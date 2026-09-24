Razer Naga V3 Pro, análisis: resulta que tener 23 botones intercambiables en un ratón gaming puede tener mucho sentido

Una de las desgracias de mi vida es que me gusten los MMOs. Me encantan estos juegos, pero tiendo a mantenerlos lejos porque no soy capaz de jugar un ratito. La última vez que me descargué 'Guild Wars 2' acabé metiéndole 89 horas en un mes y, viendo que se acercan 'AION 2' y 'World of Warcraft: Forever', algo me dice que se vienen meses complicados.

"Y Jose, ¿por qué me estás contando esto?". Porque llevo unas semanas jugando a 'Path of Exile 2' y 'Guild Wars 2' con el Razer Naga V3 Pro, el nuevo ratón de Razer enfocado a MMOs con botones laterales intercambiables. Y si alguna vez te habías preguntado si es necesario tener 23 botones en un ratón, la respuesta es "posiblemente no, pero lo mismo sí".

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Estás dispuesto a aprender a usarlo. Si vienes de un ratón convencional o más "normal", es un proceso.

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Lo esencial en 30 segundos

El Razer Naga V3 Pro es un ratón de gama alta pensado para MMOs y MOBA, y su gracia está en el panel lateral izquierdo intercambiable. Vienen tres placas imantadas en la caja: una de 12 botones tipo pad numérico para las rotaciones de MMO, otra de 6 botones para MOBA (el del 'League of Legends', con seis palanquitas de sobra para ataques, ulti y flash) y una de dos botones para shooters. A eso hay que sumarle los botones que trae de serie, que no son pocos, todos remapeables desde Razer Synapse. Cuesta unos 200 euros, así que ni es barato ni pretende serlo.

Como apuntes positivos, el rendimiento del ratón es excepcional, aunque mención honorífica merece la rueda: la sensación al hacer scroll es de las mejores que he probado. Los switches ópticos responden rapidísimo, la construcción es robusta y funciona igual de bien por cable, por Bluetooth o por dongle de 2,4 GHz. Llega a 1.000 Hz de serie, suficiente para casi todo el mundo.

Los "peros" llegan por dos frentes. El primero, que aprender a usar los paneles laterales tiene su historia: si vienes de un ratón normal, los primeros días son un proceso y hay que asumirlo. El segundo, que para exprimir los 8.000 Hz de tasa de sondeo necesitas comprar un dongle aparte que, a este precio, habría agradecido encontrar dentro de la caja.

Nuestra experiencia con el Razer Naga V3 Pro

Esas plaquitas laterales son de quita y pon y permiten tener hasta 23 botones en el ratón | Imagen: Xataka

¿Botones intercambiables? La placa lateral izquierda del ratón, como en anteriores modelos, es intercambiable y nos permite modificar las funciones del dispositivo por completo. Razer incluye en la caja tres (imantadas y con un acople fantástico), que son las siguientes:

12 botones: este panel nos ofrece un pad numérico con botones que van del 1 al 12. Está pensado para MMOs, por eso de tener que manejar varias pulsaciones rápidas en las rotaciones | Imagen: Xataka

6 botones: el del 'League of Legends'. Son seis botones más grandes, casi similares a unas palanquitas, y son geniales para títulos tipo MOBA. Con seis botones tienes de sobra para los tres ataques, la ulti, algo de utilidad y el flash | Imagen: Xataka

2 botones: el de los shooters. Arriba mapeas la recarga y abajo la granada o lo que quieras. Recomendación de alguien que le ha echado a los 'Battlefield' más horas que un reloj | Imagen: Xataka

A todos estos botones les tenemos que sumar los que el ratón trae de serie, que no son pocos. Entre ellos, faltaría, uno que sirve para lanzar una herramienta de IA generativa de textos. Todos los botones funcionan bien, se pueden remapear con Razer Synapse 4 y responden con velocidad, algo que se da por sentado en un ratón de 200 euros con switches ópticos. No obstante, es buena noticia que los botones de los paneles laterales lo hagan también.

Muy cómodo, dependiendo del agarre. En lo que a ergonomía se refiere, me parece que el ratón está bien rematado, bien diseñado y que tanto palma como dedos descansan donde tienen que descansar. Tiene un peso de 117 gramos más el panel que pongas, por lo que no es precisamente ligero. No obstante, que los pies sean de PTFE ayuda a que el deslizamiento sea suave.

En cuanto a comodidad de uso, como siempre, dependerá del tipo de agarre. Yo tiendo más al agarre con garras y este ratón se presta más a un agarre de palma, pero es cuestión de acostumbrarse. Lo que sí es todo aventura es hacerse y aprender a usar los botones laterales.

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Al principio cuesta, sí | Imagen: Xataka

Reaprender los gestos. Si bien en 'Path of Exile 2' no me ha costado en exceso aprender a usar el panel de seis botones, jugar a 'Guild Wars 2' con el pad de 12 empezó siendo una verdadera locura. Llevo una build de nigromante Power Reaper, por lo que tengo que alternar a menudo entre espadón, lanza y utilidad. Cada rotación de ataque son seis botones, cambio, seis botones, cambio, seis botones y repetir. Con el teclado lo tengo dominadísimo, pero aprender a hacerlo con el ratón fue... desafiante.

