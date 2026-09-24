En Turquía hay una cadena de supermercados imitando a Mercadona. No era un gran problema hasta que se ha interesado por Europa

No, no son imaginaciones tuyas. Si al ver la foto de portada has pensado en Mercadona y te has preguntado por qué diablos hay una tienda en la que han cambiado su marca, no estás solo. De hecho es probable que esa pregunta se la hayan hecho también en las oficinas centrales que la cadena de Juan Roig tiene en Valencia. El motivo es muy sencillo: el local que se ve en la imagen no es de Mercadona, sino de File, una cadena de supermercados turca que se lanzó en 2015 inspirándose en Mercadona. El problema es que tanto se inspiró que a menudo se la presenta como una "imitadora" o incluso una "copia".

Tras una década expandiéndose por Turquía sus dueños han hecho un movimiento a nivel legal que (no se sabe muy bien con qué propósito) los aproxima a Europa. Y eso ha activado las alarmas en Mercadona.

¿Un Mercadona en Turquía? Más o menos. Al menos de momento Mercadona ha centrado sus esfuerzos en España y Portugal, aunque es cierto que si te das un paseo por Estambul o Ankara es probable que te encuentres con supermercados que te recordarán (bastante) a la cadena de Juan Roig.

El cartel que lucen en sus fachadas pone "File", pero si omitimos ese detalle es fácil olvidarse de que no estamos en uno de los locales de Mercadona. El logo. Los colores. La tipografía. Incluso la filosofía, basada en la apuesta en los precios y la marca blanca. Todo transmite la misma idea que la compañía valenciana.

¿Pertenecen a Mercadona? En absoluto. File está ligada a Bim Birlesik Magazalar, una corporación con sede en Estambul que presume de ostentar la mayor cuota de mercado del sector minorista en Turquía. La firma echó a andar a mediados de los 90 con una veintena de tiendas y ha ido creciendo hasta superar las 12.700 establecimientos y expandirse a ciudades de Marruecos y Egipto.

En 2015 los dueños de Bim decidieron ir un paso más allá e impulsar "un nuevo modelo minorista". El resultado fue File, una cadena que busca diferenciarse por sus bajos precios y marcas blancas. A pesar de su juventud, a finales de 2025 la empresa sumaba ya 344 tiendas en 34 ciudades y cuatro centros logísticos.

¿Y el parecido con Mercadona? Tiene poco de casualidad. En 2018, durante una entrevista con la edición turca de Fortune, Galip Aykaç, jefe de operaciones de Bim BM, reconocía abiertamente que la empresa se había inspirado en la cadena valenciana para crear File. El directivo explicó que en su día buscaron modelos de éxito en EEUU y España, donde se encontraron con Mercadona.

"Se había adelantado en ese ámbito. Nos parecía adecuado. Trabajamos en ello con esmero durante un año y medio", reveló el alto cargo de Bim.

¿Tan parecidos son? Aunque las tiendas de File se reparten por varias ciudades turcas, llega con meterse en Google Maps y buscar sus ubicaciones para comprobar que la estética de sus locales es muy similar a la de Mercadona. La marca por supuesto es distinta, pero los parecidos razonables empiezan con la elección de colores o el logo: en vez de la cesta rectangular de Mercadona, File utiliza una bolsa con malla, pero es difícil no ver una sin pensar en la otra.

La cadena turca se apoya también sus propias marcas: Harras en alimentación, ActiSoft en droguería y productos de limpieza y Daycare en higiene personal. Hay quien ya ha establecido un paralelismo con Hacendado, Bosque Verde y Deliplus, las enseñas fuertes que trabaja Mercadona. En su presentación, File insiste en que su objetivo es ofrecer "precios bajos y asequibles" y para ello se apoya sobre todo en la marca blanca, la fórmula que ha hecho triunfar a los valencianos.

¿Por qué es noticia? Una cosa es que una cadena turca se inspire en Mercadona para operar a miles de kilómetros de distancia, en un país por el que a priori la firma valenciana no muestra demasiado interés; pero otra muy distinta es que esa misma compañía mueva ficha para aproximarse a Europa.

Eso es lo que acaba de suceder. Según precisa Información, en 2025 los propietarios de File presentaron una solicitud para convertir su logo en una marca registrada a nivel comunitario. No se sabe muy bien con qué propósito, pero esa gestión fue suficiente para hacer saltar las alarmas en Mercadona.

¿Y qué hizo? La cadena valenciana presentó alegaciones ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) y, entre otros argumentos, apeló al artículo 8.5 de la normativa europea de marcas, que busca proteger las empresas de otros competidores que puedan dañar o aprovecharse de su reputación.

El asunto ha estado revisándose hasta hace unos días, cuando el regulador emitió una primera resolución que supone un pequeño revés para los turcos.

¿Por qué? Lo ha hecho la EUIPO es limitar el registro de la marca por sus similitudes con Mercadona. Para ser más precisos, el organismo comunitario ha aceptado parcialmente las alegaciones presentadas por Mercadona y rechaza que File utilice su logo en ciertas categorías, como la alimentación y las bebidas.

Eso no cierra del todo las puertas de la Unión Europea a la marca. De hecho, File podrá seguir adelante con artículos que no comercializa Mercadona, como aparejos de pesca, cebos artificiales o señuelos de pesca y caza.

¿Qué ha dicho la EUIPO? "El uso del signo controvertido puede dar lugar a una situación en la que los consumidores prefieran los productos del solicitante a los de otros competidores, simplemente porque la similitud (aunque tenue) entre las marcas llevaría a dichos consumidores a establecer un vínculo mental entre la solicitud controvertida y la marca anterior de gran reputación", recoge el escrito.

El proceso administrarivo, eso sí, aún no se ha cerrado en la EUIPO. Mercadona quizás haya ganado el primer round, pero la agencia europea aún tiene decisiones pendientes sobre el caso y la compañía turca incluso podría recurrir el dictamen.

Imagen | Google Earth

En Xataka | Los datos sugieren lo que hasta hace muy poco parecía imposible en el negocio del supermercado: Mercadona tocando techo