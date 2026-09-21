En Ibiza hay gente que no puede pagarse casa, así que han decidido lo siguiente: dormir al raso en el cementerio

Ibiza vende lujo, villas privadas y alquileres imposibles. Porque su crisis de vivienda ha llegado a otro extremo: personas sin hogar durmiendo entre nichos, lápidas y bancos de cementerio, según ha documentado ElDiario en Sant Jordi, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia. También lo relataba el periódico de Ibiza hace unas semanas.

El medio ha encontrado allí a personas que pasan la noche a ras de suelo, con ropa, comida y productos de higiene guardados en huecos funerarios vacíos. Cáritas estima que hay al menos 200 personas sin hogar en Ibiza. Algunas tienen empleo, pero no pueden pagar una habitación o un alquiler. El Ayuntamiento ha decidido cerrar por la noche los cementerios de Sant Jordi y Sant Francesc. La medida evita que se duerma entre tumbas; no resuelve dónde dormirán quienes ya no tienen casa.

Primero fueron las caravanas. Antes de los camposantos hubo autocaravanas, furgonetas, solares rústicos, edificios abandonados y asentamientos improvisados. Los habitaban temporeros, trabajadores de servicios, empleados públicos y vecinos expulsados del alquiler convencional. Las administraciones respondieron con desalojos. Alegaron problemas de seguridad, infracciones urbanísticas y riesgo ambiental.

Durante este verano se han impuesto 41 multas de 30.000 euros cada una, conforme a la Ley 6/1997 del Suelo Rústico de las Illes Balears, y la Ley 5/2024 de control de la afluencia de vehículos. Ya se desalojó a más de 200 personas en campamentos desde 2024. Muchos eran trabajadores necesarios para hoteles, restaurantes, comercios y servicios públicos. El alquiler más barato encontrado entonces era un estudio de 32 metros cuadrados por 799 euros (solo para la temporada de invierno).

Trabajar ya no basta. Ya comentamos que el precio mallorquín rozaba los 5.000 euros por metro cuadrado. En agosto, el alquiler anunciado en Ibiza ciudad alcanzó los 31,9 euros por metro cuadrado al mes. Sant Josep rondaba los 31 euros. Santa Eulària, los 27,7. Con esa referencia, un piso de 60 metros cuadrados en Vila cuesta unos 1.914 euros mensuales, sin suministros. Ibiza ciudad sigue encabezando el alquiler balear.

Comprar tampoco es una alternativa. El informe 'Vivienda en Costa 2026' de Tinsa sitúa el precio medio de Ibiza y Formentera en 6.040 euros por metro cuadrado. La segunda residencia sube a unos 8.000 euros. Santa Eulària alcanza 6.724 euros tras un alza anual del 19,5%; Sant Antoni, 5.635; Sant Josep, 6.337; e Ibiza ciudad, 5.435. El esfuerzo hipotecario llega a absorber hasta el 86% de la renta disponible.

Vacías, turísticas y ocupadas. Otra contradicción: hay hogares que no llegan al alquiler y viviendas que no cumplen función residencial. El Consell de Ibiza encargó este año un estudio para saber cuántas casas vacías existen realmente y cómo movilizarlas al alquiler estable. La razón es sencilla: los datos no encajan. El censo de 2021 atribuye a Ibiza ciudad 2.443 viviendas vacías, el 10,2% del parque. Un informe posterior localizó solo 99, el 0,4%.

La okupación existe, pero los datos no apuntan a que sea el eje de la crisis. Ibiza registró en 2025 48 procedimientos por allanamiento y 113 por usurpación, 161 en total. Fueron 26 menos que en 2024. Los datos judiciales reflejan un descenso de los casos en la isla. En la otra cara de la moneda tenemos a los grandes tenedores, como el caso de Rubén Zaballos, con 200 pisos alquilados.

El turismo sigue pesando. En mayo había 2.314 viviendas turísticas comercializadas en Ibiza, según el INE: 844 menos que un año antes. El descenso es relevante, pero no ha enfriado los alquileres. Ibiza ha perdido 844 viviendas turísticas en un año. La isla también ha endurecido las sanciones contra los alojamientos ilegales. En Santa Eulària, una multa por alquilar ilegalmente a turistas terminó forzando la venta de una vivienda para pagar una deuda de 143.650 euros. Ibiza ya emitió sanciones de seis cifras contra el alquiler turístico ilegal.

La cara oculta. Tener empleo no garantiza tener techo. El 34,2% de las personas sin hogar del archipiélago llegó a esa situación por causas ligadas a la vivienda, como desahucios, fin de contrato o incapacidad para pagar el alquiler. Cáritas calcula que unas 223.000 personas trabajadoras en Baleares están en riesgo de exclusión. Los casos del cementerio muestran el coste humano de esa tensión.

Ibiza condensa ese problema donde el turismo genera empleo y riqueza, pero también puede expulsar del mercado residencial a quienes hacen funcionar el destino. Ya lo contábamos: el éxito turístico también se traduce en una presión mayor sobre la vivienda. La ironía es justo esa: Ibiza necesita alojamiento para quienes la mantienen en marcha, pero esa gente no gana suficiente para vivir bajo un techo.

Imágenes | IB3

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