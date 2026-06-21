Rokid Glasses, análisis: la mejor navegación peatonal que he probado vive en unas pantallas verdes de estilo CRT

Llevaba tiempo detrás de unas gafas inteligentes. Pude probar las RayBan de Meta, un dispositivo que dejó con ciertas dudas a mi compañero Javier Lacort. Es un tipo de producto que aún no no se ha ganado su sitio, las personas suelen fijarse cuando descubren la cámara en la montura. Ofrecen traducción en tiempo real y navegación en pantalla, pero su dependencia del smartphone y una IA poco pulida las penalizan.

Antes de probar las Rokid AI Glasses me hice una pequeña lista con algunas de las situaciones donde esperaba encontrarles una utilidad adaptada a mis necesidades. A grandes rasgos no se diferencian demasiado de las Meta RayBan: parecen unas gafas normales, hacen fotos, graban vídeo, permiten escuchar música y tienden un puente hacia la IA generativa por voz. Tras las dos semanas con ellas he sacado varias conclusiones sobre este tipo de producto.

Ficha técnica de las Rokid AI Glasses



rokid glasses PANTALLA Doble pantalla Micro LED monocromo Brillo de hasta 1.500 nits Campo de visión de 30 grados Eye relief de 18 mm DIMENSIONES Y PESO 155 x 49 x 44 mm 49 gramos PROCESADOR Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 NXP RT600 MIMXRT685SFAWBR RAM 2 GB ALMACENAMIENTO 32 GB CÁMARA 12 MP Sony IMX681 f/2,25 Resolución de 4.032 x 3.024 píxeles Campo de visión de 109 grados (H 77, V 94, D 109) Distancia mínima de enfoque de 1,9 m Profundidad de campo de 34 cm a infinito Inclinación de 3 grados hacia el interior Sin enfoque automático BATERÍA 210 mAh Carga magnética AUDIO 2 altavoces AAC 0920 4 micrófonos direccionales CONECTIVIDAD WiFi 6 Bluetooth 5.3 OTROS Traducción en tiempo real con 89 idiomas online y 6 offline Compatible con lentes graduadas para miopía y astigmatismo IA con GPT-5 y Gemini integrados Botón de captura dedicado para foto de 12 MP y vídeo1728p (3K vertical) Marco de magnesio y aluminio PRECIO 699 euros

Rokid Glasses Hoy en Rokid — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Parecen unas gafas normales hasta que ves la cámara

Meta y RayBan marcaron la senda. El resto, Rokid incluida, viene detrás. He usado unas gafas inteligentes que pasan por gafas normales, aunque sin graduación. Mantienen el estilo “Wayfarer” de las RayBan, son muy cómodas de llevar y terminas olvidándote de que cargas con un equipo de grabación de vídeo portátil. Yo no uso gafas, así que le pedí a mi mujer que se las probase. Su opinión: las Rokid no son mucho más incómodas que unas bifocales corrientes. Con lentes de cristal, las de Rokid son de plástico.

La construcción de las gafas es sólida, con un plástico negro que transmite calidad. Incorporan la batería en las patillas, esto hace que sean un poco más gruesas que las de unas gafas normales. El conector de carga magnético está en el extremo de una de esas patillas: es un puerto pogo propietario. Como pierdas el cable original te toca comprarte otro.

La cámara de las gafas y la pantalla vista desde fuera

La cámara en el frontal no deja lugar a dudas: son gafas inteligentes. Ya comenté que esto echa para atrás en cuanto se detecta, me han mirado raro mientras las llevaba puestas. Algunos hasta me comentaron que no les grabase, y eso que las Rokid se chivan cada vez que se usa la cámara: un LED se ilumina en el extremo opuesto al de la cámara. No se puede tapar, porque tiene un sensor que detecta si el piloto de aviso queda oculto.

Si intentas tapar el chivato de la cámara las gafas lo detectan y no dejan ni hacer fotos ni grabar

Mi modelo es el de las lentes transparentes. Se le pueden instalar unos cristales graduados para tener lo mejor de ambos mundos: ver bien y una IA de acompañante. Además, Rokid ofrece la opción de cristales fotocromáticos para usar las gafas a pleno sol sin que moleste la vista. Dado que incluyen una pantalla en cada ojo, hay que pasar por Rokid sí o sí para personalizar las lentes.

Cada lente tiene dos pequeñas pantallas que solo se ven desde el interior (por fuera, y al trasluz, se aprecian un cuadrado y rectángulo en el “cristal”). El panel es verde, como en los viejos monitores CRT. Las pantallas pasan desapercibidas incluso aunque se estén usando.

