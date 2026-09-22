Una nueva silla que te permite ajustar cada una de sus partes y tiene respaldo basculante: así es la Sihoo B300 Pro

Para pasar muchas horas del día en casa sentado trabajando o estudiando, lo ideal es hacerlo lo más cómodo posible. Ahora bien, elegir la silla perfecta para nosotros es más difícil de lo que uno se podría pensar. Y lo es por una razón: no tenemos el mismo cuerpo. Por eso mismo, una opción que nos puede ir genial en ese sentido es elegir una silla que se pueda personalizar casi al milímetro.

Si eso es justo lo que estás buscando y quieres una silla ergonómica, te puede encajar muy bien la nueva silla Sihoo B300 Pro, que destaca porque prácticamente toda la silla se puede ajustar a nuestro cuerpo o a la postura que tengamos en cada momento. Su precio es de 309,99 euros, pero está rebajada ahora mismo hasta los 249,99 euros. Además, si utilizamos el código 'SIHOOXAT' en la tienda oficial de Sihoo, nos llevaremos un descuento adicional.

Una silla ergonómica que, además, es muy personalizable

Más allá del precio y del descuento que tiene ahora mismo la silla, vamos a ver un poco de sus puntos clave. Esta Sihoo B300 Pro se diferencia de otras sillas populares como la Markus de Ikea en que no está pensada para ofrecer apoyo a una postura concreta, sino que la podemos adaptar a cada situación. Porque, muy posiblemente, no vamos a querer tener la misma postura mientras trabajamos que mientras, por ejemplo, echamos una partida en el PC.

Esto es algo que podemos ver empezando por su soporte lumbar 4D. La silla permite ajustar esta zona de la silla tanto en altura vertical como en profundidad e incluso tiene una basculación lateral adaptativa. Esto, en la práctica, se traduce en que no tenemos un simple cojín para el lumbar que está en el respaldo de la silla, sino que lo podremos ajustar a la necesidad que tengamos en cada momento, siendo ahí muy práctica la basculación para cuando hacemos micromovimientos. También facilita ajustar el soporte en función de nuestra altura o cuerpo.

Algo parecido lo tenemos con los reposabrazos, que la marca denomina 6D. Esto implica que los podemos ajustar de diferentes formas: en altura, hacia delante (o hacia atrás), hacia fuera (o hacia dentro) y cuentan con un mecanismo que los permite plegarse hacia arriba en ángulo de 100 grados, lo que es ideal cuando reclinamos el respaldo. De hecho, se sincronizan los reposabrazos con la inclinación del respaldo en lugar de quedarse fijos como en otras sillas.

Podemos ajustar la profundidad del asiento, así como el respaldo en altura. Hablando del respaldo, cabe señalar que esta silla de Sihoo utiliza un sistema de reclinación autoadaptativo por peso. ¿Y eso qué significa? En esencia, que la silla, en función de nuestro peso, ajustara el respaldo para que haya que aplicar más o menos fuerza para reclinarse.

De esa forma, la silla y su respaldo se adaptan a diferentes escenarios. Por ejemplo, podemos tener el respaldo con una inclinación de 105 grados para esos momentos del día que necesitamos una postura más erguida (por ejemplo, para trabajar o escribir). Cuando necesitemos algo más relajado, podemos pasar a 120 grados o incluso a 135 grados, que es ideal para descansar. Todo esto se suma a que también es muy interesante si la silla la vais a usar varios en casa.

Dos cosas más sobre esta Sihoo B300 Pro. Una es su reposacabezas que, además de tener un formato bastante ancho, también permite regularlo en tres ejes (altura, inclinación y desplazamiento en profundidad). La otra son los materiales que encontramos tanto en el asiento como en el respaldo de la silla, que es una malla sintética. Esta tiene dos ventajas: mayor transpirabilidad (lo que la hace ideal para ambientes cálidos) y un mejor reparto de la presión sobre el cuerpo.

Todo ello hace que sea una silla muy interesante si estás buscando algo para sesiones largas que, además de ser cómodo, también sea muy personalizable.

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Imágenes | Sihoo

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