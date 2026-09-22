Mientras SpaceX marca el ritmo, China responde con una ráfaga: cuatro lanzamientos en 45 horas

La competición entre Estados Unidos y China por hacerse con el pedazo más grande de la carrera espacial es bien conocida en todo el mundo. Por ahora, el país norteamericano va por delante. Sin embargo, el asiático avanza a paso firme y planta cara tanto a la NASA como a SpaceX, la principal empresa espacial privada estadounidense. Esta última es conocida, entre otros motivos, por su cadencia de lanzamientos. Es tan alta que ya están buscando plataformas para lanzar sus cohetes fuera de sus instalaciones e incluso de las fronteras de su país. Nadie ha alcanzado ese ritmo, pero la última noticia que nos llega desde China demuestra que quieren seguir en la contienda, ya que han logrado lanzar cuatro cohetes distintos en solo 45 horas.

Dos privados y dos estatales. Los lanzamientos se produjeron entre el 15 y el 17 de septiembre. Dos de ellos eran privados y se correspondían con las empresas LandSpace y Orienspace, mientras que los otros dos eran estatales. LandSpace se encargó de lanzar un cohete Zhuque-2E cargado con 10 satélites para la constelación de banda ancha Qianfan, la competidora china de Starlink. Por su parte, Orienspace lanzó 9 satélites para la misma megaconstelación, pero se sirvió de un Gravity-1, el cohete de combustible sólido más potente del mundo.

En cuanto a los dos lanzamientos estatales, el primero fue de la Corporación China de Tecnología y Ciencias Aeroespaciales (CASC), que se encargó de lanzar un Long March 12 cargado con 9 satélites de SatNet, la red de banda ancha gubernamental china. Por otro lado, una filial de la Corporación China de Industria y Ciencias Aeroespaciales (CASIC) lanzó un cohete Kuaizhou-11, que se encargó de poner en órbita dos satélites de observación por radar para la empresa Spacety.

Distintos lugares de lanzamiento. Lanzar desde una misma plataforma en poco tiempo puede ser complejo. Sin embargo, China dispone de suficientes plataformas para evitar listas de espera interminables. En este caso, solo se repitió lanzamiento desde Jiuquan. Los otros dos tuvieron lugar en una barcaza frente a Shanghái y en la plataforma de Wenchang, en la isla de Hainan.

Todos tuvieron éxito, pero ninguno se reutilizó. Todos los cohetes pusieron su carga útil en órbita con éxito. Sin embargo, en Space recuerdan que el mayor logro de SpaceX es la reutilización de la primera etapa de los cohetes. En este caso, no intentó recuperarse, aunque es un hito que ya ha logrado China en algunas pruebas.

Aún les queda para llegar a las cifras de SpaceX. Es cierto que esta ha sido una gran demostración de poderío por parte de China. No le va a poner las cosas fáciles a SpaceX en su competición particular. Sin embargo, cabe destacar que el ritmo de China es irregular y, por ahora, no consigue alcanzar las cifras de Estados Unidos en general y SpaceX en particular. Aunque en algunos momentos vaya por delante, acaba siendo adelantada. Es lo que pasó este mismo año. A finales de marzo China iba por delante, con 34 lanzamientos exitosos frente a 29 de Estados Unidos, 22 de ellos de SpaceX. Sin embargo, desde entonces SpaceX ha tomado ventaja, con 109 lanzamientos frente a 55 en el mes de agosto.

Como decimos siempre, esto no debería ser una competición. La carrera espacial se nutre de los logros individuales para poder alcanzar grandes hitos comunes. Pero una cosa es lo que sería ideal y otra lo que le conviene a las agencias, especialmente cuando hay dinero de por medio. Está claro que la competición está servida y que, al menos en este caso, se trata sobre todo de la lucha de dos gigantes.

Imagen | 中国新闻社

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