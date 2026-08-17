Qué ha pasado con Toñi, la orca más veterana de Gibraltar que ha aparecido con diez agujeros de bala

Toñi lleva 60 años surcando el Estrecho de Gibraltar. Y esta semana lo hace con diez heridas nuevas, al menos en su aleta dorsal. El Ministerio para la Transición Ecológica investiga si alguien le disparó con una escopeta de perdigones. Actualmente, se busca al culpable y se está investigando entre decenas de embarcaciones.

La abuela rompe silencio. La llaman "la abuela", porque Toñi es la orca ibérica más longeva conocida de su población, matriarca de uno de los grupos bautizados popularmente como "Gladis". Tiene ya 60 años y llevaba dos sin aparecer por la zona. El pasado 10 de agosto, un equipo científico la localizó de nuevo nadando junto a dos compañeras entre Tarifa y Tánger. La alegría duró poco al ver que en su aleta dorsal y en el lomo había marcas que nunca antes habían detectado. La organización conservacionista WeWhale dio la alarma. Janek Andre, fundador de WeWhale e Iberian Orca Guardians, apunta a perdigones de plomo de unos 9 milímetros, munición típica para jabalí, que suele dispersarse en proyectiles distribuidos en tres filas de tres.

Lo que dice la ley. Al Miteco se le informó el martes 11 de agosto por la tarde. Al día siguiente, la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación abrió actuaciones previas de investigación —paso anterior al expediente sancionador, que solo se activará si se determina con precisión qué pasó y quién pudo hacerlo—. La vicepresidenta Sara Aagesen lo resumió en Bluesky: "Es una especie vulnerable y cualquier daño contra ella es un delito grave". El artículo 57 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad prohíbe matar, capturar, perseguir o molestar a especies protegidas. Pueden caer sanciones de hasta 2 millones de euros, además de responsabilidad penal.

Una población que se cuenta con los dedos. La orca ibérica es una subpoblación aislada genéticamente del resto de orcas atlánticas. El Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOA) calcula que sobreviven entre 35 y 40 ejemplares, repartidos en seis comunidades. Solo 18 son adultos. La tasa de crecimiento apenas alcanza el 0,5% anual. La Lista Roja de la UICN la clasifica como en peligro crítico desde 2019.

Su supervivencia depende casi por completo de una sola presa: el atún rojo del Atlántico. No, no navegan hasta el sur de Australia a por el atún rojo del sur, por ejemplo. Ellas cazan con una técnica llamada "de resistencia hasta el agotamiento": grupos de hasta siete orcas persiguen a los atunes durante media hora, a veces diez kilómetros, hasta que el pez colapsa por el esfuerzo. Y sin atún abundante, no hay orcas, y perder a Toñi sería perder décadas de memoria genética y social del grupo.

Las orcas no “asesinan” barcos. El chiste es gracioso. Los Simpson jugaron con ello en el año 2000. En ‘La noche del delfín’, segmento de La Casa del Árbol del Terror XI, el cetáceo Snorky aprende a hablar, camina con la cola y organiza un ejército contra la humanidad. La broma ha envejecido regular: 23 años después, un grupo real de orcas empezó a embestir veleros en el Estrecho de Gibraltar sin que nadie entendiera del todo por qué. Internet bautizó a la líder como Gladis y decidió que la profecía se había cumplido.

El problema es que Toñi y su grupo llevan cinco años siendo protagonistas involuntarios de esos golpes a los timones de veleros que navegan por el Estrecho. Desde 2020 se han registrado casi 700 interacciones entre orcas y embarcaciones, con barcos hundidos y memes internacionales sobre una supuesta "rebelión" cetácea. Los científicos del GTOA insisten en que no son ataques, sino comportamiento lúdico o de socialización, quizá una moda transmitida entre individuos jóvenes, quizá una respuesta a competir por el mismo atún que persiguen los pescadores. Acaso "se aburren". Hasta la fecha, ninguna orca ha mostrado agresividad real hacia personas.

Quién tiene la culpa. Ninguna administración ha confirmado oficialmente el origen de las heridas. No hay sospechoso, ni ubicación exacta del ataque, ni fecha precisa. Es posible que nunca la haya. El estrecho separa dos países y roza un tercero: España, Marruecos y Gibraltar comparten esas aguas, complicando cualquier pesquisa.

El Ministerio de Transportes y el Miteco recomiendan no navegar entre abril y agosto por la zona delimitada del Golfo de Cádiz y el Estrecho, y mantenerse cerca de la costa. Si el patrón de perdigones se confirma, el caso pasaría de actuación preliminar a expediente sancionador. Pero esto exige identificar al autor, acumular testigos, coincidencia de fechas y ubicación con salidas de caza o pesca registradas. Casi imposible en aguas compartidas por tres jurisdicciones. El resto son cuentos para no dormir.

Imágenes | Atlantic Orca Working Group-GTOA / Captura propia de un fotograma de ‘La noche del delfín’, tercer corto de episodio 249, temporada 12 de Los Simpsons

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