Los cinco accesorios imprescindibles que necesitas comprar antes de que te llegue el nuevo iPhone 18 Pro

Desde el pasado sábado, ya se puede reservar el nuevo iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Si vas a dar el salto al nuevo modelo de Apple. Eso sí, debes saber que la caja del dispositivo viene con lo justo y necesario para ponerlo en funcionamiento (lo que se traduce en el smartphone y el cable de carga).

Si quieres proteger tu nuevo iPhone desde el primer minuto, exprimir al máximo su velocidad de carga o sacarle partido a sus capacidades magnéticas, estos son los cinco accesorios que podemos recomendarte como una compra segura antes de que te llegue el dispositivo a casa o vayas a la tienda a adquirirlo.

Auriculares inalámbricos AirPods 4 por 159 euros: con cancelación de ruido y audio espacial.

por 159 euros: con cancelación de ruido y audio espacial. Funda para iPhone 18 Pro con soporte giratorio por 24,69 euros: disponible en varios colores.

por 24,69 euros: disponible en varios colores. Pack de dos protectores de pantalla para Iphone 18 Tocol por 11,39 euros: con diseño de cobertura total 1:1.

para Iphone 18 Tocol por 11,39 euros: con diseño de cobertura total 1:1. Localizador Apple AirTag (2ª gen) por 26,99 euros: con localización con sonido.

por 26,99 euros: con localización con sonido. Adaptador de corriente USB-C 40 W por 45 euros: ofrece hasta 60 W y tiene un tamaño compacto.

Auriculares inalámbricos AirPods 4

Si te gusta escuchar música a todas horas o, simplemente, quieres hacer llamadas sin tener que sacarte el móvil del bolsillo, estos AirPods 4 con cancelación de ruido son un accesorio imprescindible para tu nuevo iPhone 18 Pro. Ahora, puedes llevártelos por 159 euros. Este modelo de AirPods 4 viene con audio adaptativo, modo de sonido ambiente, audio espacial personalizado y estuche de carga USB-C y con carga inalámbrica.

Funda para iPhone 18 Pro con soporte giratorio

Si quieres proteger tu nuevo iPhone 18 Pro con una funda de calidad, esta cuesta 24,69 euros en Amazon ahora. La puedes comprar en varios colores y viene con un soporte giratorio de 360° incorporado. Sus imanes son ultraresistentes y cuentan con protección militar integral y es una funda resistente a huellas y se limpian fácilmente.

TOCOL Funda para iPhone 18 Pro con Soporte Giratorio 360°, Titanio Negro Hoy en Amazon — 24,69 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pack de dos protectores de pantalla para Iphone 18 Tocol

Si quieres proteger la pantalla de tu nuevo teléfono, este pack de dos cristales protectores para pantalla es un chollo ahora en Amazon y puedes comprarlo por 11,39 euros. Se instala fácilmente y presenta un diseño de cobertura total 1:1. Repele las huellas y la grasa y es muy fácil de limpiar; además, ofrece una respuesta táctil rápida y fluida.

TOCOL 2 Piezas Protector Pantalla para iPhone 18 Pro, Instalación Fácil Hoy en Amazon — 11,39 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Localizador Apple AirTag (2ª gen)

Si eres un despistado y sueles perder las llaves o la cartera (incluso la mochila o la maleta mientras estás de viaje o en tus desplazamientos diarios, el AirTag de Apple es uno de esos accesorios que no te pueden faltar. Ahora, el de segunda generación, te lo puedes llevar por 26,99 euros. Poco se puede decir de este localizador, pero de él se puede destacar que ofrece una búsqueda de precisión hasta 1,5 veces con más alcance y que cuenta con localización con sonido.

Adaptador de corriente USB-C 40 W

Este era uno de los accesorios para iPhone que los usuarios pedían a gritos. El nuevo adaptador de corriente USB-C de 40 W ya se puede reservar y sale a la venta el próximo 22 de septiembre. Está diseñado para suministrar hasta 60 W de forma dinámica y cargar a una buena velocidad. Además, ofrece los cargadores de mayor potencia y un diseño más compacto. Saldrá a la venta por 45 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Penalva (Xataka), Apple y Tocol

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