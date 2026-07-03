España se las prometía felices con sus aeropuertos cada vez más llenos de turistas. Hasta que alguien calculó cómo afecta a los alquileres

De los 96,8 millones de turistas extranjeros que recibió España el año pasado, 80,5 millones, algo más del 83%, llegaron a través de aeropuertos. El avión no solo es la principal vía de entrada para los visitantes foráneos (muy por encima por ejemplo de la carretera o los puertos), también muestra una clara tendencia de crecimiento y ha llevado a varias terminales a plantearse su ampliación para ganar capacidad y (sencillamente) no colapsar por el boom turístico.

Con ese telón de fondo, alguien se ha hecho una pregunta: ¿Qué impacto tiene esa avalancha de visitantes 'aéreos' en el mercado inmobiliario español?

¿Turistas e inmobiliarias? Que el turismo influye en el mercado residencial, incentivando la fuga de vivienda al alquiler vacacional y encareciendo los precios no es ninguna novedad. Hay estudios que ya han calibrado a fondo el fenómeno.

Lo que sí resulta curioso es lo que ha hecho New Economics Foundation (NEF) en un informe encargado por Transport & Environment (T&E), una organización a la que pertenece Ecologistas en Acción: sus técnicos han examinado cómo el aumento del 'turismo aéreo' está influyendo en los alquileres de viviendas y, sobre todo, si podemos esperar una subida de precios a corto plazo.

¿Y qué han averiguado? Que hay una conexión directa. Una, por cierto, nada favorable para los inquilinos. Tras analizar "los efectos del turismo aéreo" en los mercados inmobiliarios de las 12 principales economías de Europa y calcular la evolución de los precios a medio plazo, para el período 2019-2031, los técnicos de NEF han llegado a una conclusión preocupante: el aumento de los visitantes que llegan a Europa a través de aeropuertos afectará al bolsillo de los inquilinos.

"Mostramos una transferencia de riqueza por la que los propietarios se benefician a costa de los inquilinos, ya que se prevé que los alquileres anuales en algunas de las mayores economías turísticas de Europa aumenten más de 150 euros al año durante los próximos cinco años", señala NEF, y advierte: "Estos aumentos, que representan subidas promedios nacionales, se concentrarán en los principales destinos turísticos y afectarán principalmente a los hogares de bajos ingresos".

¿Puede irse más allá? Sí. Esa es la foto general. El informe encargado por T&E desliza otros datos tan o incluso más curiosos. Por ejemplo, si nos centramos en las mayores economías europeas dependientes del turismo, el impacto de aquí a 2031 será mayor: en Grecia el encarecimiento anual de los alquileres ascenderá a 163 €, en Portugal a 193, en España a 217 y en Irlanda (la peor parada) a 251.

En el caso concreto de España, NEF estima que nos enfrentaremos a un "aumento extra del 1,6%" anual a lo largo del próximo lustro, entre 2026 y 2031. Si hablamos de alquileres, la subida promedio es de 217 euros. En el caso del precio promedio de la vivienda, el estudio habla de 3.500 euros.

"En conjunto, esto supondría un aumento anual agregado de la carga de alquiler de 648 millones de euros para las personas arrendadoras ubicadas en España. En el mismo período, el incremento de llegadas turísticas por vía aérea se proyecta en el 11,8%", explica. Hay otra clave: esas cifras muestran promedios nacionales, con lo que el fenómeno puede agravarse en las regiones más turísticas.

¿Más subidas en las islas? Las cifras de T&E dan que pensar. Tras recordar que hay ciertos puntos de Europa en los que se están dando "reacciones locales" contra la turistificación, como Baleares, Canarias, Creta o Madeira, T&E señala que esas áreas son también las más expuestas a la llegada de viajeros aéreos.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Allí, en los focos turísticos, advierte el informe, "el turismo puede reducir la oferta de vivienda residencial al desplazarla hacia el alquiler turístico, orientar nuevas promociones a visitantes o compradores no residentes y dificultad que los hogares locales puedan mudarse o acceder a una primera vivienda".

"No podemos separar las protestas contra el turismo que se producen en la calle del aumento de vuelos sobre nuestras cabezas. Intentar gestionar la masificación turística al tiempo que se amplían los aeropuertos de Dublín, Barcelona o Lisboa, es una batalla perdida", reivindica Bosco Serrano, de T&E España.

A modo de referencia, en Baleares se registran 9,2 llegadas de turistas extranjeros por residente, el octavo mayor valor de las regiones europeas. En Canarias son 4,9 y en Cataluña 2,0. La media del conjunto de la UE es de apenas 0,9.

¿Cuáles son las causas? Para T&E la clave está en el "crecimiento descontrolado del turismo", impulsado por el aumento de la oferta, la inversión en nuevas infraestructuras y (en general) el repunte del tráfico aeroportuario. No es ninguna sorpresa. En 2025 Aena registró un dato récord de pasajeros.

Es importante tener en cuenta en cualquier caso que el flujo de visitantes que mueven los aeropuertos tal vez "exacerbe" la crisis del alquiler (algo esperable si tenemos en cuenta que a España vuelan muchos turistas del norte de Europa con mayor poder adquisitivo), pero la realidad es que hay otros factores que influyen en la evolución del precio de la vivienda. Y no todos dependen del turismo.

¿Qué más entra en juego? El desequilibrio entre oferta y demanda, el hecho de que se construya nueva vivienda a mucha menos velocidad de la que se crean nuevos hogares, el encarecimiento de materiales, la concentración de la demanda en ciertos puntos o el atractivo que han ganado los pisos como activo de inversión explican también la subida de los alquileres. Ninguno de esos factores depende del turismo. De hecho hay quien aprecia ya señales de un "pinchazo" en el alquiler vacacional, con una pérdida de interés por parte de los inversores.

¿Solo afecta a la vivienda? No. El informe analiza el impacto del turismo en otros ámbitos, como el laboral o la inversión empresarial. Con respecto al primer punto, T&E advierte que le llegada de más visitantes a bordo de aviones no siempre acarrea a mejores salarios para los trabajadores del sector.

"El empleo turístico no equivale necesariamente a una mejora del bienestar. En 2023 la hostelería representó el 10% de todas las horas trabajadas en España, pero solo el 5% del valor añadido bruto nacional", advierte la organización.

Que los alquileres turísticos suban también puede llevar a los inversores a meter sus fondos en el sector inmobiliario en vez de apostar por "sectores productivos e innovadores". "Cuando el precio de la vivienda sube, el capital se dirige con más facilidad a la acumulación de activos inmobiliarios. El resultado es una economía más dependiente de rentas y sectores de baja productividad".

Imágenes | Tomek Baginski (Unsplash), Transport & Environment (T&E) y Phil Mosley (Unsplash)

En Xataka | Japón ha soltado la bomba: aumento repentino del 500% en las tasas de visado para los extranjeros que ingresan al país