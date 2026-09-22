Es una de las mejores películas western y hoy, 65 años después, se está adaptando a una serie con un reparto que sigue creciendo

Hace más de seis décadas surgió una película que se convertiría en toda una obra de culto dentro del western: 'Los siete magníficos', dirigida por John Sturges y basada, a su vez, en 'Los siete samuráis' de Akira Kurosawa. Protagonizada por pistoleros profesionales, tuvo a Yul Brynner como líder del grupo, junto a Charles Bronson, Horst Buchholz, Brad Dexter, Robert Vaughn, James Coburn y Steve McQueen, y ahora el grupo está de vuelta.

Ahora, a la tele. La gran joya del western se readaptará como serie de televisión de la mano de Tim Kring, creador de la serie de ciencia ficción 'Héroes' (2006). Se prevé que funcione como una nueva versión del clásico de 1960 y, por ahora, está confirmado que la producción contará con ocho episodios y llegará a la plataforma MGM+, es decir, estará disponible a través de Prime Video. El reparto y la trama siguen bajo secreto, aunque las filmaciones arrancarán este mismo 2026.

El precedente de 2016. No es la primera vez que los pistoleros de los 60 regresan a la pantalla grande. En 2016, la adaptación de Antoine Fuqua les dio una segunda vida con Denzel Washington al frente, acompañado de Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo, Lee Byung-hun y Martin Sensmeier.

Matt Dillon, primer nombre. De momento se sabe que el actor estadounidense Matt Dillon interpretaría a Charles Adams. A Dillon se le conoce por sus papeles en 'La casa de Jack', 'Juegos salvajes' y 'Rebeldes'.

Michael Ealy hereda a McQueen. Tras una larga espera, Deadline confirmó que Michael Ealy asumirá el papel de Vin Tanner. El actor, de 52 años y nominado al Globo de Oro por la serie 'Sleeper Cell', afronta el desafío de dar vida al personaje inmortalizado por Steve McQueen (en la reinterpretación cinematográfica de 2016 de Fuqua, este equivalente de Vin corrió a cargo de Chris Pratt).

Faltan cinco por descubrir. Habrá que tener paciencia para conocer más detalles de esta prometedora serie y, sobre todo, para saber quiénes serán los cinco actores restantes que asumirán el reto de convertirse en los nuevos pistoleros del Viejo Oeste.

Vía | Sensacine.com.mx

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