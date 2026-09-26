El ciberataque a Renfe y Adif confirma lo que la IA llevaba meses avisando. 500GB de datos de clientes quedan al descubierto

Algo pasaba cuando la web de Adif mostraba un tierno gatito negro y ya lo sabemos: Adif y Renfe han sufrido un ciberataque en el que se han filtrado 500 GB de información privada de sus clientes, como ha adelantado El Mundo. El incidente ha llevado a las dos grandes empresas públicas del sistema ferroviario español a activar sus protocolos de emergencia y a notificar el ataque a las autoridades competentes.

Aunque el servicio de los trenes no se ha visto afectado, el ataque pone sobre la mesa la seguridad de las infraestructuras críticas justo cuando la industria tecnológica llevaba semanas advirtiendo de una nueva ola de ciberataques con IA. Y es que, más allá de su gravedad, el hackeo tiene una novedad nunca vista en un ataque contra la administración del Estado: se ha utilizado inteligencia artificial para ejecutarlo.

Qué ha pasado. Según explica el mencionado medio, el primer ataque estaba dirigido a la web de Adif, donde todo apunta a que la IA se dedicó a buscar vulnerabilidades hasta encontrar una puerta trasera por donde acceder. Desde ahí, el grupo criminal cuya identidad aún no se conoce, saltó a su nube para después entrar en la web de Renfe. A falta de recabar más información y de una investigación profunda por parte del Centro Criptológico Nacional y el CNI al que se ha denunciado el suceso, también pudo haber un fallo humano.

El hackeo duró varios días, si bien el jueves fue la jornada en la que se alcanzó la máxima intensidad de robo de datos. Por el momento, se sabe que el hackeo ha afectado a medio tera de datos, pero aún se está analizando qué información contienen exactamente.

Qué dicen Renfe y Adif. Renfe ha confirmado el ciberataque en el sistema externo asociado a Adif y respecto a la información hackeada, ha declarado que "por lo que sabemos hasta ahora sólo han accedido a información limitada y no a información sensible, como medios de pago, DNIs". El Mundo apunta a que la mayor parte de la información robada integra la base de datos de viajeros y que no han conseguido información como tarjetas de crédito (que no se almacenan en la base de datos al efectuar el pago), pero ojo porque no es información inocua, por el contrario resulta de lo más suculenta para un grupo criminal.

Por su parte, Adif explica que en este momento tanto la web de Adif como la de Adif Alta Velocidad vuelven a estar operativas tras comprobar que la seguridad de ambas está garantizada. Asimismo, detalla que "ningún sistema informático relacionado con la explotación ferroviaria se ha visto afectado y que la circulación se está desarrollando con normalidad."

El papel de la IA. De acuerdo fuentes cercanas a la investigación mencionadas por El Mundo, el grupo de ciberdelincuentes habría utilizado un sistema similar al que empleó la IA de Anthropic para generar un ciberataque como el que la empresa de Dario Amodei documentó en noviembre de 2025 de un grupo de hackers vinculados a China, como explica Euronews.

En ese incidente, el grupo usó Claude Code para atacar de forma casi autónoma a unos 30 objetivos en todo el mundo: la propia IA hizo entre el 80% y el 90% del trabajo. Eso sí, todavía nadie ha confirmado qué IA se ha usado en el ataque a Adif y Renfe, ni cómo ha actuado exactamente.

La era de los ciberataques con IA ya está aquí. El antecedente permite entender la magnitud: una campaña de ciberespionaje ejecutada por inteligencia artificial sin apenas intervención humana en la que los atacantes engañaron al modelo haciéndose pasar por una empresa de ciberseguridad realizando pruebas defensivas.

Después de lo sucedido en Adif y Renfe, es inevitable recordar la carta abierta que hace escasas semanas firmaron OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft y Amazon advirtiendo de una oleada de ciberataques con IA contra infraestructuras críticas. No obstante, no es la primera vez de Adif: cabe recordar el ataque de ransomware de 2020 del grupo REvil en que sustrajeron 800 GB de información corporativa.

En Xataka | Un agente de OpenAI hackeó al Gobierno de Australia. Acto seguido hizo algo aún peor: no avisarle

En Xataka | Un joven de 19 años hackeó el iPhone, fue contratado por Apple y terminó despedido por no contestar a un correo

Portada | ChatGPT







