Samsung gana 19 veces más que hace un año. Los inversores han reaccionado hundiendo la acción un 7%

Samsung ha anunciado que su beneficio operativo se disparó hasta los 89,4 billones de wones (58.400 millones de dólares) en el segundo trimestre de 2026. Eso representa un 1.810% más que lo que logró el año pasado, es decir, multiplicó por 19 la cifra que consiguió en el mismo periodo de 2025. Lo curioso es que ese logro no ha servido de mucho a corto plazo, porque sus acciones se han desplomado un 6,9% según indican en Nikkei Asia. ¿Qué ha pasado?

Un trimestre mágico. El beneficio operativo del segundo trimestre de 2025 fue de apenas 4,7 billones de wones, una cifra muy modesta que se explica de forma sencilla: aunque ahora parezca increíble, en ese momento la industria de las memorias pasaba por una crisis importante que pronto se vería totalmente revolucionada con el auge de la IA y los centros de datos de IA. Lo conseguido en este segundo trimestre de 2026 sigue siendo no obstante colosal, y de hecho Samsung ha superado el beneficio operativo de sus tres últimos años en un solo trimestre.

Benditas malditas memorias. Mientras los usuarios sufrimos una de las peores crisis de la historia para comprar o actualizar nuestros dispositivos, las empresas de semiconductores están viviendo una época dorada. Según Citi Research, los precios medios de venta de DRAM y NAND subieron un 44% y un 53% respectivamente... solo este trimestre. La demanda de la IA ya no solo se limita a los módulos HBM, sino también a la memoria convencional que se usa en móviles, ordenadores o servidores empresariales.

Pero las acciones se desploman. A pesar de esos resultados, las acciones caían alrededor de un 7% en la bolsa de Corea del Sur en las últimas 24 horas. Los analistas indicaban en Nikkei qu eesto era un clásico "vender con la noticia". Los inversores llevaban meses anticipando estos resultados, y de hecho las acciones de Samsung ya había multiplicado por cinco su valor en el último año.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

¿Caer para luego volver a subir? Lo que ha pasado al confirmarse este máximo es que muchos de esos inversores han preferido recoger beneficios antes de que la demanda de IA no sea sostenible y haya un exceso de oferta en el sector de la memoria. Eso no parece probable a corto plazo, y los propios fabricantes ya han dejado claro que la demanda será muy superior a la oferta al menos hasta 2028. No parece por tanto probable que las acciones de Samsung caigan de forma prolongada, y si todo va como parece lo razonable es pensar que de hecho seguirán subiendo. Cuidado: esto no es consejo financiero, es simplemente lo que prevé el mercado.

Corrección de mercado. Otras empresas del sector también sufrieron caídas importantes. En la misma sesión SK Hynix, su gran rival, cayó un 6,1% tras llegar a desplomarse un 11,2%. El índice KOSPI —algo así como el IBEX 35 de Corea del Sur— cayó un 4,9% y el impacto se dejó sentir también en Japón. Allí Koxia cayó más de un 12% y SoftBank más de un 4%.

Telón de fondo. La caída se produce justo cuando SpaceX entra en el prestigioso Nasdaq 100 y cuando es también inminente la salida a bolsa de SK Hynix en EEUU (prevista para el 10 de julio). No solo eso: hace apenas una semana el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, presentó un plan de inversión público privado con Samsung y SK Hynix para ampliar la capacidad de fabricación de chips en el país. Dicho proyecto contará teóricamente con un billón de dólares de fondos (en Nikkei hablan de 800.000 millones, las cifras bailan) y puede impulsar aún más el papel protagonista de sus dos grandes bastiones en el mundo de los semiconductores.

En Xataka | Samsung era desde hacía décadas el rey absoluto de la tecnología en Corea del Sur: SK Hynix acaba de superarle