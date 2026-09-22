Galicia prepara una revolución silenciosa en las herencias: aceptar un legado ya no pondrá en juego los bienes propios

Renunciar a una herencia en Galicia ya no sorprende a nadie. De hecho, rechazar una herencia se ha hecho casi tan habitual como aceptarla. Cada semana alguien acude al notario para renunciar a la herencia que le dejó una tía, un pariente cercano o incluso un vecino sin hijos.

El motivo es siempre el mismo: lo hacen por que asumirla la herencia implica poner dinero de su bolsillo para hacer frente a deudas, impuestos y papeleo que pesan más que el propio bien heredado. La Xunta de Galicia lleva meses preparando una reforma de la ley de sucesiones para eliminar ese problema derivado de la demografía, el envejecimiento de la población y el descenso de la natalidad en España.

Un récord que no deja de subir. De acuerdo a lo publicado por el Faro de Vigo, con datos del Colegio Notarial de Galicia, en 2025 casi 4.000 gallegos renunciaron a una herencia. Esas cifras nos dejan una media de 11 renuncias al día, un máximo histórico. El incremento de renuncias ronda el 50% con respecto a los datos de cinco años. Por cada herencia aceptada, hubo casi una rechazada.

Según datos publicados por La Voz de Galicia, las renuncias a las herencias pasaron de rozar los 1.300 casos en 2012 a superar las 3.500 renuncias una década más tarde. La Coruña y Pontevedra lideran el ranking por provincias, muy por delante de Lugo y Ourense. Los datos proporcionados por el Consejo General del Notariado indican que a escala nacional también se han incrementado el número renuncias, pasando de 11.047 casos en 2007 a los 23.228 que se registraron en 2023.

Preferencia por no heredar. El argumento más habitual en estas renuncias es el alto coste oculto que implica la aceptación de estas herencias. Son como un caramelo envenenado que, más que aportar bienes al heredero, le sale a pagar.

"Los motivos que determinan que los herederos renuncien o repudien la herencia es que no solo se reciben bienes, sino que también se asumen las deudas de los causantes", explicaba José María Graíño, decano del Colegio Notarial de Galicia, a La Voz de Galicia.

A eso se suma un problema fiscal propio de Galicia. Las autonomías tienen la potestad de bonificar el Impuesto de sucesiones y sus supuestos. Habitualmente se bonifica la línea sucesoria de parientes de primer grado, por lo que heredar de un tío, un hermano o un primo sale bastante más caro en términos fiscales. Según indican desde TaxDown, esos parientes solo obtienen una deducción por los primeros 25.000 euros de la base imponible, por lo que, si el valor de la herencia es superior a esa cifra puede acabar superando el valor real del bien.

La respuesta de la Xunta. El gobierno autonómico ya tiene sobre la mesa una propuesta que modifica casi 200 artículos de la actual normativa gallega. El cambio central consistirá en que quien acepte una herencia solo responderá de las deudas derivadas de esa herencia con los bienes que reciba. Nunca con su patrimonio propio. Es decir, será la herencia quien cubra el coste fiscal y las reclamaciones de acreedores, no el heredero.

"Aceptas una herencia, pero siempre va condicionada a que con los bienes de la herencia puedas cubrir las deudas", explicó José Tronchoni, director xeral de Xustiza, en declaraciones que recogió COPE. El texto es aún un borrador, por lo que antes de su aprobación, debe pasar por el Consello de la Xunta y luego por el Parlamento admitiendo enmiendas a su contenido. Se estima que el cambio real tardará todavía un par de años en llegar.

La fórmula que ya existe (y casi nadie usa). Lo curioso es que algo parecido ya se contempla hoy en la normativa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, aunque pocos herederos lo pidan. Se llama aceptación a beneficio de inventario y está recogido en los artículos 1.015 a 1.024 del Código Civil desde 1889. Con esta figura legal, las deudas e impuestos del fallecido solo se pagan con los bienes de la herencia. Nunca con el patrimonio previo del heredero.

Incluso la liquidación del Impuesto de Sucesiones puede salir del propio legado. Hacienda permite usar el dinero que el fallecido tenía en el banco para pagar el tributo, sin tocar los ahorros del heredero. Esta fórmula no se utiliza más a menudo por que el trámite exige una serie de trámites, plazos y un inventario notarial. No obstante, tener que pasar por esas gestiones adicionales hace que muchos herederos sigan prefiriendo renunciar a la herencia, sobre todo si la casa o las propiedades no valen lo que cuesta mantenerlas.

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