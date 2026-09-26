El gimnasio más grande de España está en Murcia: 6.000 metros cuadrados, rocódromo, más de 500 máquinas y nunca cierra

Por el Centro Comercial Thader todavía se ve a gente con toallas de playa. Por la misma Avenida Juan de Borbón pasean chavales con bolsas de deporte, otros salen del cine aledaño. Por allí hay una enorme circunvalación: algunos van para el Tagliatella, otros para el Sushi, y otros simplemente están aparcando en el enorme y caluroso parking, para entrar en Areafit. ¿Y qué es Areafit? Son 6.000 metros con más de 500 máquinas, rocódromo, zona recreativa para familias, una pantalla gigante emitiendo el Gran Premio de Fórmula 1 y cientos si no miles de mancuernas y kettlebells. Es el gimnasio más grande del país y tiene un plan para que la gente no renuncie.

"Centro comercial del músculo". El proyecto se anunció en 2024 con 5.095 metros cuadrados, aunque abrió sus puertas a finales de febrero de 2025 con 6.000. Ocupa un local del Thader, propiedad de Silicius Real Estate, y no hay ninguna cola para la press de banca: el local está abierto 24 horas y todos los días del año. "Este centro marca un antes y un después en la forma de entrenar en la región", resumió en la inauguración Mayte Forján, responsable de activos de los centros Silicius.

Qué hay dentro. Solo la zona de cardio cuenta con más de 120 puestos —cintas con televisión, elípticas, remos, airbikes—. A eso se suman una zona de peso libre, poleas, máquinas de placas, un circuito exprés para principiantes, cuatro salas para clases dirigidas con licencia Les Mills y un espacio exterior con barras para entrenamiento funcional. También una ludoteca abierta las 24 horas y un coworking de cuatro mesas con enchufes, donde la casa regala un plátano a cambio de una sonrisa. También se regala el jabón de las duchas y hay decenas de secadores. El centro ofrece cerca de 200 clases dirigidas a la semana, así que el target va más allá del gymbro de turno. Aunque eso no quita que el apartado para halterofilia esté hasta arriba.

Cien socios al día. Sergio, el director del centro, calculaba alcanzar unos 100 socios nuevos solo el primer día de septiembre, dentro de un objetivo sectorial de sumar al menos mil clientes en todo el mes. Cada nuevo socio recibe 15 minutos gratuitos con un asesor personal incluido en la cuota. Belén, de 24 años, declaraba la ventaja de tanto metro cuadrado: "En este gimnasio, al ser tan grande, no hay que esperar turnos". A las seis y media de la tarde, hora punta, un preparador dirige a 55 personas sobre bicicleta estática.

Cuánto cuesta. La cuota individual arrancó en 9,95 euros el primer mes y pasa después a 34,95, con 30 de matrícula. La familiar, pensada para cubrir a los padres y a todos los hijos hasta los 26 años, empezó en 39,95 y subió a 69,95. Mantener unas instalaciones así no es barato. Lo irónico es que Areafit no nació en Murcia. La cadena, que se define como "Premium & Lowfares Fitness" y tiene como eslogan "No esperes para entrenar", cuenta con centros en Sevilla —uno de ellos en pleno centro histórico— y otro en Inca, Mallorca, ambos con sauna y decenas de actividades tuteladas. El de Thader es, de momento, su buque insignia.

Por qué Murcia. Basic-Fit tiene ya varios centros en la capital murciana, Fitness Park suma cuatro en la región y Planet Fitness eligió Murcia, junto con Sevilla, para su primer desembarco fuera de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Lo que atrae a las cadenas no es una tradición local por el culturismo (los estudios sobre deporte en la región señalan justo lo contrario, salvo el fútbol y algún deporte náutico), sino las propias reglas del mercado: con 472.000 habitantes, Murcia es la séptima ciudad más poblada de España.

Y su economía crece por encima de la media: cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 3,1%, dos décimas por encima de la media nacional (2,9%), y BBVA Research prevé que la región vuelva a ser una de las que más crezcan en 2026, con un 2,5% frente al 2,4% nacional. Su población es además más joven que la del resto del país: solo el 17% supera los 65 años, frente al 20,7% de media. La propia Universidad de Murcia dedicó un estudio de su revista de ciencias del deporte al auge del gimnasio low-cost en España, un fenómeno nacional nacido de la crisis de 2009 que aquí se ha concentrado con particular intensidad.

España, país de gimnasios. Como ya contamos en Xataka, España cerró 2024 con 6,2 millones de abonados a gimnasios, un 29% más que en 2022. El sector facturó 1.650 millones de euros en 2025, un 10% más que el año anterior, y las proyecciones apuntan a otra subida de entre el 7% y el 8% en 2026. El fitness pesa ya un 3,3% del PIB español, frente al 1,5-2% de media en Europa.

Hay entre 4.600 y 4.800 gimnasios en el país según el estudio, y aunque la concentración empresarial avanza —las diez cadenas más grandes ya controlan el 54% del negocio—, la mayoría de esos centros siguen siendo operadores pequeños e independientes, el gimnasio de barrio de toda la vida. Con todo, la penetración del fitness en España apenas ronda el 12-13% de la población: más de ocho de cada diez españoles todavía no están abonados a ningún gimnasio.

El récord real. Lo de "más grande de España" hay que cogerlo con perspectiva, y el propio mundo del récord es más caótico de lo que parece. En 2024, la influencer brasileña Juju Salimeni inauguró en Alphaville (São Paulo) una Ironberg de 32.000 metros cuadrados anunciada como la mayor academia del mundo. Pero el título que sí lleva el sello oficial del Guinness lo tiene otra Ironberg, la de Brasília, inaugurada en julio de 2026 con solo 11.000 metros cuadrados: el récord, al parecer, no se mide por superficie total sino por criterios más estrictos que Guinness no hace públicos.

Los grandes gimnasios se están transformando en el sustituto ideal de los locales que dejan vacíos unos grandes almacenes o un cine que cierra: generan visitas recurrentes, varias veces por semana y no una vez al mes. En Brasil, la propia franquicia Ironberg estuvo el pasado verano construyendo sus academias dentro de supermercados Assaí como parte de una estrategia declarada de convertir sus tiendas en "polos de conveniencia". En Fortaleza, la apertura de una Ironberg de 10.000 metros cuadrados con el futbolista Neymar como socio reunió a más de 20.000 personas el día de la inauguración. El gimnasio no solo se ha convertido en “el nuevo supermercado": algunos literalmente comparten techo.

Imágenes | AreaFit

En Xataka | Las claves para ponerte en forma este curso (y no dejarlo dentro de un mes como cada septiembre)