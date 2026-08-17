En el saco de beneficiados por el auge de la IA, resalta un nombre europeo: Nokia

Cuando hablamos de ganadores en el boom de la inteligencia artificial, la lista suele estar dominada por nombres estadounidenses y surcoreanos. Nvidia, los hiperescaladores, Samsung y SK Hynix son esos nombres propios. Sin embargo, este año se ha colado un actor inesperado en la conversación: Nokia.

Y la clave es una reconversión como proveedora de infraestructura para la IA y su salida silenciosa del otro actor clave en este sector: China.

En corto. El viernes pasado, Nokia cerró con una subida en la bolsa de Helsinki de alrededor de un 15%, con las acciones a 9,36 euros para continuar una tendencia de aumento de cuatro sesiones consecutivas de subidas. Siguen estando lejos de los 14,92 euros que alcanzaron en el máximo de 52 semanas, pero refleja la confianza que el mercado está depositando en la compañía finlandesa.

Son números que están lejos, lejísimos de aquellos de los que solemos hablar cuando entramos en estos temas, pero son una de las revalorizaciones más llamativas de Europa, sobre todo, por cuáles son los dos factores que la están provocando.

Punto de inflexión. En octubre de 2025, Nvidia anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en Nokia, adquiriendo alrededor del 3% de la misma en el proceso. El acuerdo no era simbólico y una manera más de Nvidia de expandirse por todos los segmentos posibles, sino una declaración de intenciones. La materialización de la inversión es el desarrollo de una tecnología bautizada como "AI-RAN", que básicamente combina cargas de trabajo de inteligencia artificial con la infraestructura de redes móviles.

En ese terreno, Nokia tiene sobrada experiencia y es uno de los grandes del sector, y el mercado tomó nota. En lo que va de 2026, Nokia se ha disparado cerca de un 140%, convirtiéndose en una de las mejor valoradas del Stoxx Europe 600 y consiguiendo cotizaciones que no veían desde 2008-2010.

Todo esto ha provocado que los la compañía eleve su previsión de crecimiento del mercado de IA y nube al 27% anual entre 2025 y 2028, muy por encima del 16% que estimaban antes de la entrada de Nvidia.

Reinventando la antena. Este factor es uno de los que ha jugado a favor de la revalorización, pero antes de entrar en la otra cara de la moneda, veamos qué es eso de "AI-RAN". En pocas palabras, se trata de una arquitectura de redes móviles que integra la IA y la computación acelerada para conectar los teléfonos con las estaciones base. Nokia aporta el software de telecomunicaciones y Nvidia pone tanto los chips como los sistemas que permiten ejecutar esa IA dentro de la red.

En la práctica, la red puede decidir automáticamente cómo repartir mejor la capacidad entre los usuarios y aprovechar más todo el espectro dispnible. El objetivo es ofrecer más velocidad y capacidad sin tener que construir antenas nuevas. ¿El fin? Que haya menos latencia y que se aprovechen mejor tecnologías futuras como el 6G.

El caso China. Mientras todo esto pasaba, Nokia ha ido ejecutando una retirada silenciosa de China, un mercado que llevaba años perdiendo relevancia para la compañía y que podría traerle más quebraderos de cabeza que beneficios actualmente teniendo en cuenta sus ambiciones con la estadounidense Nvidia. Los últimos años no estaban saliendo a cuenta a la europea, con unos ingresos anuales que cayeron de los 2.200 millones de euros en 2018 a apenas 913 millones en 2025.

Se estima que su cuota de mercado en China cayó por debajo del 3%, una cifra que palidece frente a la de una Huawei que sigue siendo extremadamente importante en Europa, generando una asimetría que a Nokia no le interesa seguir manteniendo. Con Europa, de hecho, clamando por una mayor fortaleza de sus propias compañías, Nokia ha ido realizando movimientos para salir de China y centrarse en el resto de mercados.

Así, en diciembre de 2025, compraron el 100% de Nokia Shanghai Bell, adquiriendo las acciones que aún tenía su socio chino y con el objetivo de aligerar la estructura en el país. En julio anunciaron que iban a destinar 350 millones de euros a reestructurar sus operaciones en China, y más recientemente confirmaron el cierre de su centro de I+D en Hangzhou, eliminando unos 1.600 empleos y pudiendo ser lo que marque el camino para sus otros centros den Pekín, Chengdu, Qindao y Shanghái.

Volver por sus fueros. Estas restructuraciones no son baratas y, de hecho, añaden ruido a los números trimestrales de la compañía porque tienen que gestionar los cierres, las indemnizaciones y ese tipo de movimientos. Sin embargo, lo que parece claro es que responde a una estrategia superior, como la apuesta por la inteligencia artificial de la mano de la compañía que lleva la batuta en esta tecnología y, casi más importante, recuperar el camino perdido.

Porque aunque parezca que el 5G acabe de llegar, el 6G ya se ha convertido en la nueva estrategia tecnológica de China, una a la que el 'polo occidental' quiere responder con sus propias tecnológicas y Nokia busca ser un actor clave en esa historia. Perdieron contra las gigantes chinas ZTE y Huawei su parte central del negocio de redes, algo que quieren recuperar, que desde Europa se busca reconquistar y que esos 1.000 millones de Nvidia pueden impulsar.

Sólo queda ver si es suficiente.

Imagen | Pawel Czerwinski (editada)

En Xataka | En silencio, la UE está rediseñando el futuro de su infraestructura tecnológica con una idea: cero equipos chinos