Arabia Saudí vuelve a la carga con un nuevo edificio futurista: un observatorio de aspecto alienígena en medio del desierto

La vida es eso que pasa mientras Arabia Saudí levanta megaconstrucciones. O las planifica, mejor dicho, ya que en esa particular competición contra Emiratos Árabes, en estos momentos hay más sobre el plano de las ideas que sobre la arena del desierto. Con el descalabro de The Line aún coleando, el país tiene otra megaconstrucción en mente: un observatorio llamado AlUla Manara que busca convertirse en un destino turístico único a la vez que hace sus funciones como una herramienta bestial para los astrónomos.

Su ubicación es privilegiada, pero lo que más destaca de primeras es, evidentemente, ese diseño que parece más una alucinación de una IA que un edificio real.

AlUla Manara. Cuando hablamos de megaconstrucciones en Arabia Saudí, inmediatamente pensamos en Neom. El proyecto faraónico no sólo iba a acoger The Line, sino otra serie de ambiciosas instalaciones, pero hay otras zonas y proyectos en los que el país lleva años inyectando dinero. La de AlUla es una región de constrastes en la que se mezclan maravillas Patrimonio de la Humanidad con edificios que parecen de otro planeta.

En ese saco tenemos que meter AlUla Manara, un complejo astronómico que se convertirá en uno de los observatorios ópticos más grandes del mundo. Se trata de un proyecto de la Royal Commision for AlUla para reforzar el papel de Arabia Saudí en la comunidad científica internacional, pero también buscando que se posicione como un nuevo pilar turístico en la zona.

Diseño peculiar (con sentido). Las imágenes (conceptuales, claro) dejan ver un edificio totalmente contrario a lo que solemos identificar como un observatorio. En lugar de una cúpula enorme que gira y permite orientar el telescopio, el observatorio contará con varios telescopios más o menos fijos. El principal contará con cuatro metros de diámetro y estará acompañado por otros dos de dos metros de diámetro.

No sólo tendrá sistemas de observación óptica, sino sistemas avanzados como LaserSETI que permitirá monitorizar el cielo en busca de destellos, varias plataformas de observación, tecnologías de seguimiento y equipamiento para astrofotografía.

Integración. Pero, como decimos, más allá del equipamiento, lo que destaca es un diseño firmado por Heatherwick Studio, responsables de proyectos como Little Island en Nueva York o Azabudai Hills en Tokio. La inspiración para el observatorio son las formas espirales de las galaxias, así como patrones presentes en fósiles, aunque hay que echarle imaginación.

Al igual que el auditorio Maraya Concert Hall, repleto de espejos en mitad del desierto para mimetizarse con el mismo, el observatorio buscará no romper con la estética de la región. Esa estructura con forma de "flor" estará revestida de piedra local para integrarse en ese entorno.

Privilegiado. El AlUla Manara se construirá en una meseta a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de AlUla y, como ellos mismos presumen, la ubicación es espectacular. Esa meseta se encuentra en una zona que está dentro de lo que se conoce como un 'Dark Sky Park', una certificación que deja patente que los cielos son excepcionalmente oscuros debido a que la contaminación lumínica es mínima.

De hecho, se trata de uno de los mejores lugares del planeta para observar tanto la Vía Láctea como otros cuantos millones de estrellas, por lo que se va a buscar explotar tanto esa capacidad del observatorio en materia científica como la monetización gracias al turismo. El área de visitantes contará con exposiciones, talleres y experiencias diseñadas para sacar jugo al potencial de la instalación y la zona.

Pero, además de las zonas enfocadas al turismo, habrá espacios en los que los visitantes podrán ver a los científicos en su jornada laboral. Stuart Wood es el director de Heatherwick Studio y apuntó que vieron una oportunidad para disolver las barreras que suele haber en este tipo de instalaciones.

A ver qué pasa. Todo esto suena muy bonito y con el fracaso de The Line ya es complicado creer ciertas cosas que vengan por parte de Arabia Saudí, pero AlUla Manara es un proyecto mucho más acotado que se ubicará en una región que ya tiene un interés turístico real y donde se ha demostrado que este tipo de edificios tienen salida. Además, es una conjunción entre ciencia y turismo que es interesante y que, precisamente, puede hacer más viable el proyecto.

Ahora bien, falta tiempo para ver esa flor del desierto de AlUla. El poryecto se lanzó en 2023, pero ha sido ahora cuando se ha aprobado el diseño final del complejo, la configuración científica y todo lo que Heatherwick Studio tiene en mente. No pinta mal, pero eso sí, aún no hay fechas sobre la mesa.

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