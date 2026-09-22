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Los Samsung Galaxy Buds4 bajan de precio a su mínimo histórico tras la llegada de los AirPods 5

Unos auriculares que, tras pocos meses desde que se lanzaron, por fin han bajado de precio

Samsung Galaxy Buds4
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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Han pasado ya unos cuantos meses desde que Samsung lanzó sus Galaxy Buds4 y desde entonces no han variado mucho de precio (de hecho, los que más ofertas han recibido han sido los Buds4 Pro). Pero tras el lanzamiento de los AirPods 5, la cosa ha cambiado: Amazon tiene ahora mismo de oferta los auriculares de Samsung por 128,88 euros, su precio mínimo histórico.

Samsung Galaxy Buds4

Samsung Galaxy Buds4

Hoy en Amazon — 128,88 PcComponentes — 132,86 MediaMarkt (iniciando sesión en la tienda) — 165,30 Fnac — 171,00 Samsung — 179,00 El Corte Inglés — 179,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Unos auriculares buenos, bonitos y ahora más baratos

Samsung Galaxy Buds4 Amazon

Los Samsung Galaxy Buds4 son unos auriculares Bluetooth con diseño intraaural que cuentan con un diseño abierto y sin almohadillas. En ambos colores, blanco y negro, presentan un acabado cepillado bastante elegante y el estuche tiene un formato cuadrado que lo hace cómodo para llevar en el bolsillo.

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Estos auriculares disponen de cancelación activa de ruido, así como también de un modo ambiente y de su correspondiente ecualizador para ajustar diversos apartados del sonido. También son compatibles con el códec SSC (Samsung Seamless Codec) y disponen de conectividad Bluetooth 6.1.

Por otro lado, se integran con Galaxy AI, lo que permite interactuar por voz con el asistente. También ofrecen resistencia al agua y al polvo gracias a su certificación IP54 y vienen con una batería que ofrece una autonomía teórica de entre cinco y seis horas dependiendo de si tenemos o no la cancelación de ruido activa.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Samsung Galaxy Buds4 hoy

 LO MEJOR

  • Su precio: es el más bajo hasta la fecha.
  • Su diseño: elegante y con un buen acabado.
  • La calidad de audio.

❌ LO PEOR

  • Su formato: no tiene almohadillas, por lo que no se pueden adaptar al oído.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares con buena calidad de audio que se integren con los móviles Samsung y que ofrezcan una buena autonomía.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres unos auriculares con almohadilla por ser más cómodos y ofrecer un mejor aislamiento del ruido.

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