Una IA a elegir que tiene un inconveniente: su español

Las Rokid Glasses no se venden en España. Aun así, su interfaz está en español, también la IA conversacional. He podido hablar con ella sin tener que acudir al inglés ni esforzarme en la pronunciación del castellano: suele entender sin problemas. Eso sí, su acento deja bastante que desear. Tiene un acento artificial poco natural, con rasgos que recuerdan a italiano y británico (y un ritmo algo lento en la pronunciación). Me costó acostumbrarme.

Que no hable un español fluido hace que conversar con las gafas pierda naturalidad; sin que por ello deje de entender lo que se le pide o no resuelva esas peticiones. Los cuatro micrófonos incluidos captan las órdenes sin levantar demasiado la voz. Y el comando de despertar, “Hi, Rokid”, enciende la IA incluso casi susurrando (en entornos muy ruidosos hay que olvidarse del comando de voz). Ninguna pega más allá de la orden, estaría bien que se pudiera personalizar. O que simplemente fuese “Rokid”, sin tener que saludar a las gafas para que funcionen.

App de Rokid Glasses en Android

La IA posee conversación continua: una vez activada la voz, irá proponiendo y respondiendo hasta que nos callemos (el modelo está acotado para no enrollarse en exceso). Igualmente, se le puede interrumpir para cambiar la orden o aclarar. Esto es mínimamente configurable desde la app móvil sincronizada. Con otro detalle: como las gafas también se sincronizan como dispositivo Bluetooth de audio, sirven para el modo de conversación de ChatGPT, Gemini o Claude, por ejemplo.

Rokid incluye dos modelos adaptados a su IA: ChatGPT y Gemini. Ambos usan el mismo TTS con acento: las gafas hacen el proceso de transcribir nuestra voz, subir el texto a la nube aprovechando la API de OpenAI o la de Google, reciben la ejecución y convierten la respuesta en audio. Es un proceso que acumula unos segundos de procesado, lo que reduce la naturalidad en la conversación continua.

Las gafas permiten elegir entre ChatGPT y Gemini, sin especificar modelos. El uso de ambas IAs está incluido con las gafas, de momento no hay suscripciones

Aparte de la voz, la IA de Rokid también interactúa con la cámara. Podemos pedirle que analice lo que tenemos delante, como un crucigrama o un Sudoku, también que nos explique el edificio de enfrente. Lo que no hace es analizar la imagen en tiempo real: necesita hacer una foto y subirla para realizar todo el proceso en la nube y pasar el resultado en texto a través del TTS. Esto empobrece la experiencia, me habría gustado que la IA “tuviera ojos” y no una simple cámara.

La app permite elegir el modelo conversacional y el de análisis de imágenes

Llevar la IA en las gafas es mucho más cómodo que usarla desde el smartphone, pero se ve penalizada por el hardware limitado y dependiente de las smart glasses. Cuando he necesitado una IA que me contase lo que sucedía alrededor, lo más práctico fue el smartphone. Para hablar solo con la voz la diferencia se reduce, aunque sigue siendo mucho más rápida y ágil la conversación desde el teléfono.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

Aún existe margen para mejorar la interacción con la IA. Los modelos son muy capaces, resuelven dudas complejas y pueden localizar respuestas a cualquier duda. Las gafas aún no pueden interactuar demasiado con el móvil: no he logrado ni abrir las apps de las propias gafas desde ellas. A través de la app sí, en buena parte de las tareas se hace imprescindible el software del móvil. Otro detalle que reduce la independencia de las Rokid Glasses.

Más allá de la IA: con el equipo de grabación a cuestas

Las gafas inteligentes se han hecho populares entre los creadores de contenido. Y no me extraña, ya que permiten grabar vídeo y audio en primera persona y sin la incomodidad de ir sujetando un móvil. O peor, una cámara más pesada. La ligereza de las Rokid Glasses facilita obtener cualquier toma con la sencillez de:

Pedirle a la IA que inicie una grabación.

Mantener pulsado el botón situado en la patilla derecha de las gafas.

Abrir la app de Rokid y darle al botón de grabar.

La cámara comienza a grabar, el piloto se ilumina (visible a la legua), el vídeo se va guardando en la memoria de las gafas y, cuando termina la grabación, se ha de importar el archivo al teléfono. Rokid permite llegar a los 10 minutos de vídeo con un máximo de 3K y 30 fps, en ratio 9:16. Para sacar el vídeo de las gafas es imprescindible pasar por la app y hacer una importación de archivos desde la pestaña Álbum. Las Rokid Glasses no permiten emitir en directo, como sí incluyen las Meta RayBan.

La resolución máxima de las fotos es 4K en ratio 3:4 (3.024 x 4.032 píxeles). En cuanto a vídeo, alcanza un máximo de 3K, 30 fps y ratio 9:16 (1.728 x 3.072). Incluye cierta estabilización electrónica

Los resultados, tanto en vídeo como en foto, no son para tirar cohetes. La física tiene sus limitaciones, no cabe un sensor muy grande en las patillas de unas gafas. Por mis pruebas, en situaciones iluminadas hace buen papel, en interiores es cuando la capacidad fotográfica y de vídeo sufre. Como soporte para grabar en primera persona, con una perspectiva POV real, me parece un dispositivo excelente. El problema llega para todo aquel que necesite verdadera calidad de vídeo.

