johnson y Eli Lilly, lo que deja claro que, si hay una batalla en todos los frentes industriales entre ambas potencias, ahora tenemos que sumar la de la biotecnología.

Será interesante comprobar si la lucha se intensifica hasta el punto de que, si las chinas puedan hacer daño económicamente a las estadounidenses, empiecen a llegar aranceles más duros para algo enfocado a mejorar la salud y la esperanza de vida.

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