Luego encontré el truco: mapear los cinco ataques y el cambio en los botones 1-6, mapear las utilidades en los botones 7-9 y dejar las curaciones y el acceso a la habilidad de Élite en los botones superiores del ratón. Así las rotaciones de ataque eran siempre los mismos botones. Tardé en acostumbrarme, pero una vez hecho el camino se hizo mucho más plano. Sigo siendo más competente con el teclado, pero creo que podría acostumbrarme a dejarlo de lado sin problema.

De todas maneras, la realidad es que usar este ratón y exprimirlo al máximo es un proceso y hay que afrontarlo. Asumo que cualquier persona interesada en él será consciente de ello, pero nunca está de más dejarlo claro: funciona muy bien, pero al principio es bastante difícil de usar.

La rueda es pura fantasía | imagen: Xataka

Clics y rueda, ¡ay, la rueda! Los switches ópticos de los botones son moderadamente ruidosos, o sea, se escucha el click. Sin ser muy sonoros, tampoco es que sean especialmente discretos. La parte positiva es que los switches van de verdadero miedo y responden a una velocidad magnífica, aunque la verdadera joya de la corona es la rueda.

Desde Razer Synapse podemos configurar el desplazamiento de la rueda para que sea libre, dentado o dentado preciso. Notar cómo se aplica el mecanismo al cambiar de uno a otro es espectacular y la sensación al hacer scroll es fantástica, de las mejores que he experimentado. Poder configurar esto a placer me parece un verdadero puntazo, y más cuando funciona así de bien.

Conectividad (team cable). Finalmente, cabe destacar que el Razer Naga V3 Pro se puede usar por cable (que es como recomiendo usarlo si de verdad os importa el rendimiento), por Bluetooth o por red de 2,4 GHz vía dongle. La tasa de sondeo es de hasta 1.000 Hz, suficiente para casi todos los mortales, aunque se puede aumentar a 8.000 Hz usando un dongle dedicado que se compra por separado. En un ratón de ese precio, habría agradecido que el accesorio viniera incluido en la caja. En cualquier caso, en esta casa somos team cable y, en ese sentido, funciona estupendamente (como, todo sea dicho, era de esperar).

Ficha técnica del Razer Naga V3 Pro

Razer Naga V3 Pro dimensiones y peso 119,5 x 75,5 x 43,5 mm 117 gramos Panel lateral de 12 botones: 20 gramos Panel lateral de 6 botones: 17 gramos Panel lateral de 2 botones: 15 gramos rueda Razer HyperScroll de 2ª generación de 4 direcciones Modos de desplazamiento dentado de 24 y 48 pasos, y de giro libre Modo de carrete inteligente configurable en Synapse base 100% PTFE conexión USB tipo A USB tipo C Razer HyperSpeed Wireless Bluetooth

tasa de sondeo 1.000 Hz 8.000 opcional (dongle por separado) switches Switches ópticos para ratón de 4ª generación 100 millones de clicks de vida útil aceleración máxima 90 G velocidad máxima 930 IPS sensibilidad máxima 50.000 PPP sensor Sensor óptico Focus Pro de 50 000 PPP de 3ª generación iluminación Razer Chroma RGB (logotipo, rueda de desplazamiento y placa lateral de 12 botones) batería Hasta 155 horas (en modo HyperSpeed Wireless) Hasta 280 horas (en modo Bluetooth)

software Razer Synapse precio 199,99 euros

Razer Naga V3 Pro, la opinión de Xataka

Imagen | Xataka

El Razer Naga V3 Pro es un ratón de gama alta que ofrece una experiencia propia de la gama alta y que, a diferencia de otros competidores, requiere de cierto esmero por nuestro lado. Acostumbrarse a los paneles laterales y a usar todos los botones puede ser, y es, desafiante, pero superada la curva de aprendizaje, jugar a MMOs con él es, sencillamente, fantástico.

Ese es, precisamente, su gran punto "negativo": no es un ratón para todo el mundo. No me gastaría el dinero que cuesta si buscase un ratón más "normal". Hay que saber que es un ratón para un tipo de uso muy concreto al que se le saca partido en ciertos juegos.

Me habría gustado que el dongle para los 8.000 Hz viniese en la caja, habría sido un detalle, pero por lo demás, reconozco que me ha gustado mucho.

¿Te lo recomiendo?

Sí, pero si sabes a qué vienes. Si tienes intención de darle caña a 'WoW: Forever', le metes horas al 'LoL' o, como yo, tienes marcado el último trimestre del año que viene para darle candela a la beta de 'Guild Wars 3', este ratón te va a encantar. Si quieres algo plug-and-play que funcione bien, hay alternativas más baratas.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Razer ha tenido una idea loca y es ponerle cámaras con IA a unos auriculares. Los he probado y me han dado que pensar