Tesla ya sabe dónde cargará sus camiones en Europa: 21 sedes y más de 100 puntos de carga a nivel de megavatio

Tesla ya ha puesto cifras a sus planes de carga para su camión Semi en Europa. En la feria IAA Transportation de Hannover, el responsable de desarrollo del camión, Dan Priestley, confirmó que la empresa instalará más de 100 puntos de carga con capacidad de 1 megavatio en 21 ubicaciones del continente, según compartían desde InsideEVs.

El anuncio. Priestley dijo que la primera oleada de ubicaciones llegará a Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia y los países del Benelux, siendo éstos los países a los que llegarán primero sus cargadores de megavatio. No se dieron fechas de apertura ni ubicaciones exactas, y de hecho el propio Semi no llegará a Europa hasta 2027. Así que aún tendremos que esperar para conocer más detalles al respecto.

Camión e infraestructura. Un camión eléctrico, evidentemente, necesita de una buena infraestructura de carga para operar en óptimas condiciones. En EEUU, el negocio de Tesla con Semi ha sido más o menos anecdótico. En Europa está por ver, aunque en el continente sí tenemos una infraestructura de carga más madura.

El hardware Megacharger de Tesla tiene una capacidad nominal de 1,2 megavatios, pero la versión europea del Semi alcanza un máximo de 800 kW de potencia de carga. Esto sigue permitiendo recargas rápidas durante las pausas obligatorias del conductor, algo fundamental para la viabilidad de los camiones eléctricos en Europa.

Infraestructura compartida. Tesla afirma que la red no será exclusiva para sus propios camiones. Tanto el Semi como el cargador utilizan el conector MCS 3.2, el enchufe de megavatio de siete pines estándar de la industria, y Tesla también distribuirá adaptadores CCS para que los propietarios del Semi puedan utilizar otros cargadores en todo el continente. Así que Tesla está construyendo sobre un estándar compartido en lugar de uno propietario, algo que no siempre ha hecho con los Supercargadores de sus coches.

La competencia. Tesla no está sola en este sector y ni siquiera es el actor más grande. Milence, una empresa conjunta entre Daimler Truck, Traton y Volvo, ya opera 13 estaciones de carga en seis países europeos tras abrir su primera ubicación en el puerto de Amberes-Brujas en febrero de 2025. Con el respaldo de 111,5 millones de euros de financiación de la UE para un proyecto llamado MILES, Milence tiene como objetivo construir 284 puntos de carga de megavatio y 264 puntos CCS en 71 ubicaciones de diez estados miembros para finales de 2027, un objetivo que supera con creces las 21 ubicaciones iniciales de Tesla.

El modelo de negocio. En lugar de limitarse a construir cargadores públicos, Tesla también vende el hardware directamente a las empresas. Su programa “Semi Charging for Business” ya está activo en Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Francia y el Reino Unido, lo que permite a los operadores logísticos comprar Megachargers o Basechargers para sus propios depósitos. Un paquete Megacharger, con un armario de potencia y dos puntos de carga, cuesta unos 163.000 euros; el Basecharger más pequeño, de 120 kW, cuesta 17.000 euros, aunque debe pedirse por parejas. Se espera que las entregas comiencen hacia mediados de 2027, el mismo año en que en principio llegará el propio camión.

Sin presión legal. A diferencia de los planes de Tesla, nada de esto viene exigido por la legislación de la UE. La normativa solo exige puntos de carga convencionales para camiones de al menos 350 kW cada 60 km en la red principal y cada 100 km en la secundaria para 2030. La infraestructura de cargadores a nivel de megavatio que están construyendo Tesla y Milence es una apuesta comercial, no una obligación legal, orientada a dar servicio a camiones eléctricos de larga distancia que necesitan una recarga rápida durante la pausa de 45 minutos que los conductores deben hacer cada cuatro horas y media.

El verdadero cuello de botella. Incluso con el hardware listo, el factor limitante puede no ser la velocidad de despliegue de Tesla, sino la propia red eléctrica. Un depósito logístico que opere una flota eléctrica necesita mucha más potencia de la que consume actualmente, y los tiempos de conexión a la red en partes de Europa pueden prolongarse varios años en lugar de meses, según recuerdan desde The Next Web.

Próximos pasos. Por ahora, Tesla no ha abierto ni un solo Megacharger público en Europa y no ha nombrado ubicaciones exactas, corredores ni fechas de lanzamiento para los 21 sitios. El despliegue se probará junto con el propio camión a partir de 2027, cuando está previsto que lleguen tanto el hardware como las primeras entregas europeas del Semi. Así que hasta esa fecha toca esperar.

Imagen de portada | Tesla

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