"Allí también llegan a 40 grados y los trenes no se cancelan": Alemania y Francia necesitan imitar a España para sobrevivir al calor

Carreteras que se derriten, vías de tren que revientan y bomberos regando puentes. Mientras en España lidiamos con el calor bajando las persianas, en Europa busca soluciones para tratar de sobrevivir a una ola de calor que ha hecho saltar por los aires infraestructuras de movilidad de lo más básicas.

"Deberíais mirar a Japón". "Deberíais mirar cómo funciona el transporte ferroviario en Japón. Allí también llegan a los 40 grados en verano y los trenes no se cancelan constantemente" o "hace 20 años ya pasaba, el aire acondicionado ha fallado. (...) el problema existe desde hace tiempo y no se hace nada".

Son dos comentarios que recogen en uno de los medios de comunicación locales de Baviera (Alemania). En el texto, uno de los reporteros explica que "los pasajeros estaban completamente sudorosos y aceptaron la situación con resignación" cuando se informó que al tren regional en el que viajaba se le había estropeado el aire acondicionado.

Con 35 grados en la calle y más de 40 grados en el interior, el problema era evidente. Tan evidente que Marco Kragulji, portavoz de la asociación de pasajeros alemana "Pro Bahn", señalaba que, sencillamente, "Alemania tiene problemas con sus trenes cuando llega el calor".

Pincha en la imagen para ir al tweet original

Alemania, Bélgica... Los trenes alemanes con el aire acondicionado estropeado han sido, únicamente, uno de los problemas con los que se ha encontrado el tráfico ferroviario en una Europa central que se está achicharrando. Y es que en el país también se han roto vías de tranvías en la ciudad de Essen por el calor.

No es, ni mucho menos, el único caso. En Bruselas las vías del tranvía también han saltado, arrancando el asfalto y parando por completo el tráfico. Las causas son simples: las vías de los trenes están pensadas para soportar temperaturas propias de países que solían ser más fríos. El calor dilata los materiales y los termina por partir, destrozando la infraestructura.

Pincha en la imagen para ir al tweet original

"Recomendamos que no tomen el tren". Además de vías rotas, desde SNCF (la Renfe francesa) han recomendado a los "usuarios vulnerables" que no tomen el tren. Y es que los problemas con el aire acondicionado están siendo constantes e, incluso, ha sido el motivo principal por el que se suspendieron decenas de trenes la semana pasada.

El problema es que el calor está siendo tan extremo que está poniendo a prueba los trenes que llevan en funcionamiento más de 20 años. Aquellos trenes fueron diseñados en un contexto que, salvo la ola de calor de 2003, hoy no existe. Y ahora se pone como ejemplo a los trenes españoles, mucho mejor armados para soportar temperaturas extremas.

Mirando al sur. En los medios alemanes ponen como ejemplo la infraestructura española e italiana. Aseguran que Deutsche Bahn (en este caso, la Renfe alemana) diseñaron los rieles para el tren para soportar temperaturas que ahora se consideran demasiado bajas. Y el problema, señalan en este medio especializado en ingeniería, no es la temperatura ambiente, es que las vías por el calor concentrado y el paso de los trenes alcanzan temperaturas mucho mayores que, ahora, quiebran las vías.

Los generalistas ponen el foco en que las vías españolas e italianas utilizan colores que reflejan el sol para reducir la temperatura. Pero también alaban los sistemas de aire acondicionados de los trenes españoles que son más potentes y con salidas más recurrentes dentro de los vagones.

Tanto desde Francia como desde Alemania señalan, eso sí, que los trenes de última generación que están llegando a sus vías ya utilizan potentes sistemas de aire acondicionado para enfrentar estas nuevas situaciones. Y que, incluso, están añadiendo baterías para garantizar que el aire acondicionado se mantenga activo en caso de avería.

Foto | Linus Follert y Windy

En Xataka | Algunas carreteras se están derritiendo, literalmente. Es un problema gigantesco que va a ir a más