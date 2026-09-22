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El Realme 16 Pro 5G estrena una edición especial para fans de Harry Potter con una tirada muy limitada

Un objeto de deseo para cualquier fan del famoso mago de la cicatriz del rayo en la frente. Solo hay disponibles 5.000 unidades en todo el mundo

Realme 16 Pro 5g Harry Potter Edition 1
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Aunque aún quedan tres meses para el estreno de la nueva serie de 'Harry Potter', los fans de la saga del famoso mago están de enhorabuena, ya que ahora la firma Realme ha lanzado una edición especial del Realme 16 Pro 5G, a la que han bautizado Harry Potter Edition. Este móvil tiene un precio de 699 euros en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

realme 16 Pro 5G Smartphone Harry Potter Edition, 12GB+256GB

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PVP en MediaMarkt — 699,00 Amazon — 699,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil con una gran cantidad de detalles para los fans de Harry Potter

Realme 16 Pro 5g Harry Potter Edition

Las ediciones especiales inspiradas en franquicias icónicas corren a menudo el riesgo de quedarse en un mero cambio de carcasa con un sobreprecio injustificado. Con este nuevo modelo de Realme, la marca busca alejarse de ese enfoque superficial integrando un trabajo de diseño profundo en el chasis, un empaquetado temático repleto de coleccionables y una interfaz de usuario personalizada, todo ello manteniendo la base técnica de su gama media-alta.

En el apartado estético, el dispositivo destaca por su trasera grabada con láser en tonos oscuros que refleja el escudo de Hogwarts y motivos del universo mágico, acompañada por detalles dorados alrededor del módulo de cámaras.

Esta es la solución de 15 euros con la que podrás multiplicar la capacidad de los enchufes en casa sin obras
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El paquete incluye una caja personalizada con forma de baúl, una herramienta de extracción de SIM con la forma del escudo de la famosa escuela de magia o la carta de admisión, pegatinas y temas exclusivos para la capa de personalización de software.

En lo puramente técnico, el terminal mantiene las especificaciones del Realme 16 Pro 5G estándar. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con tasa de refresco a 144 Hz, un procesador de la serie MediaTek Dimensity 7300 Max 5G optimizado para la eficiencia energética y conectividad 5G.

A todo ello, se le suma además un sistema de cámaras donde cobra protagonismo un sensor principal de alta resolución de 200 MP con estabilización óptica (OIS). Todo ello respaldado por una batería de gran capacidad con sistema de carga rápida a 45 W que permite recuperar el 100% en pocos minutos.

Aunque hay algo por lo que destaca este móvil es por estrenar la primera tecnología Quadra de detección de luz y cambio de color del mundo. Esta tecnología permite disfrutar del efecto fotocromático denominado Hogwarts Crest Glow Wonder, gracias al cual los escudos de las cuatro casas delcolegio revelan sus colores característicos al exponerse a la luz del sol.

⚡ EN RESUMEN: realme 16 pro 5g harry potter edition

 LO MEJOR

  • Nivel de personalización elevado: no se limita al color exterior; incluye caja de coleccionista, accesorios temáticos e interfaz adaptada con detalle.
  • Gran experiencia multimedia: La pantalla OLED a 144 Hz ofrece un contraste y brillo excelentes para consumo de contenido y juegos.

❌ LO PEOR

  • La funda... Al ser un acabado tan específico, colocarle una funda opaca convencional anula por completo el atractivo visual del dispositivo.
  • Precio superior a la versión estándar... El extra de licencias y diseño coleccionable encarece el terminal frente al modelo convencional.

💡 CÓMPRALO SI... Eres un fan acérrimo de la saga y te gusta coleccionar todo lo que sale a la venta de Harry Potter.

⛔ NO LO COMPRES SI... La estética temática no es una prioridad, la versión estándar del Realme 16 Pro ofrece exactamente el mismo rendimiento por menos dinero.
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