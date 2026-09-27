PS6 y Xbox Helix apuntan a ser cuatro veces más potentes que PS5. La pregunta es "qué más me pueden ofrecer"

Han pasado casi seis años desde el lanzamiento de PS5 y Xbox Series y, si eres de los que piensa que esta generación no se ha aprovechado en absoluto, no estás solo. Las dos convivieron durante demasiado tiempo con las máquinas de anterior generación y ver lo que 'GTA VI' desplegará a nivel técnico nos dice que los desarrolladores aún pueden sacar muchísimo jugo a ambas consolas. Sin embargo, la rueda no puede parar de girar y ya estamos hablando de la siguiente generación: PS6 y Xbox Helix.

Que si 24 GB de memoria GDDR7 y que si mogollón de teraflops para una potencia que dejará a PS5 Pro a la altura del betún. Pero resulta que estoy en un punto en el que sólo más potencia no es suficiente para convencerme y que gaste los rumoreados 1.000 euros (o más) en una de estas nuevas consolas.

Como siempre, hasta que no se presenten las máquinas, nada de esto será oficial. Todo puede cambiar y no se puede ser categórico, pero KeplerL2, un insider de software que no tiene un mal historial, ha salido a la palestra a dar dos datos: PS6 tendrá 40 TFLOPS y Xbox Helix 56 TFLOPS. No vamos a entrar en los teraflops como medida de potencia de la máquina y a volver a una discusión que dejó de tener sentido hace generación y media, pero sí es interesante ver a qué están apuntando.

Aunque Mark Cerny 'arquitecto' de PS4 y PS5 ya dijo que la actual generación ya no va tanto de teraflops, sino de técnicas de escalado y demás, esta sigue siendo una unidad de medida para ciertos escenarios.

Porque el mencionado 'GTA VI' ha mostrado un nivel técnico y visual impactante en una PS5 base de "apenas" 10 TFLOPS y PS5 Pro ya despliega actualmente 16,7 TFLOPS. Si 'GTA VI' se va a convertir a todas luces en el juego que mejor refleja la potencia de la actual generación, pensar en lo que está por venir es ilusionante.

Necesitan convencer, y los 'graficotes' ya no me valen

El problema es que, si sólo tienen potencia bruta, ¿estoy seguro de que quiero una nueva consola? Dejando a un lado los movimientos anticonsumidor como la eliminación de los juegos en formato físico (y lo que ello acarrea en cuanto a propiedad), las formas que tanto una como otra están buscando para exprimir más al usuario y todo lo que rodea a la industria del videojuego, cuando pienso en una máquina de nueva generación, realmente no me veo comprando ni PS6 ni la próxima Xbox.

Llevo muchos años jugando a videojuegos y comprando hardware y tengo que confesar que, siempre que he podido, he sido early adopter. Cuando vi la primera imagen de 'Gran Turismo 3', me tiré meses pidiendo a mis padres una PS2. Los juegos de simulación no me gustaban demasiado, pero se veía de escándalo.

'Ryse' fue un juego bastante olvidable en todo... excepto en su apartado visual. Para 2013 esto era la bomba (y sigue siendo impactante)

Cuando vi la primera imagen de 'Gears of War', PS2 me pareció una basura en comparación y necesité una Xbox 360. Cuando vi la primera imagen de 'Ryse: Son of Rome', más de lo mismo. Cuando vi lo que PS5 y Series X tenían que ofrecer, realmente... las compré por inercia y porque es mi trabajo, pero no tenía esa ilusión por un cambio generacional.

Las dos eran muy conservadoras y sí, 'Ratchet' o 'Demon's Souls Remake' se veían muy bien, pero... ya está. Muchos otros juegos seguían estando en las máquinas anteriores, pero bueno, 500 euros de lanzamiento me parecían justos para una nueva máquina, así que me tiré a por las dos. Ahora, seis años después, Xbox Series ya no cuesta 500 euros, sino 800. Y PS5 ya va por los 650 euros.

La crisis de componentes ha hecho que todo el hardware suba de precio, pero en productos como las consolas y PC ha impactado de una forma brutal. Ya hay rumores sobre que las nuevas consolas no bajarán de los 1.000 euros y, si antes por 500 euros me planteaba pillar una máquina a sabiendas de que tampoco me estaba ofreciendo un salto generacional, a 1.000 euros o más, la cosa cambia.

Ya no me valen los teraflops y necesito otra cosa para no ir, directamente, a por un PC. Que sí, el PC también es carísimo y los juegos exclusivos de PlayStation te los pierdes, pero en un escenario en el que salen miles de juegos al mes... realmente no te vas a quedar sin jugar a nada.

Tengo claro que, en cuanto las anuncien, me va a entrar el picorcito de la nueva generación y sé que media imagen de un juego que sea algo nunca visto a nivel visual antes despertará ese primitivo sentimiento de necesidad en mi interior, pero ahora mismo tengo todas las plataformas y estoy jugando más que nunca a Steam Deck y Nintendo Switch 2 porque me ofrecen algo más que gráficos.

Es catálogo y poder pasear ese catálogo tanto por las habitaciones como fuera de casa, y si quiero graficazos, está el PC. Que no está mal querer esos gráficos apabullantes, pero al menos ya no bastan para convencerme. Y precisamente lo que llevo unos días preguntándome es qué más tendrán las nuevas consolas para ofrecer y cómo me convencerán para que quiera comprarlas.

Porque a esos precios desorbitados, más que nunca tendrán que desplegar todo el poder del marketing para que el usuario se deje una nómina en un electrodoméstico que todo apunta a que convivirá durante unos cuantos años con los de anterior generación.

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