Los centros de datos se han convertido en el motor económico de EEUU: por eso sus empleados ya cobran un 42% más que sus colegas

Si en los dos últimos años has sufrido una avería eléctrica en tu casa o te has planteado una reforma, probablemente ya sabrás que es casi una misión imposible encontrar un albañil, un electricista o un fontanero para que haga el trabajo. Esa escasez de personal cualificado no solo la estamos experimentando los ciudadanos de a pie. Los centros de datos que se han multiplicado como setas por todo el mundo también han empezado a notar la presión.

Según recogía The Wall Street Journal, la inversión en centros de datos en EEUU se ha disparado desde 2023, y en el mes de junio registraba una inversión de 68.000 millones de dólares en el último año. Eso ha hecho que las grandes tecnológicas que operan esos centros de datos no tengan más remedio de rascarse el bolsillo y ofrecer salarios por encima de la media a los electricistas, frigoristas y albañiles que mantienen esos centros de datos en funcionamiento. Con razón Jensen Huang decía que los próximos millonarios iban a ser electricistas y fontaneros.

Un país que crece a golpe de servidor

Según el cálculo del economista de Harvard Jason Furman, los equipos y el software de procesamiento de información (servidores y centros de datos) suponían ya el 4% del PIB de EEUU en la primera mitad de 2025, y aportaron el 92% del crecimiento registrado en el último año. Tal y como recogía Fortune, la economía norteamericana solo habría avanzado un 0,1% anualizado, lo que implica un estancamiento casi total.

"Sin el auge de la IA, probablemente tendríamos tipos de interés y precios de la electricidad más bajos, y por lo tanto, un crecimiento adicional en otros sectores. En términos generales, eso podría compensar aproximadamente la mitad de lo que obtuvimos gracias al auge de la IA", por lo que, incluso en el escenario más optimista, la IA ha superado lo que se habría generado en otros sectores. Pew Reserach Center ha contado más de 3.000 centros operativos en EEUU y ya hay más de 1.500 nuevos centros en marcha. Gran parte de estos centros se ubicarán en zonas rurales.

Cobrar más por instalar cables. Las prisas de las grandes tecnológicas por levantar estos centros de datos ha activado la ley más básica de la oferta y la demanda: si hay mucha demanda y muy poca oferta, la cotización de los profesionales se dispara.

El equipo de la plataforma de empleo Indeed detectó que las ofertas vinculadas a la contratación de personal de servicio para centros de datos se han duplicado en dos años. Ya son seis de cada 1.000 anuncios en EEUU, frente a los dos de cada 1.000 que se publicaron en 2023. Una cuarta parte de estas ofertas de empleo busca personal de instalación y mantenimiento. Ese personal cobra un 42% más por hora que en empleos similares fuera del ámbito de los centros de datos.

Según publicaba The Wall Street Journal en un reportaje sobre el personal de los centros de datos, el salario medio de estos especialistas en el mantenimiento de los centros de datos ha ido subiendo con los años. Un ingeniero novato gana unos 66.000 dólares, y a medida que va adquiriendo experiencia su salario se incrementa hasta los 120.000 dólares de media.

Un trabajo donde fallar no cabe. "Se trata de instalaciones de vital importancia que funcionan las 24 horas del día, y eso requiere una combinación específica de formación técnica, disciplina en materia de seguridad y experiencia práctica", señalaba Cindy Fiedelman, directora de recursos humanos del operador de centros de datos Digital Realty.

Dada la importancia de la información que se gestiona en estos centros, no hay margen para el error, por lo que los responsables del mantenimiento deben garantizar su funcionamiento las 24 horas del día. Digital Realty presume de tener un tiempo de actividad del 99,999% al año. Eso, en términos anuales, implica que sus servidores solo han estado caídos unos 5,26 minutos en todo el año.

Faltan manos para tanta obra. Según Fiedelman, los técnicos de mantenimiento de los centros de datos son un perfil "que escasea en relación con la rapidez con la que crece el sector". En obra, los constructores de la asociación profesional US Associated Builders and Contractors (ABC) cifran en hasta ocho meses y medio el retraso de algunos proyectos de ampliación. Su economista jefe, Anirban Basu, asegura que: "los trabajadores cualificados, en particular los electricistas, son una gran limitación en este momento".

Ante esta escasez de mano de obra, las tecnológicas se están rascando el bolsillo para generar su propia cantera. Google puso 50 millones de dólares sobre la mesa para formar a electricistas y otros oficios. Meta abrió una academia con 115 millones para formar a unos 5.000 nuevos profesionales. En Loudoun, el condado de Ashburn, la universidad comunitaria de Virginia del Norte ofrece un grado de operaciones de centros de datos, reaccionando así a las demandas reales del mercado laboral.

Trabajar donde nadie te quiere como vecino. Un informe publicado por la consultora Gallup aseguraba que el 71% de los estadounidenses rechaza la instalación de un centro de datos de IA en su zona. De hecho, la consultora utilizó para ese informe un formato muy similar al que empleó en su encuesta sobre la construcción de centrales nucleares locales, y la sorpresa es que "solo" el 53% de los estadounidenses encuestados se oponía a la construcción de una central nuclear, frente al 71% que se negaba a un centro de datos.

Tras esta firme oposición encontramos a los grupos vecinales y activistas que ven en los centros de datos una amenaza para sus recursos hídricos y energéticos de sus poblaciones.

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