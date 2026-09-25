Arabia Saudí ha desterrado los delirios arquitectónicos de NEOM e inicia un nuevo reto: entrar en la guerra del coche eléctrico por la puerta grande

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, quería convencer al mundo de que NEOM, su futurística y desproporciondada ciudad en forma de línea, tenía algún tipo de sentido. Este proyecto arquitectónico distópico, al igual que otros que los complementan, están ahora sumidos en una profunda reestructuración y priorización de gasto. Pero esta semana, el foco de atención pasó más bien al asfalto, cuando el Reino presentó sus primeros coches eléctricos para el mercado de masas, justo cuando las ambiciones de sus gigaproyectos se van reduciendo en segundo plano.

Qué ha ocurrido. Hace unos días, Ceer, la primera marca automovilística propia de Arabia Saudí, presentó su berlina eléctrica y su SUV insignia, ambos llamados Exobot, en un evento liderado por el propio príncipe heredero, quien también preside el consejo de administración del Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario de Ceer.

“El lanzamiento de los primeros vehículos de CEER representa un paso más en el avance de Arabia Saudí para construir un ecosistema industrial sostenible y próspero”, contaba el príncipe heredero durante la ocasión. Cabe destacar que Arabia Saudí está poco a poco tejiendo un plan B para cuando el petróleo deje de ser relevante en el mundo, así que el Reino quiere ser partícipe también de la electrificación, así como de otras industrias como la del videojuego.

Ceer Exobot SUV

En detalle. La berlina y el SUV Exobot son los dos primeros modelos de una gama prevista de siete vehículos que se lanzarán de aquí a 2030, cubriendo los segmentos compacto y mediano con una variedad de opciones de propulsión. Según apunta la marca, el Exobot cuenta con una potencia nominal de 1.111 CV y 1.500 Nm de par. La berlina acelera de 0 a 100 km/h en 2,1 segundos con una velocidad máxima de 250 km/h, mientras que el SUV hace el 0 a 100 km/h en 2,4 segundos con una velocidad máxima de 210 km/h.

Según detalla la marca, ambos modelos funcionan con una batería de 112 kWh que proporciona hasta 670 km de autonomía para la berlina y 560 km para el SUV, con una arquitectura de 800 V que admite una carga del 10 al 80 % en menos de 30 minutos.

En el interior, Ceer ha apostado por un habitáculo muy tecnológico y vanguardista, pues la pieza central es una enorme pantalla curva “Digital Horizon” de 48 pulgadas que se extiende de pilar a pilar en la base del parabrisas, complementada con dirección por cable, un volante tipo yugo, dirección a las ruedas traseras y suspensión neumática adaptativa de doble cámara.

Entre líneas. A pesar de todo el espectáculo, faltan detalles. Y es que Ceer no contó nada acerca del precio, ni de su proveedor de baterías. Pero sí se puede acceder a la reserva (siempre que vivas en alguno de los países que conforman el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo) y también está confirmado el cronograma: la producción en serie comenzará en el nuevo Complejo de Fabricación de Ceer en la Ciudad Económica del Rey Abdalá en enero de 2027, y las primeras entregas están previstas para marzo de 2027.

Ceer Exobot Sedán

La apuesta económica que hay detrás de Ceer es considerable. Para 2034, se espera que Ceer contribuya con unos 8.000 millones de dólares al PIB de Arabia Saudí, y la empresa ya ha conseguido socios industriales de primer nivel, pues en junio de 2024 cerró un acuerdo con Hyundai Transys para su sistema de propulsión eléctrica, seguido meses más tarde por una alianza con Rimac para varios de sus componentes de alto rendimiento.

UN VISTAZO A...

Revisión de gasto. La gran presentación de Ceer llega en un momento en que Arabia Saudí está dando un paso atrás visible respecto a la era de los megaproyectos que convirtió a NEOM en una obsesión mediática mundial. El reino proyecta un déficit de aproximadamente 44.000 millones de dólares para 2026, tras considerables déficits en 2025, mientras que el aumento de la deuda y los compromisos continuos de gasto ajustan aún más el presupuesto.

Que se omita NEOM en la declaración previa al presupuesto de 2026, junto con el agotamiento de nuevos contratos para 2025, dice más que los comunicados oficiales que intentan de algún modo tranquilizar la incertidumbre de inversores y opinión pública.

Tampoco quiere decir que sea una retirada. El gobernador del PIF, Yasir al-Rumayyan, afirmaba que hasta ahora no se ha cancelado ningún proyecto en NEOM, añadiendo que, en su lugar, se ha indicado a la empresa del proyecto que vuelva a priorizar su gasto. Sin embargo, el consejo de administración del PIF ha reducido su foco a sectores con mayor rendimiento comercial a corto plazo, como la logística, extracción mineral, o turismo religioso, al tiempo que amplía los plazos y reduce los costes en los proyectos de mayor riesgo.

En cifras. El ministro de Inversiones, Khalid Al Falih, ha dicho que el fondo debería reducir el gasto y dejar espacio al capital privado, añadiendo que “los gigaproyectos han estado absorbiendo muchos recursos del gobierno”. El propio consejo asesor de NEOM se ha hecho eco del mensaje, y su miembro Ali Shihabi afirmaba que Arabia Saudí ha demostrado que “ajustará el rumbo antes de que los proyectos se conviertan en pasivos estructurales”.

Entre bambalinas, Riad está considerando una reestructuración radical de NEOM, según la cual el control de los principales activos se transferiría a otras entidades respaldadas por el Estado para agilizar la ejecución y aliviar la presión. Por otro lado, el príncipe heredero daba muestras de flexibilidad, declarando ante el Consejo de la Shura que “no dudaremos en cancelar o realizar cualquier modificación radical en cualquier programa u objetivo si consideramos que el interés público así lo requiere”.

Y ahora qué. La reasignación de capital parece estar fluyendo hacia proyectos con rendimientos más claros y a más corto plazo, entre ellos, los preparativos del Mundial de Fútbol de 2034, junto con sectores como los vehículos eléctricos, la logística, la IA, o los videojuegos. En cuanto a Ceer, queda ver si toda la expectación sobre sus vehículos se acaba materializando.

Imágenes | Ceer

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