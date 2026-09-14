El camión eléctrico de Tesla ya tiene versión europea tras años de retrasos. Y viene con una misión: demostrar si tiene más sentido que en EEUU

Tesla va a traer finalmente su camión eléctrico Semi a Europa. La compañía ha desvelado las especificaciones y sus planes de lanzamiento para nuestros lares en la feria IAA Transportation 2026 en Hannover, Alemania, cuatro años después de que las primeras unidades comenzaran a aparecer por Estados Unidos. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Un sector difícil de electrificar. A pesar de todos los avances que hemos visto en China, el transporte de mercancías sigue siendo uno de los sectores más complejos en cuanto a electrificación, y Tesla se adentra en un mercado en el que los fabricantes de camiones consolidados ya cuentan con modelos eléctricos en carretera y redes de servicio desplegadas. Introducir el Semi en Europa en cierto sentido es también una prueba de si el proyecto, que se ha visto retrasado bastante más de lo previsto, puede convertirse en un negocio real para Tesla.

En detalle. Según Tesla, la versión europea del Semi es el modelo de acceso de autonomía estándar (Standard Range), homologado para hasta 550 kilómetros de autonomía con una carga completa al transportar una carga de 40 toneladas, con un consumo energético de alrededor de 1 kWh por kilómetro. El camión pesa unos 9.100 kg sin remolque y puede añadir hasta 25 kW de toma de fuerza eléctrica (ePTO) para el equipamiento de a bordo. La recarga se realiza a través de la red Megacharger de Tesla, que según la empresa puede suministrar hasta 800 kW y recuperar aproximadamente el 60 % de la autonomía en 30 minutos.

Tesla aún no ha confirmado los precios ni una fecha exacta de comercialización, y todavía no está claro si estos camiones se enviarán desde la planta de Nevada o se fabricarán localmente, algo que el propio Elon Musk, dijo en su momento que ocurriría en la fábrica de Berlín. Así que todavía hay bastantes interrogantes sobre la mesa.

Entre líneas. El debut en Europa supone el colofón a un camino largo y accidentado. Tesla presentó el Semi allá por 2017 y fijó inicialmente el objetivo de producción para 2019, pero el lanzamiento se ha retrasado repetidamente desde entonces a medida que la empresa priorizaba sus celdas de batería hacia sus turismos. Las entregas no comenzaron hasta finales de 2022 y no fue hasta este pasado mes de abril cuando Tesla afirmó que el primer Semi había salido de una línea de producción en serie en Nevada. Aun así, en la llamada con accionistas de julio la empresa prometía simplemente que la producción comenzaría en 2026, descartando su alocado objetivo de llegar al máximo de producción este año.

Ahora en Hannover apuntan a que las primeras entregas en Europa comenzarán en 2027, aunque Tesla no ha fijado aún esa fecha como definitiva.

Ampliando el foco. El historial del Semi en Estados Unidos ha sido bastante modesto hasta la fecha, con una adopción minúscula en parte por los elevados costes iniciales, la limitada infraestructura de recarga para vehículos pesados y la enorme escala de las rutas de transporte en EEUU, que pueden extenderse a miles de kilómetros entre puntos de carga. En Europa, igual tenemos un terreno más idóneo para este tipo de transportes. Por un lado, los países son por lo general más pequeños, los corredores de transporte son más cortos y predecibles, y la red de recarga está bastante más avanzada que en EEUU.

Esto puede hacer que el Semi de Tesla pueda operar bajo unas condiciones algo más realistas, aunque tampoco debemos adelantarnos, pues la compañía pretende adentrarse en un mercado europeo de camiones eléctricos que ya se encuentra algo saturado, con Mercedes-Benz, Volvo Trucks, MAN, Scania, DAF y Renault vendiendo camiones pesados 100 % eléctricos y ofreciendo una cobertura de servicio con la que el Semi aún no cuenta. Tendremos que esperar para conocer cómo le irá a Tesla en este sector.

Imagen de portada | Tesla

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