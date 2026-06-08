Los alquileres turísticos han tocado techo. En Ibiza alguien ha decidido seguir subiendo: 300.000 euros por una semana

Los alquileres vacacionales en zonas turísticas están por las nubes, y en las Islas Baleares lo saben bien: tanto que los altos precios han terminado por convertirse en un problema laboral para el sector del turismo.

Sin embargo, para quienes el dinero no es problema, el alquiler de una villa en primera línea de mar al norte de Ibiza puede ser un plan perfecto para el verano. Y cuando decimos que el dinero no debe ser un problema es porque este lujo es caro. Muy caro. Unos 300.000 euros a la semana, para ser más exactos.

No es una casa, es un islote privado

Sa Ferradura es un ejemplo de esas villas exclusivas reservadas solo para una clientela de muy alto poder adquisitivo. En realidad, no se trata solo de una villa ubicada en una parcela rocosa de 35.000 m2, es un islote privado unido a tierra por una estrecha franja de tierra que hace las veces de playa.

Es decir, no solo se paga por el alquiler una propiedad situada en primera línea de mar de un enclave privilegiado de la costa ibicenca, sino que también se obtiene la máxima privacidad al estar rodeados por el mar.

Su nombre, Sa Ferradura, hace referencia a la forma de herradura que dibuja la propiedad y un conjunto de salones organizados alrededor de un patio central orientado al Mediterráneo. La mansión de 975 m2 ubicada en el centro de la península tiene seis habitaciones dobles, todas con baño privado, y capacidad para 12 personas. Durante la estancia, los huéspedes tienen a su disposición un equipo de 22 empleados, desde cocineros hasta personal de lavandería.

Aunque la villa se encuentra frente al mar, cuenta con una piscina infinita de 23 metros junto a la villa, y una segunda piscina que se fusiona con los 12.000 m2 de jardín con plantas autóctonas que emula una laguna.

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La terraza mirador orientada al norte tiene una superficie de 750 metros cuadrados con vistas abiertas al mar y al paisaje de Es Amunts. Cuenta con dos bares, pérgolas y una mesa de mezclas para poner música.

Según detallaba Diario de Ibiza, el nivel de detalle y lujo en el mobiliario es casi enfermizo, con sillas traídas expresamente de Japón y una mesa de nogal en uno de los comedores hecha a mano por una comunidad Amish de Nueva York.

Al recinto se accede en coche desde la playa contigua, que actúa como plataforma que la conecta con el resto de la isla, mientras que un pequeño embarcadero privado situado en un lateral de esa misma playa da acceso a la propiedad desde el mar.

Un negocio muy rentable

Un empresario textil holandés adquirió la propiedad en 1994 por 50 millones de las antiguas pesetas, lo que equivaldría a los 300.000 euros que en la actualidad cuesta alojarse durante una semana en esta villa.

En 2006, un millonario ruso la compró por 22 millones de euros y hoy pertenece al magnate ruso Mijaíl Prokhorov, quien fue propietario de los Brooklyn Nets de la NBA entre 2010 y 2019, cuando vendió el equipo por 2.350 millones de dólares. Prokhorov adquirió Sa Ferradura en 2013 por unos 33 millones de euros, y su fortuna estimada asciende a unos 11.500 millones de dólares según Bloomberg.

Desde entonces, el millonario ruso ha invertido en reformas de diseño con materiales de alta gama, posicionando al pequeño islote entre las islas de lujo más apreciadas de todo el mundo y, según recogía en 2018 El Periódico de Ibiza y Formentera, fue nombrada como "Mejor villa privada del Mediterráneo" en los premios The Boutique Hotel Awards de ese año, que distingue a los espacios, hoteles y villas privadas más exclusivas.

Precisamente esta organización revela el precio por noche que deben pagar sus inquilinos: unos 42.624,78 euros o, lo que es lo mismo, 298.373,46 euros por una semana de vacaciones en una isla privada a 35 minutos en coche del aeropuerto de Ibiza. Eso implica que, solo durante la temporada de verano, la villa genera más de millón de euros al mes, lo cual lo convierte en un negocio muy rentable.

Millonarios de la talla de Elon Musk o futbolistas como Lionel Messi o Cesc Fábregas han paseado por los jardines de Sa Ferradura, lo que deja una idea del tipo de cliente que se aloja en este tipo de residencias vacacionales.

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Imagen | The Boutique Hotel Awards