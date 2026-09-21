Cargas a más de un megavatio: así es el revolucionario sistema que permite cargar camiones en cuestión de minutos

Tal y como ocurre con los vehículos de pasajeros, si se quiere fomentar el uso del camión eléctrico debe existir también una infraestructura de carga madura para que tenga sentido, y Europa es el parque de pruebas perfecto para las compañías. En este aspecto, la empresa especializada en infraestructura de carga Zerova ha presentado un sistema de carga a nivel de megavatio específico para camiones y autobuses eléctricos. La compañía mostró la unidad en el IAA Transportation de Hanóver, justo el evento en el que Tesla también anunció la llegada de su camión eléctrico Semi a Europa. Zerova afirma que su dispensador de cargasuministra hasta 1.440 kW y 1.500 A por unidad. Te contamos todos los detalles.

Carga de megavatio. Llegar a este nivel de potencia es una pieza clave para que el transporte pesado se pueda electrificar y pueda funcionar a gran escala. Un camión de larga distancia con una batería gigantesca no puede permitirse paradas largas, así que para eso hay que conseguir que el proceso de carga admita suministrar energía a mayor potencia.

Hasta ahora, Zerova ha sido conocida por sus sistemas de carga en cocheras y autobuses, y ahora quiere aprovechar que el sector del camión se está movilizando hacia la electrificación para deslumbrar con sus propuestas.

En detalle. El dispensador es una unidad “satélite”. Esto quiere decir que la electrónica de potencia permanece en un armario independiente, mientras que el dispensador es solo el punto de carga. Zerova lo construye sobre sus armarios de potencia DO360 y DZ480 existentes, que ofrecen una tensión de salida en corriente continua de 150-950 V y 200-950 V, respectivamente.

Por otro lado, merece la pena echarle un vistazo al resto de su apartado técnico:

Cables : refrigerados por líquido, en longitudes de 5 o 7 metros, y equipados con un conector MCS o CCS2.

: refrigerados por líquido, en longitudes de 5 o 7 metros, y equipados con un conector MCS o CCS2. Potencia : la cifra de 1.440 kW se aplica al conector MCS. Aunque en el anuncio no se indica la potencia máxima de la toma CCS.

: la cifra de 1.440 kW se aplica al conector MCS. Aunque en el anuncio no se indica la potencia máxima de la toma CCS. Interfaz : una pantalla táctil de 10,4 pulgadas con clasificación IK8.

: una pantalla táctil de 10,4 pulgadas con clasificación IK8. Pago y acceso: RFID, código QR y Plug & Charge, con un terminal de tarjeta opcional.

La empresa también afirma que la plataforma está diseñada para seguir el estándar CharIN MCS a medida que se desarrolle, tras la publicación de la especificación del conector IEC TS 63379 a principios de este año. Estas son dos piezas clave para traer la carga rápida a nivel de megavatio y estandarizarla a nivel mundial en camiones y otros vehículos pesados.

Diseño. Debido a que los armarios y los dispensadores están separados, un operador puede configurar una ubicación para la carga en cocheras o para un corredor y añadir capacidad más adelante. Así que su principal argumento de venta está precisamente en que es modular. Judy Hung, directora de Operaciones Comerciales de Zerova, cuenta que la plataforma está “diseñada para crecer junto al estándar MCS a medida que se consolide en toda Europa”. La propuesta está dirigida a operadores que desean instalar la carga de megavatios ahora, pero esperan que el mercado y el estándar sigan cambiando.

¿Y ahora qué? El dispensador se ha exhibido durante la IAA Transportation de Hanover. Ahora queda ver si Zerova detalla un poco más la parte de qué clientes acabarán optando por su sistema de carga y en qué emplazamientos se irán añadiendo sus conectores. Brian Huang, director general de Zerova Reino Unido, afirma que los operadores de cocheras y las flotas de logística en Europa están pidiendo una carga de clase megavatio que puedan desplegar hoy y ampliar mañana.

Imagen de portada | Zerova

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