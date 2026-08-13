Gemini ya tiene 1.000 millones de usuarios al mes. La pregunta es cuántos saben que lo están usando

Google ha anunciado que Gemini ha superado los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose en el producto de la empresa que más rápido ha crecido en la historia. Estos datos son reales, pero la letra pequeña está en cómo se cuentan y cuántos saben que lo usan.

Lo que ha dicho Google. La empresa del buscador ha reportado 1.000 millones de usuarios únicos para la app de Gemini, un dato repetido también por Sundar Pichai en X. Estos datos se refieren específicamente a la app de su inteligencia artificial, sin mencionar explícitamente al resto de servicios del ecosistema de Google que también han incluido Gemini. También queda fuera de los datos el Modo IA del buscador, así como las AI Overviews.

Gemini crece mientras Assistant desaparece. Desde que Google lanzó la app dedicada de Gemini en febrero del 2024 en Android, esta ya se ofrecía como reemplazo a Google Assistant, apoderándose del famoso comando «Hey Google». Con el tiempo, Gemini pasó a ser el asistente por defecto en móviles nuevos, absorviendo las funciones del viejo asistente. A finales del 2025 Google empezó a borrar el código de Assistant, y el 4 de septiembre de 2026 arranca la migración obligatoria e irreversible en Android, Wear OS, auriculares y Android Auto.

Mientras asistimos a la muerte anunciada del Asistente de Google, el uso de la app de Gemini no para de crecer, con 400 millones en mayo de 2025, 750 a final de año, y 900 millones en mayo del 2026 anunciados durante el Google I/O. Ahora, ha sido en agosto del 2026 cuando han llegado a los 1.000 millones.

La ventaja de Gemini se llama Android. La fiebre por la IA generativa comenzó con ChatGPT, que pese a su ventaja alcanzó los 1.000 millones de usuarios mensuales en junio de este 2026, por lo que da la sensación de que Gemini ha pisado y mucho el acelerador. Sin embargo, la IA de Google cuenta con una ventaja: Android. Como te hemos dicho, ya es el asistente por defecto que viene en los nuevos móviles con este sistema operativo.

Android cuenta con más del 68% de la cuota de mercado de teléfonos móviles, más del 70% según algunos analistas. El hecho de venir preinstalado supone una amplia ventaja, porque significa que un usuario medio sin conocimientos de aplicaciones de IA no necesita instalar nada, puede usar directamente la que le viene en el teléfono sin más complicaciones.

La pregunta de fondo es cuántos usuarios saben que usan Gemini. Si eres uno de los 1.000 millones de usuarios de ChatGPT, vas a su aplicación a propósito. Te la has tenido que instalar y te has tenido que registrar. Sin embargo, Gemini incluso ha heredado el "Hey Google" del asistente, por lo que habrá muchos usuarios que lo utilicen sin ser conscientes de si lo que les habla es Gemini o Assistant. Simplemente es la IA del móvil.

Esto no quiere decir que todo el crecimiento de Gemini sea herencia del asistente, porque cuenta con muy buenas opciones como la creación de imágenes, de vídeo o de música, pero el hecho de que sea una herramienta que viene instalada por defecto explica una parte enorme de su salto en usuarios. Además, teniendo en cuenta que Gemini también se integra en el resto del ecosistema de Google, esto ayuda a que algunos usuarios que prefieran elegir una u otra se decanten por esa que ya está en otros servicios que usan.

Google tampoco ha explicadao qué cuenta como "usuarios activos". Las cifras de Gemini van saliendo en keynotes, publicaciones y llamadas de resultados, pero sin una definición pública de qué se considera un usuario activo mensual ni una auditoría independiente, y sin desglose entre quien abrió la app deliberadamente y quien se la topó integrada. En contraste, OpenAI sí ha publicado su metodología y cómo es usada por los usuarios.

Un juego al que Microsoft lleva tiempo jugando con Copilot. Meter a su IA en todas las esquinas de un ecosistema ayuda a que las cifras de uso crezcan sin que esto implique preferencia real. Este es un tiempo al que Microsoft lleva tiempo jugando, metiendo a su IA con calzador incluso en Windows o en el propio bloc de notas pese al descontento de sus usuarios. Y ha llegado un momento en el que la propia empresa está frenando un poco esa tendencia.

La IA todavía no ha demostrado que salga a cuenta. Más allá de las cifras, tampoco podemos olvidarnos de otro importante asunto de fondo, que todavía no se ha demostrado que la AI sea rentable. Google, Amazon, Microsoft y Meta suman unos 725.000 millones de dólares de inversión en infraestructura en 2026, y OpenAI lleva meses con importantes problemas económicos. Google ahora mismo gasta aproximadamente el doble que en 2025, y eso no evita que sus acciones cayeran tras anunciar sus 1.000 millones de usuarios.

La prueba de fuego: en septiembre. Con todo, la verdadera prueba de fuego llegará después de que Google Assistant muera el próximo 4 de septiembre, y se fuerce la migración a Gemini. Entonces pasará a ser muy difícil que algún usuario de Android no use Gemini en algún momento, y veremos cómo afecta realmente el ser el asistente por defecto de Android a su crecimiento.