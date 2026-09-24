Rockstar pone a la venta una caja de 'GTA VI' por 400 euros. Tiene toda la morralla del mundo excepto el videojuego

Rockstar parece que está ejecutando un experimento. El próximo 19 de noviembre se pondrá a la venta 'GTA VI' que es, posiblemente, el juego más esperado de la década. Se estima que va a ser el producto de entretenimiento más caro de la historia y algo que sigue picando es que no va a venir en formato físico. Tendrá una caja con un código por 80 euros, la edición sin recortar por 100 euros sólo en digital y... listo.

Sin embargo, que no haya una edición física de 'GTA VI' no implica que no se pueda lanzar de todo en ese formato. Hace unos días anunciaron la banda sonora original en vinilo (por alguna razón, el vinilo sí mola), y ahora nos presentan 'Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection'. Según la compañía, y esto es literal, es un paquete "prémium con todos los artículos esenciales para la diversión".

Todos los elementos para la diversión por 400 euros y, si quieres divertirte con el juego, toca pagar aparte.

La caja de 400 euros del 'GTA VI'

Aquí hay dos términos que es importante que controlemos. Por un lado, Leónida, que es como la versión ficticia de Florida al igual que Vice City es la versión de Miami en el universo 'GTA'. Por otro lado, Macca el caimán, la mascota de una serie de televisión local.

Esto es importante porque gran parte del merchan que viene en la caja corresponde tanto a Leónica como a Maccan. ¿Qué merchan? Este:

Figura de Macca, el caimán.

Gafas de sol Oakley Frogskins.

Riñonera de los cayos de Leónida.

Gorra ajustable New Era 9FORTY.

Espejo magnético de Macca, el caimán.

Vaso de chupito de Chunkee, el manatí.

Cuchara de cocktail coleccionable de Vice City.

Llavero cuchilla de Vice City.

Pines esmaltados de los cayos de Leónida en una lata metálica.

Pegatinas de los cayos de Leónida en una bolsita.

Póster de doble cara de suvenir con el mapa de Leónida.

El precio de esta "Collector's Box Prémium" es de 399,99 euros y, como bien indica en una nota, "el juego 'Grand Theft Auto VI' se vende por separado". Además, el envío se paga aparte.

Es cierto que los pines están guay (aunque sólo el de Rockstar o el del 'VI' son icónicos, el resto tienen el diseño feo de cualquier establecimiento de baratijas turísticas en cualquier ciudad, el póster no es ni del juego y cosas como el vaso de chupito o la cuchara de cóctel... pues bueno, ahí están para sazonar el compendio de 'cosas' que han metido en la caja.

Las gafas y la gorra son de marca, eso sí.

Al final, como decía, parece que Rockstar se ha propuesto ver hasta dónde llega el usuario. El malestar por la no existencia de una versión física (y lo que ello conlleva) de 'GTA VI' sigue latente, pero a la vez están anunciando multitud de objetos físicos que complementan la experiencia en el caso de la banda sonora y, en el mejor de los casos, complementan un hueco en una estantería en el caso de la caja.

Como no puede ser de otro modo, en redes los usuarios se han tomado como recochineo el anuncio de la caja de 400 eurazos, pero bueno, quedan menos de dos meses para el lanzamiento del juego y, por mucho malestar que haya por algunos aspectos de negocio, es evidente que hay ganas porque el juego pinta muy, pero que muy bien.

Las decisiones de marketing pues ya son otro cantar.

Imágenes | Rockstar

En Xataka | Han contado cuántos NPC hay en GTA VI y lo sorprendente no es la cantidad, sino que cada uno podría protagonizar su propio juego