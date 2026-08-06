Buenas noticias, la AP-68 se liberará de su carísimo peaje a partir de noviembre. Malas noticias, no para todo el mundo

Año 1980, la AP-68 se completa. La conocida como Autopista Vasco-Aragonesa se abre por completo después de cinco años de obras. La carretera, que nace en Zaragoza y termina en Bilbao, fue aprobada en 1973. Desde entonces ha estado cobrando por el paso de todo tipo de vehículos. Este año 2026, el peaje cae.

Pero no para todos igual.

La AP-68. Como decíamos, la AP-68 es una carretera que mide casi 300 kilómetros y que lleva cobrando por el paso de la misma desde que se terminara de construir hace casi 50 años. La concesión la gestiona Avasa, que es propiedad de Abertis.

El primer peaje en la autopista debía caer en 2011 pero el Gobierno de José María Aznar amplió la concesión otros 15 años cuando todavía estábamos en el año 2000. Así, el próximo 10 de noviembre vence el contrato por el que la autopista pasará a ser gratuita. O, al menos, debería ser gratuita.

Aquí no se paga. Es lo que se ha anunciado para los conductores que utilicen esta autopista en Aragón y La Rioja. En los tramos que pasan por estas dos comunidades autónomas, el uso de la carretera será gratuito y los conductores no tendrán que abonar dinero por las mismas.

La cosa, eso sí, empieza a torcerse en Navarra. Desde que el Gobierno confirmara que las barreras se iban a levantar en toda la carretera, desde esta comunidad autónoma han venido advirtiendo que su intención es mantener el peaje para los vehículos pesados. Es decir, los turismos viajarán gratis pero no así los camiones.

Los camioneros han señalado esta decisión como "injusta, discriminatoria y arbitraria". Eso sí, la aplicación no será inmediata y el transporte pesado tendrá meses por delante en los que podrán circular de manera completamente gratuita porque, asegura el consejero Óscar Chivite, no será posible implementar un nuevo sistema de peaje antes de que termine la legislatura.

Pero aquí sí se paga. Al contrario que en las regiones anteriores, en la AP-68 sí se pagará al paso por Vizcaya y Álava. Y no poco. Desde hace unas semanas sabemos que el tramo de Álava seguirá siendo de pago pero que el precio se reducirá en un 70%. Es decir, de los actuales 22 céntimos por kilómetro recorrido se pasará a seis céntimos por kilómetro cubierto.

La sorpresa llega con el tramo vizcaíno. Y es que señalan en 20Minutos que los conductores sólo experimentarán en este caso una rebaja del 20% en el peaje. Eso sí, hay importantes novedades en el pago total que se hace a final de mes porque, como veremos, el sistema de pago es particular.

El segundo peaje sin barreras. El peaje que se implantará en Álava y Vizcaya para el control de los vehículos es el conocido como free flow. Este sistema de pago sin barreras obliga a registrar el vehículo y las cámaras detectan nuestra matrícula. Así el pago llega directamente a la cuenta bancaria del conductor. El otro peaje de este tipo que ya está activo está en la carretera vasca A-636.

El gran cambio. La gran novedad es que el precio tope a pagar sí cambia sustancialmente. Hasta ahora, los conductores pagan un máximo de 39,46 euros acumulados al mes en sus viajes por Vizcaya y 57,71 euros en el paso por Álava y Gipuzkoa (independientemente). Si el conductor pasa por Vizcaya y una de estas dos provincias en sus viajes puede sumar hasta 97,17 euros al mes y si pasa por las tres llegaría a pagar hasta 194,30 euros al mes en peajes. Esto la ha convertido en la autopista más cara de España según AEA.

Lo que se quiere ahora es simplificar las cuentas. Aunque el peaje en Vizcaya apenas baje un 20%, el pago máximo sí recibe una sensible rebaja. Como mucho se pagarán 35 euros en esta región pero, además, Gipuzkoa y Álava se unifican en un único pago de 53 euros. Como mucho, el cliente pagará 88 euros si pasa por dos o más provincias, muy lejos de los 194,30 euros de montante total que podría alcanzar anteriormente.

Estos nuevos precios estarán activos a partir del 1 de enero de 2027.

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