Por defecto, las Rokid Glasses aplican una marca de agua, tanto en foto como en vídeo. Puede quitarse en los ajustes de la app móvil, igual que personalizar la calidad de las tomas. El sonido es de buena calidad, la grabación no queda movida (las gafas aplican algo de EIS aprovechando el recorte del sensor) y no se aprecian excesivos defectos en la imagen más allá de las acuarelas en tomas que pequen de iluminación.

Aquí dejo una muestra de fotos y vídeos tomados con las Rokid Glasses. La grabación conduciendo la moto merece la pena verla.

Para grabaciones de no más de diez minutos, que primen el punto de vista en primera persona, que busquen mayor implicación de los espectadores y dejando bien claro que no permiten vídeo en directo, las Rokid Glasses pueden cumplir como cámara de vídeo. De foto menos, no es el punto más fuerte de la cámara integrada.

Interfaz y experiencia de uso

Interfaz en realidad aumentada aprovechando las pantallas de las gafas

Que las gafas incluyan pantallas favorece la interacción con su interfaz y permite convertir la experiencia de visión en una de realidad aumentada. Cada cristal posee dos paneles que proyectan texto e iconos en verde. Esto permite navegar por las opciones, leer lo que va comentando la IA y acceder a dos funciones por las que creo que compraría estas gafas:

Traducción en tiempo real con texto sobreimpresionado en las gafas . Es una maravilla, no hay que quitarse las Rokid Glasses para entender otros idiomas. Tiene cierto retraso entre la captura del audio y su traducción en tiempo real, aunque sirve a la perfección para enterarse. Lo he usado para eventos en chino, por ejemplo.

. Es una maravilla, no hay que quitarse las Rokid Glasses para entender otros idiomas. Tiene cierto retraso entre la captura del audio y su traducción en tiempo real, aunque sirve a la perfección para enterarse. Lo he usado para eventos en chino, por ejemplo. Guiado del GPS. Lo que más me ha gustado: las gafas muestran el recorrido y por dónde hay que caminar para llegar al destino. La interfaz es algo tosca, pero cumple correctamente para navegación básica. Se le puede pedir la ruta a la IA con “Hi, Rokid”.

Las gafas tienen un botón en la patilla derecha que hace foto (un toque) y graba vídeo (mantener pulsado); además de encender y de apagar el sistema. En la misma patilla dispone de una zona táctil en horizontal desde la que se gestiona el sistema con distintas categorías de uso: brillo, sonido, traducción, mapas, teleprompter (para leer el guion mientras se graba vídeo)… Un toque para entrar en el menú concreto y dos para apagar la pantalla. El gesto del doble toque también cierra la escucha de la IA.

La interfaz de las gafas no está demasiado pulida, a la de la aplicación le falta un rediseño de menús y de opciones para conseguir que sea cómoda de utilizar. No posee excesiva configuración: basta con abrir las patillas para que el sistema se active; con la desactivación en el gesto contrario, el plegado de patillas. Así se reduce el consumo de energía para el transporte: vienen con una funda de buena calidad. Con cierre magnético.

Rokid Glasses, la opinión de Xataka

Me han parecido un producto muy sólido, no demasiado molesto de llevar durante mucho rato y con una cantidad de funciones que, si bien van dirigidas en mayor medida a los creadores de contenido, se pueden aprovechar para facilitar el día a día de quienes usamos herramientas de traducción y de inteligencia artificial. No hay distribuidores directos en España, aunque pueden adquirirse a través de la tienda online de la marca con envío gratuito desde Alemania. A Rokid aún le falta pulir la voz y los menús para que las Glasses funcionen correctamente en español. El TTS es algo molesto por más que resulte funcional.

Las pantallas favorecen la interacción con lo que tienes delante, pero están muy limitadas a una interfaz basada en texto. También la interacción con la IA está limitada: con voz podemos mantener una conversación, en imagen las Rokid Glasses se limitan a hacer fotos, enviarlas a la nube y analizarlas allí. Pedirle a la IA que identifique algo es tan lento, que el móvil es mucho más ágil para esa tarea. Y aquí es donde veo el mayor problema de las gafas: no sustituyen correctamente al móvil donde sí deberían reemplazarlo.

Si vas a comprarte unas gafas inteligentes, creo que las Meta siguen siendo la opción a seguir. Las Rokid Glasses no son un mal producto, pero se quedan a medias de ser uno realmente bueno. Los desarrolladores las mantienen al día, seguro que gran parte de los defectos acaban pulidos.

Rokid Glasses Hoy en Rokid — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes| Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Rokid. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.