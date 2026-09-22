Lidl vende este monitor gaming de 24 pulgadas 1080p que llega a 180 Hz. Una compra muy top por lo que cuesta

Aunque estamos acostumbrados a ver en Lidl, sobre todo, electrodomésticos y dispositivos para el hogar y el jardín, en su catálogo online también encontramos cosas tan interesantes como este monitor gaming Chiq. El cual, además, tiene un PVP bastante contenido para lo que ofrece y puede ser nuestro por sólo 129,99 euros.

Aunque no es el más barato dentro de su categoría y en tiendas especializadas encontramos algunas alternativas similares a precios parecidos e incluso más bajos. Como este AOC de misma diagonal, superior tasa de refresco y precio inferior en PcComponentes. O este otro AOC, también con mejor frecuencia de actualización y mejor precio.

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Un monitor pensado para jugadores que también sirve para otros usos

Todos ellos, son excelentes opciones de compra por lo que cuestan teniendo en cuenta lo que ofrecen: paneles de 24 pulgadas con resolución 1080p. Un combo bastante habitual, muy equilibrado entre tamaño, nitidez y versatilidad. La cual permite, por ejemplo, comprar de golpe un par de unidades para configurar un setup con varias pantallas y disparar la productividad.

Porque a pesar de tratarse de dispositivos gaming, estos monitores cumplen de sobra en cualquier escenario: trabajar, estudiar, ver series y películas y un largo etcétera de tareas. Aunque atendiendo a sus tasas de refresco, es en el terreno de los videojuegos donde más brillan: el de Lidl alcanza los 180 Hz, frente a los 200 Hz del de PcComponentes o los 144 Hz del de Amazon. Lo que se traduce en poder aprovechar grandes cantidades de FPS si nuestro equipo es capaz de alcanzarlas.

Por lo demás, este tipo de monitores gaming económicos 1080p de 24 pulgadas suelen contar con lo básico para conectarlos sin problemas a consolas, PC de sobremesa o portátiles: puertos HDMI y DisplayPort, con algún USB tipo C. Y algunos hasta vienen con altavoces integrados, que si bien no ofrecen una gran experiencia sonora, sí nos sacan de algún apuro.

⚡ EN RESUMEN: monitor Chiq lidl ✅ LO MEJOR Muy equilibrado , con 24 pulgadas y panel 1080p que se traducen en una buena nitidez para jugar o cualquier otra tarea

, con 24 pulgadas y panel 1080p que se traducen en una buena nitidez para jugar o cualquier otra tarea Precio contenido de 129,99 euros ❌ LO PEOR No es el más barato de su categoría y encontramos opciones más económicas incluso con mejores tasas de refresco 💡 CÓMPRALO SI... necesitas un primer, segundo o tercer monitor y quieres gastar lo mínimo ⛔ NO LO COMPRES SI... su frecuencia de actualización o resolución se te quedan cortas para jugar a nivel entusiasta

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Imágenes | Lidl, Compradicción, Boicu Andrei en Unsplash

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