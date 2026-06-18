La nueva joya china de los semiconductores se llama Enflame. Así es la nueva integrante de “los cuatro dragones de los chips” de China

Puede que el nombre Enflame no te suene todavía. Pero es muy probable que en los próximos meses acabe dando bastante de qué hablar. Y es que esta empresa china de chips para IA acaba de recibir el visto bueno para salir a bolsa en el mercado STAR de Shanghái, la plaza preferida para las grandes tecnológicas del país. Tras ello, vemos cómo el esquema de grandes fabricantes de chips comienza a tomar forma. Enflame entra en el selecto grupo de las cuatro grandes tecnológicas que se dedican a chips de IA, y que ya cotizan o están a punto de hacerlo en los mercados públicos.

Quién es Enflame y de dónde viene. La empresa fue fundada en Shanghái en 2018 por Zhao Lidong, un ingeniero que venía de AMD, donde lideró el desarrollo de procesadores de alto rendimiento en el centro de I+D de la empresa estadounidense. Junto a su cofundador Zhang Yalin, Zhao se propuso replicar ese conocimiento en territorio chino y construir una alternativa doméstica a Nvidia.

En siete años ha desarrollado cinco chips de IA distribuidos en cuatro generaciones de arquitectura, y ha construido un catálogo que incluye procesadores, tarjetas aceleradoras, clústeres de computación y plataformas de software. Su chip más reciente, el módulo L600, ha superado las pruebas de verificación de silicio, aunque todavía no ha entrado en producción comercial a gran escala.

Por qué esta salida a bolsa importa. Enflame planea captar hasta 6.000 millones de yuanes (unos 888 millones de dólares) vendiendo entre el 10% y el 15% de sus acciones. El dinero, como no podía ser de otra forma en estos tiempos que corren, irá destinado a acelerar el desarrollo de su próxima generación de chips de IA en la nube y construir el software que los rodea.

No obstante, la operación también tiene cierto carácter simbólico, pues se trata de la cuarta y última incorporación al grupo conocido como los "cuatro pequeños dragones" de los chips chinos. Los otros tres (Moore Threads, Biren Technology y MetaX) ya han debutado en el mercado STAR, y los inversores los han recibido con entusiasmo. De hecho, Moore Threads, apodada "la Nvidia china", llegó a subir un 425% en su primer día de cotización en diciembre del año pasado, según Bloomberg.

Restricciones. La razón por la que China está apostando tan fuerte por estos fabricantes es que Estados Unidos lleva años aplicando restricciones a la exportación de chips avanzados hacia el gigante asiático. Los modelos más potentes de Nvidia están bloqueados, lo que ha creado una escasez real en el mercado chino y una urgencia estratégica para desarrollar alternativas propias.

Pekín ha respondido con dinero público, incluyendo una flexibilización de las reglas del STAR board para permitir que empresas con pérdidas puedan cotizar, y un plan de 295.000 millones de dólares para construir centros de datos que no dependan de chips estadounidenses. En ese marco, Enflame y sus compañeras de grupo pasan a convertirse en parte de una infraestructura de soberanía tecnológica.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Qué pinta Tencent. El mayor activo de Enflame es también su mayor vulnerabilidad. Tencent posee alrededor del 20% de la compañía y en 2025 representó el 84% de sus ingresos, frente al 38% del año anterior. Es decir, casi todo lo que vende Enflame se lo compra Tencent. El gigante tecnológico chino usa sus chips para alimentar centros de datos a gran escala, sistemas de recomendación, chatbots e infraestructura de IA generativa. La propia empresa reconocía en su folleto de salida a bolsa que "la demanda de Tencent ha superado con creces su capacidad de suministro".

Eso es bueno a corto plazo, ya que garantiza ingresos. Pero como señalan en The Next Web, un fabricante de chips que depende de un solo cliente para la mayoría de sus ventas acaba quedando expuesto si ese cliente cambia de prioridades.

Los números. Enflame crece a velocidad de vértigo, pues los ingresos se han multiplicado a una tasa compuesta superior al 80% entre 2023 y 2025, pero sigue en pérdidas. Las pérdidas netas se redujeron a 1.200 millones de yuanes en 2025, frente a los 1.500 millones del año anterior, y la empresa prevé cerrar el primer semestre de 2026 con unas pérdidas de unos 600 millones de yuanes. Para ese mismo periodo, espera que sus ingresos crezcan más del triple respecto al año anterior, hasta situarse entre los 10.600 y los 11.500 millones de yuanes.

Por otro lado, la inversión en I+D ha superado el 100% de las ventas durante los últimos tres años, lo que dice mucho sobre la fase en la que se encuentra la compañía (todavía construyendo, no cosechando). Antes de la salida a bolsa, el índice Hurun valoraba la empresa en torno a los 2.800 millones de dólares.

Dónde encaja Enflame. No todos los dragones son iguales. Dentro de China, Enflame compite en un mercado donde Huawei y Cambricon siguen siendo los referentes del sector y ya son rentables. Enflame, Moore Threads, Biren e Iluvatar CoreX componen una segunda capa, más joven, que está tratando de abrirse paso. Técnicamente, Enflame ha optado por los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), una arquitectura más especializada, en lugar de las GPU de propósito general que utilizan Moore Threads o Biren.

Xu Dawei, de Jintong Private Fund Management en Pekín, señala a Bloomberg que Enflame "se beneficia de unas comparativas sólidas", dado que sus competidoras chinas ya cotizan en bolsa con valoraciones muy por encima de lo que sus ingresos justificarían. Empresas como ByteDance están buscando activamente alternativas domésticas a Nvidia, y los fabricantes de segunda fila, incluida Enflame, están en el radar.

Imagen de portada | Enflame

En Xataka | TSMC está contra las cuerdas y su mayor problema no es la competencia: lo es el agua