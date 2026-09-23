Un pueblo de Cáceres lleva 20 años recibiendo profesores de Marruecos. Este curso han dejado de llegar

Con casi 7.500 habitantes y un tramo de AVE que ya avanza desde Talavera de la Reina, Talayuela (Cáceres) se ha quedado sin los profesores de árabe que llegaban cada año desde Marruecos. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura prometía suprimir el programa este curso, la comunidad educativa intentó esquivarlo con una solución de última hora, y el Ministerio de Educación ha decidido tumbarla. Se anunció al final del curso pasado y se ha hecho realidad.

Se acabó. Las clases forman parte del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), amparado por un convenio de cooperación cultural firmado en 1980 y en vigor desde 1985. Es voluntario, se imparte fuera del horario lectivo y lo paga íntegramente la Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero: el profesorado no depende del sistema público español, sino de la embajada marroquí. Cerca de una decena de comunidades autónomas lo han aplicado en algún momento.

En Talayuela llevaba dos décadas funcionando en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, los dos únicos centros de Extremadura acogidos al programa, con más de 200 alumnos matriculados. El director del colegio Gonzalo Encabo, don Luis Alfonso Corrales, reclama la vuelta de estos docentes con los que llevan contando desde hace veinte años. "No tenemos nada. De momento los profesores se han ido", indica al Periódico de Extremadura. En este centro, alrededor del 60% del alumnado es de origen marroquí.

El pacto. La supresión del PLACM fue una de las condiciones que Vox puso sobre la mesa para respaldar la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura. El acuerdo enmarca la medida dentro del rechazo a programas que considera de "adoctrinamiento o injerencia extranjera", y fija su desaparición de los centros a partir de septiembre de 2026.

La maniobra. Antes de que arrancara el curso, los dos colegios pactaron con la Consejería de Educación y con el Ayuntamiento —también gobernado en coalición PP y Vox— sacar del colegio las 8 horas específicas de árabe y mantener dentro las 17 horas restantes de apoyo y mediación. Esas 8 se trasladarían a aulas municipales cercanas, para mantenerlas sin incumplir el acuerdo.

El Ministerio de Educación lo ha rechazado: sostiene, según su interpretación en una consulta de ABC, que el convenio bilateral exige que estas actividades, y su inspección, se desarrollen dentro de los centros docentes. En su respuesta por escrito, el propio Ministerio reconoce que la supresión priva al alumnado de "conocer sus orígenes lingüísticos" y dificulta su integración social, aunque considera que la solución regional buscaba justificar a posteriori su propia decisión y acaba señalando a estos alumnos frente al resto. Los prejuicios, al final, sobre los chavales.

Talayuela, caso aparte. Cerca de una cuarta parte de la población nació en Marruecos, una proporción que se disparó a partir de 1991, con la llegada de temporeros para la cosecha del tabaco. Por resumir, Talayuela en uno de los municipios con mayor peso de población marroquí de toda España. Luis Alfonso Corrales, con un cuarto de siglo viviendo en el pueblo, recalca que “al principio empezó siendo difícil”, porque se formaban guetos, pero que ahora se convivía bien y que “la mezquita está haciendo un gran papel". Él resume la situación comparándola con la ayuda que España reclama en Ceuta: "nosotros necesitamos a estos profesores".

Tijeretazo. Eso sí, Talayuela es el último episodio de una ola que empezó el curso pasado en Madrid y ha seguido este año en Aragón (10 colegios, 199 alumnos) y Andalucía, que no renovará el programa en 2027/28. Todas son comunidades gobernadas por el PP con el apoyo o presión ministerial de Vox. El argumento puesto en común se repite: falta de control sobre un profesorado pagado y formado por Marruecos. Sin embargo, Madrid mantiene programas equivalentes para alumnado de origen búlgaro, portugués, rumano y polaco (incluso kazajo), financiados por sus respectivos países bajo esquemas educativos similares.

Imágenes | Pexels (Mukhtar Shuaib Mukhtar)

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