Además de Marruecos, hay alguien que no reconoce a Ceuta y Melilla como 100% españolas: Google

Pese a llevar siglos fijadas por tratados, coronas y guerras, Google Maps parece que no considera a Ceuta y Melilla como territorios españoles. Evidentemente, Google Maps no es neutral: ya contamos cómo la aplicación no muestra el mismo mundo a todo el mundo, etiquetando durante años a Taiwán como "provincia de China" hasta que una protesta formal de Taipéi le obligó a rectificar, o cediendo terreno según qué gobierno presiona con más fuerza. ¿El mejor ejemplo? El Golfo de México, rebautizado bajo el gobierno de Trump como Golfo de América. Pero la cuestión de Ceuta y Melilla es particularmente espinosa porque el cambio se ha ejecutado bajo un marco de tensión política.

La línea. Si entras a Google Maps y buscas la frontera terrestre de Ceuta o Melilla con Marruecos no encontrarás el habitual trazo continuo y gris con el que la aplicación dibuja las fronteras internacionales indiscutibles. Encuentra una línea discontinua, la misma simbología que la compañía reserva para los territorios que considera "en disputa": según su propia definición, lugares donde las partes no llegan a un acuerdo sobre dónde trazar el límite.

No es tan nuevo. Eso sí, Google dibuja así esta frontera desde, al menos, 2020. No es un cambio de última hora, sino una clasificación cartográfica que llevaba años pasando relativamente desapercibida, hasta que un episodio muy concreto le puso el foco encima. Ya contamos por qué España tardaba en devolver a los miles de migrantes varados tras la entrada masiva de finales de julio, repasamos cómo Ceuta terminó siendo española en 1580 casi por accidente diplomático y explicamos por qué un islote de 660 metros junto a Ceuta forma parte del mismo litigio territorial que Marruecos lleva medio siglo reclamando.

El detonante. El 30 de julio de 2026, unas 60.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera de Ceuta en cuestión de horas, una entrada masiva que acabó judicializada en la Audiencia Nacional. La crisis reactivó el debate sobre la soberanía española en las dos ciudades autónomas y, con él, la atención sobre cómo las trataba Google. A principios de agosto, el Observatorio de Ceuta y Melilla ya había denunciado a Google Maps por cuestionar esa soberanía con su cartografía.

La carta de Zeolandia. A mediados de septiembre, Zeolandia, asociación personada en la causa de la Audiencia Nacional por la entrada masiva de julio, remitió una carta al director general de Google en España, Lino Gattaruzzi, y a los responsables del equipo de Google Maps, trasladando su preocupación por la representación cartográfica de ambas ciudades.

La entidad, que preside la abogada Inmaculada Jaén, no se queda en la queja: reclama que la compañía precise el significado técnico exacto de esa línea discontinua y si implica considerar la frontera, el territorio o la soberanía como disputada, reclamada o controvertida, además de pedir los tratados, resoluciones de Naciones Unidas o criterios jurídicos en los que se apoya esa clasificación. Su argumento de fondo: a diferencia del Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla no figuran en la relación de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, la lista que sí recoge los territorios pendientes de descolonización.

Tampoco se libra el Gobierno. La polémica ha salpicado, de rebote, a la propia Administración española: el nuevo portal público de vivienda, Casa 47, empleó la misma fórmula cartográfica para representar esas fronteras, lo que añadió un flanco incómodo al Ejecutivo justo en medio del debate sobre la soberanía de las ciudades autónomas. Conviene recordar que el miedo real de España ya no es una invasión, sino una guerra híbrida lenta, fría, de presión internacional, alimentada además por boletines oficiales estadounidenses que ya se atreven a describir ambas ciudades como territorio "bajo administración española" en suelo marroquí, haciendo añicos un tabú diplomático que llevaba décadas intacto.

Lo que dice Google. Según su propia nomenclatura, Google distingue entre líneas continuas y discontinuas, categoría que engloba tanto fronteras de facto como disputas genuinamente reconocidas, caso del Sáhara Occidental frente a Marruecos, o de Cachemira, que la aplicación llega a dibujar de forma distinta según se consulte desde India o desde Pakistán.

El eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido ha anunciado que llevará el asunto a la Comisión Europea, con un argumento directo: si Google dice guiarse por los criterios de Naciones Unidas, y la ONU reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla desde su fundación en 1945, la propia compañía estaría incumpliendo su propio criterio.

Cinco siglos de por medio. El respaldo histórico que invocan tanto Zeolandia como el resto de críticos no es menor: Melilla es española desde 1497 y Ceuta desde 1580, cuando pasó a la Corona española con la unión de las coronas de España y Portugal; cuando esta última se independizó en 1640, Ceuta optó por permanecer bajo soberanía española. Marruecos, que no existe como Estado independiente hasta 1956 (cuatro siglos después), ha reivindicado en distintos foros internacionales la condición de "ciudades ocupadas" para ambas plazas. La petición nunca ha sido respaldada por Naciones Unidas.

A fecha de hoy. Google no ha confirmado públicamente si responderá a la carta de Zeolandia ni si estudia revisar la representación. El asunto queda, de momento, repartido entre la comparecencia que prepara Zoido ante Bruselas y la propia Google. La cuestión es que no hay tratado o resolución que sostenga esa línea de puntos discontinua. Ya lo decía Zerocalcare en ‘Cortar por la línea de puntos’: esa línea nunca existió, al menos tal y como la entiende Google.

Imágenes | Capturas propias

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