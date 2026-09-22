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Lidl vende este monitor gaming de 24 pulgadas 1080p que llega a 180 Hz. Una compra muy top por lo que cuesta

En su catálogo online, Lidl también ofrece periféricos y dispositivos económicos para jugadores

Monitor Lidl
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Carlos Castillo

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Aunque estamos acostumbrados a ver en Lidl, sobre todo, electrodomésticos y dispositivos para el hogar y el jardín, en su catálogo online también encontramos cosas tan interesantes como este monitor gaming Chiq. El cual, además, tiene un PVP bastante contenido para lo que ofrece y puede ser nuestro por sólo 129,99 euros.

Aunque no es el más barato dentro de su categoría y en tiendas especializadas encontramos algunas alternativas similares a precios parecidos e incluso más bajos. Como este AOC de misma diagonal, superior tasa de refresco y precio inferior en PcComponentes. O este otro AOC, también con mejor frecuencia de actualización y mejor precio.

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Un monitor pensado para jugadores que también sirve para otros usos

Chiq Monitor Lidl

Todos ellos, son excelentes opciones de compra por lo que cuestan teniendo en cuenta lo que ofrecen: paneles de 24 pulgadas con resolución 1080p. Un combo bastante habitual, muy equilibrado entre tamaño, nitidez y versatilidad. La cual permite, por ejemplo, comprar de golpe un par de unidades para configurar un setup con varias pantallas y disparar la productividad.

Porque a pesar de tratarse de dispositivos gaming, estos monitores cumplen de sobra en cualquier escenario: trabajar, estudiar, ver series y películas y un largo etcétera de tareas. Aunque atendiendo a sus tasas de refresco, es en el terreno de los videojuegos donde más brillan: el de Lidl alcanza los 180 Hz, frente a los 200 Hz del de PcComponentes o los 144 Hz del de Amazon. Lo que se traduce en poder aprovechar grandes cantidades de FPS si nuestro equipo es capaz de alcanzarlas.

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Por lo demás, este tipo de monitores gaming económicos 1080p de 24 pulgadas suelen contar con lo básico para conectarlos sin problemas a consolas, PC de sobremesa o portátiles: puertos HDMI y DisplayPort, con algún USB tipo C. Y algunos hasta vienen con altavoces integrados, que si bien no ofrecen una gran experiencia sonora, sí nos sacan de algún apuro.

⚡ EN RESUMEN: monitor Chiq lidl

 LO MEJOR

  • Muy equilibrado, con 24 pulgadas y panel 1080p que se traducen en una buena nitidez para jugar o cualquier otra tarea
  • Precio contenido de 129,99 euros

❌ LO PEOR

  • No es el más barato de su categoría y encontramos opciones más económicas incluso con mejores tasas de refresco

💡 CÓMPRALO SI... necesitas un primer, segundo o tercer monitor y quieres gastar lo mínimo

⛔ NO LO COMPRES SI... su frecuencia de actualización o resolución se te quedan cortas para jugar a nivel entusiasta

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Imágenes | Lidl, Compradicción, Boicu Andrei en Unsplash

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