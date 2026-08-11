Ryanair decidió recortar asientos en algunos aeropuertos regionales españoles. Vueling se lo agradece

Vueling cierra el primer semestre de 2026 con su mejor dato histórico: 24,2 millones de pasajeros, un 5,3% más que en el mismo periodo de 2025. La aerolínea del grupo IAG, que comienza a pisarle los talones a Ryanair, consolida así su posición como segunda compañía por tráfico en España, según los datos publicados por Aena. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Aprovechando el hueco. El crecimiento de Vueling coincide precisamente con la retirada de Ryanair de varios aeropuertos regionales españoles por su enfrentamiento con Aena por las tasas aeroportuarias. Donde la aerolínea irlandesa se ha ido, otras compañías han entrado a ocupar el hueco, y Vueling es la que más partido le está sacando.

En detalle. Ryanair sigue siendo la aerolínea con más pasajeros en España, con 32,6 millones hasta junio, pero encadena caídas, pues pierde un 1,1% de tráfico y su cuota de mercado baja del 21,9% al 20,9% en solo un año, según comparten desde El Español. La compañía ha desaparecido de aeropuertos como Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Norte o Asturias, y ha recortado operativa en Canarias, Santander, Zaragoza, Girona o Santiago.

Vueling ha aprovechado ese terreno:

En Valladolid, donde regresó en octubre de 2025 tras años de ausencia, ya ha transportado más de 17.500 pasajeros en el semestre.

En Jerez de la Frontera, su crecimiento roza el 32% interanual.

Y en Tenerife Norte y Gran Canaria sube un 9,9% y un 5,6% respectivamente, según los datos compartidos por el medio.

Barcelona, su gran fuerte. Vueling también crece con fuerza en su feudo particular, El Prat de Barcelona, donde según datos de Aena sumó 11 millones de pasajeros en el semestre, un 4% más, y ya controla el 39% del mercado de este aeropuerto. Allí, Ryanair retrocede un 1,7%, hasta 4,5 millones de viajeros, mientras que WizzAir se dispara un 35%, hasta 1,8 millones.

El patrón ya se venía observando desde comienzos de año, pues durante los últimos meses ya adelantábamos que ambas aerolíneas estaban comiéndole terreno a Ryanair en varios aeropuertos españoles, aprovechando los espacios que esta aerolínea dejaba libres tras su pulso con Aena por las tasas.

El plan de vuelo. El crecimiento de Vueling responde a una estrategia propia, bautizada como 'Rumbo 2035', con la que la aerolínea catalana prevé invertir 5.000 millones de euros hasta 2030 para pasar de 40 a 60 millones de pasajeros anuales en una década, según compartían desde Expansión. El plan incluye la renovación de su flota, que pasará de aviones Airbus a Boeing, con la llegada de los primeros aparatos prevista para el último trimestre de este año, y la apertura de nuevas rutas, pues solo en este semestre ha estrenado quince, entre ellas Barcelona-Logroño, Alicante-Tánger o Bilbao-Edimburgo.

Ryanair todavía tiene mucho que decir. La compañía ha dejado entrever que podría regresar a los aeropuertos regionales si Aena reduce las tasas, una reivindicación en la que coincide la CNMC. Pero mientras esa negociación sigue abierta, Vueling sigue con su plan de expansión propio y una flota en renovación, algo que podría recolocar el escenario aeroportuario actual.

Imagen de portada | Pourya Gohari

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