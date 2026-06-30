El aire acondicionado te regala litros de agua cada día: todo lo que puedes hacer con ella (y lo que no)

Estamos en plena ola de calor y en muchos hogares el aire acondicionado no da a basto. Además de hacer que nos suba la factura de la luz en verano, el aire acondicionado nos da algo más: agua. La mayoría de gente la tira directamente, pero hay cosas que puedes hacer para aprovechar todos esos litros de agua y que no todo sea gasto.

La cantidad de agua que expulsa el aire acondicionado depende de varios factores como el tipo de equipo o la temperatura que haga fuera, pero se estima que está entre 1 y 2 litros por hora. En mi caso tengo una garrafa de 5 litros en la salida del agua y ayer la vacié dos veces, por lo que acabé desperdiciando 10 litros de agua. Teniendo en cuenta que llevamos más de una semana en ola de calor, llevaré unos 70 litros desperdiciados.

Qué hacer con el agua del aire acondicionado y qué es mejor evitar

El agua que sale por el desagüe del aire se produce por la condensación, por lo que es agua pura, desmineralizada y sin sales (como agua destilada). Esto la hace perfecta para algunos usos:

Limpiar : uno de los usos que podemos dar a esta agua es la limpieza. Al no contener ningún mineral, es perfecta para limpiar las ventanas o superficies brillantes donde la cal suele dejar marcas visibles.

: uno de los usos que podemos dar a esta agua es la limpieza. Al no contener ningún mineral, es perfecta para limpiar las ventanas o superficies brillantes donde la cal suele dejar marcas visibles. Planchar : si planchas la ropa, te puedes ahorrar el agua destilada para la plancha. Esta agua tampoco dejará ningún resto de cal en los tejidos.

: si planchas la ropa, te puedes ahorrar el agua destilada para la plancha. Esta agua tampoco dejará ningún resto de cal en los tejidos. Para el coche: otro uso ingenioso que tiene que ver con la limpieza es usarla para rellenar el depósito de agua para el limpiaparabrisas. Si lavas tu coche a mano, también puedes usarla para darle el último enjuague y que no se queden las típicas gotitas.

Hemos visto que la ausencia de minerales es buena para algunas cosas, pero también es poco recomendable para otras. Además, hay que tener en cuenta que el agua atraviesa el filtro de la máquina y los conductos, por lo que puede contener suciedad. Esto es lo que no se recomienda hacer:

Regar las plantas: las plantas necesitan nutrientes y el agua del aire acondicionado no contiene ninguno. Puedes usarla para regar siempre y cuando la complementes con un fertilizante, pero si sólo das de beber esta agua sin nada más, a la larga tus plantas van a sufrir falta de nutrientes.

las plantas necesitan nutrientes y el agua del aire acondicionado no contiene ninguno. Puedes usarla para regar siempre y cuando la complementes con un fertilizante, pero si sólo das de beber esta agua sin nada más, a la larga tus plantas van a sufrir falta de nutrientes. Beberla : no es recomendable, como tampoco lo es ponérsela a las mascotas. No es agua potable y como decíamos puede contener suciedad y bacterias presentes en el circuito del aparato.

: no es recomendable, como tampoco lo es ponérsela a las mascotas. No es agua potable y como decíamos puede contener suciedad y bacterias presentes en el circuito del aparato. Cocinar: es evidente que si no es recomendable para beber, tampoco lo es para cocinar. Si la hervimos eliminamos posibles gérmenes, pero sigue siendo mejor usar agua potable.

Un recurso aún más valioso cuando es a gran escala

Lo que a nivel doméstico son unas pocas garrafas de agua, en edificios grandes se puede convertir en un importante recurso hídrico. La Universidad de Rice en Houston lleva desde 2008 recolectando el agua de condensación de su sistema de climatización y reutilizándola para sistemas de refrigeración de su planta de energía. Calculan que el ahorro es de 12 millones de galones de agua al año, que equivale a más de 45 millones de litros.

En el edificio federal de Ralph H. Metcalfe en Chicago también instalaron un sistema similar y calculan un ahorro de medio millón de litros al año. También existen otros usos industriales, como por ejemplo usar esa agua de condensación para alimentar las cisternas de los inodoros, algo común en muchos hoteles. En los aviones también se suele usar para

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