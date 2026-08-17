Cataluña ha pillado a miles de conductores usando el móvil en el coche con sus cámaras IA

A lo largo de estas últimas semanas, Cataluña ha estado probando un nuevo sistema de vigilancia impulsado por IA en dos de sus carreteras más transitadas. La idea detrás de esta prueba piloto es conocer si el sistema es capaz de detectar correctamente a los conductores que utilizan el teléfono móvil o no llevan puesto el cinturón de seguridad, según cuenta el Servei Català de Trànsit en su nota de prensa. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles de la prueba

Qué ha ocurrido. Entre junio y julio de este año, el SCT probó una unidad móvil de remolque equipada con cámaras de alta definición y algoritmos de IA diseñados para identificar automáticamente a los conductores que utilizaban el móvil mientras conducían y a los que no llevaban el cinturón de seguridad abrochado.

La prueba piloto se llevó a cabo en la A-2 y en la AP-7, dos vías muy transitadas y con un gran volumen de tráfico, precisamente el escenario perfecto para comprobar cómo funcionaba el sistema.

La tecnología. Según el organismo, el dispositivo cuenta con un remolque que se puede trasladar a distintas ubicaciones. Escanea continuamente los vehículos que pasan y detecta tanto los conductores que sostienen el teléfono en la mano como los que lo apoyan sobre el regazo mientras lo usan. Además, el sistema también comprueba si los ocupantes llevan el cinturón de seguridad y si lo llevan abrochado correctamente.

Las cifras. A lo largo de los dos meses que ha durado la prueba, las cámaras registraron más de 8.500 casos de conductores utilizando el teléfono móvil al volante y alrededor de 4.500 casos relacionados con el uso “ausente” o “incorrecto” del cinturón de seguridad.

A partir de esta muestra, el SCT estima que entre el 3,6 % y el 6,6 % de los conductores observados podrían haber estado utilizando el teléfono mientras conducían, y entre el 1,3 % y el 1,8 % de los ocupantes de los vehículos no utilizaban correctamente el cinturón de seguridad. Según se informa, la precisión general de detección superó el 70 %, y la detección del uso del teléfono móvil en particular superó el 84 %.

Cuándo y dónde ocurre más. Según apunta el organismo en su nota, el uso del teléfono móvil fue más frecuente en la A-2, especialmente en la zona periurbana de Cornellà de Llobregat, donde la tasa estimada alcanzó el 5 % de los conductores, frente al 3,6 % en la AP-7. Asimismo, el SCT cuenta que alcanzó su punto máximo en los días laborables, especialmente a mitad de semana, y se concentraba en las horas centrales del día, entre las 11:30 y las 15:30.

Por otro lado, las infracciones por el cinturón de seguridad fueron más frecuentes en la AP-7 (1,8 %, frente al 1,2 % en la A-2), aumentaron durante los fines de semana, sobre todo los sábados, y fueron más habituales por la noche y de madrugada.

Cómo se compara Cataluña a nivel internacional. El ensayo se llevó a cabo junto con autoridades de tráfico de varios países que probaban la misma tecnología. En conjunto, el SCT estima que el 4,3 % de los conductores en Cataluña utiliza el teléfono móvil mientras conduce, situando a la región en el tercer lugar a nivel internacional en infracciones por uso del teléfono, por detrás de Norteamérica y de un país europeo, aunque sin haberlo desvelado.

Qué dicen los responsables. Ramón Lamiel, director del SCT, contaba durante una presentación en la AP-7 que “la tasa de siniestralidad está muy dispersa y estamos comprometidos con una estrategia de movilidad en control y vigilancia”. Lamiel también declaraba que el SCT prevé integrar este tipo de monitorización móvil en el próximo Plan de Seguridad Vial 2027-2030, destinado a abordar tanto las distracciones al volante como al uso indebido del cinturón de seguridad.

Próximos pasos. El SCT describe el sistema como “una herramienta complementaria” y no como un sustituto de los métodos de control existentes. Más allá de la imposición de posibles sanciones, los datos recopilados podrían ayudar a diseñar campañas específicas de seguridad vial y a orientar el despliegue de los recursos de control en la red, según el organismo. Por ahora, el remolque sigue siendo un proyecto piloto, pero es muy posible que veamos esta tecnología de forma mucho más extendida en el país en los próximos años.

Imagen de portada | Generalitat de Catalunya

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